Canon: EOS R5 Mark II, neue RF-Festbrennweiten und vieles mehr +++ Fujifilm: Kein Nachfolger für X-Pro3, aber neue GFX-Kamera? +++ Leica: M11 Monochrom wäre an der Reihe +++ Nikon: Z8 und Z 85 f/1.2 gelten als sicher +++ OM System: Ist noch mit OM-10 zu rechnen? +++ Panasonic: S5 Mark II wird erste Neuvorstellung in 2023 +++ Sony: Alpha 9 III und viele Objektive +++ Bald auch Objektive für Nikon Z?

Canon, Fujifilm und Leica: Klasse statt Masse?

Von Canon steht die EOS R5 Mark II ganz hoch im Kurs bei den Spökenkiekern. Sie erwarten, dass die zweite Ausgabe der EOS R5 der Sony Alpha 7R V mindestens Paroli bieten wird. Dazu wäre ein Sensor mit ca. 60 Megapixel Auflösung nötig, 8K Video wären Pflicht. Mit vollelektronischem Verschluss könnte die EOS R5 Mark II auf rund 30 Bilder/s kommen, das AF-System dürfte sie von der Sportkamera EOS R3übernehmen. Als frühestmöglicher Präsentationstermin gilt das Frühjahr 2023 – oder zur CP+ (23. bis 26. Februar).

Als sich gilt ferner, dass Canon weitere APS-C-Kameras für das EOS R-System bringen wird. Ganz hieß gehandelt wird hier eine EOS R50, sie könnte die EOS M50 ablösen (und damit wohl endgültig das Aus für das EOS M-System besiegeln). Fraglich ist dagegen, ob wir im neuen Jahr das Spitzenmodell EOS R1 begrüßen dürfen. Wenn, dann sicherlich erst gegen Ende 2023.

Dass Canon sein Objektiv-Portfolio für das RF-System zügig ausbauen wird, gilt unter Insidern als sicher. Zunächst werden hochwertige Festbrennweiten erwartet, die Rede ist vom RF 35mm F/1.2 (oder F/1.4L) sowie einem RF 24mm F/1.4L USM. Auch ein 28er könnte Canon in Arbeit haben, da sind sich die Gerüchteköche jedoch nicht so sicher.

Fujifilm hat im zurückliegenden Jahr gleich drei Kameras der Fuji X-Familie vorgestellt, zuletzt die X-T5. Jetzt gehen die Gerüchteköche unisono davon aus, dass als Nächstes (und in Kürze) die X-Pro4 folgen wird. Die wäre in der Tat jetzt an der Reihe. Gut unterrichtete Kreise dämpfen allerdings die Hoffnung auf eine baldige Neuauflage der Kamera im Messsuchergewand. Zu kostspielig sei die Produktion inzwischen, zu gering der Absatz, ist hinter vorgehaltener Hand zu hören. Offen bleibt zudem, ob es 2023 Nachfolger für X-S10 und X-T30 geben wird.

Als sicher gilt hingegen, dass 2023 Neues für das GFX-System kommen wird. Was, da rätseln die Auguren noch ein wenig. Die einen meinen, eine Budget-Mittelformatkamera. Die anderen bauen auf eine GFX-Kamera, deren Geschwindigkeit die aller bisherigen Modell in den Schatten stellt. Es bleibt also spannend.

Leica lässt sich nicht gerne in die Karten schauen. Und so ist es relativ still um den deutschen Hersteller edler fotografischer Apparate. Nur eines gilt als sicher: Nachdem vor rund einem Jahr die Leica M11 vorgestellt wurde, wäre jetzt die M11 Monochrom an der Reihe.

Nikon, OM System, Panasonic: Viel Vages, viel Konkretes

Fest steht, dass Nikon auch 2023 weiterhin DSLRs anbieten wird. Das hat das Unternehmen bei diversen Gelegenheiten bekräftigt. Keine Rede ist allerdings davon, dass Nikon auch neue DSLR-Modelle entwickeln (und ergo: vorstellen) wird.

Ganz anders sieht es bei der Nikon Z-Familie aus. Hier gilt eine Z 8 mit der Technik des Top-Modells Z 9 im Gehäuse der Z 7II als gesetzt. Inzwischen gibt es sogar schon Vermutungen, wann Nikon sie vorstellen könnte: Gleich Anfang Januar auf der CES in Las Vegas. Dem Vernehmen nach baut Nikon dort nämlich einen außergewöhnlich großen Messestand auf, der eine große Ankündigung erwarten lässt.

Gemunkel wird auch, dass Nikon für 2023 Z 7III und Z 6III plant. Was sie Neues bringen könnten, bleibt allerdings vage.

Kein Geheimnis ist es mehr, dass Nikon das Z 85 f/1.2 fertig hat. Entsprechende Garantie-Urkunden lagen einigen Käufern anderer Z-Objektive dieser Tage bei. Außerdem erwarten Nikon-Kenner für das neue Jahr das Z 200-600 f/4.5-6.3.

Bei OM System fehlt nach OM-5 und OM-1 noch das Basismodell OM-10. Klar, dass sich da die Gerüchteköche einig sind: die Kamera kommt 2023. Möglicherweise verzichtet der Hersteller aber auch auf ein günstiges Einsteigermodell, bei dem die Margen eher mickrig sind.

Panasonic hat die Lumix S5 Mark II fertig. Sie dürfte die erste Kamera sein, die 2023 neu vorgestellt wird, die Präsentation steht für den 4. Januar an. Eine der wohl wichtigsten Neuerungen: bei der S5 Mark II wird es erstmals für eine Panasonic-Kamera einen On-Sensor-Phasen-AF geben. Die Auflösung wird wie gehabt 24 Megapixel betragen. Das reicht zwar nicht für 8K-Video, aber immerhin für 6K30p. Speziell für Videofilmer kommt das Schwestermodell S5 Mark II X mit Unterstützung für Apple ProRes und IP-Streaming via WiFi, USB oder LAN.

Nachdem Panasonic für die Lumix S5 Mark II erstmals einen Phasen-AF bringt, glauben Kenner der Marke: die AF-Technologie wird auch bei künftigen MFT-Modellen Einzug halten. Doch welche Kameras da noch kommen könnten – derzeit unklar.

Sony und Sigma: Neuerungen, die es in sich haben (könnten)

Die wohl wichtigste Neuerung von Sony im zurückliegenden Jahr: die Alpha 7R V. Genauer: Ihr Autofokus mit „Deep Learning“-Technologie. Dieses AF-System passt sicherlich auch hervorragend zu einer besonders schnellen Kamera. Und so sind sich Sony-Kenner sicher: die Alpha 9 III wird es ebenfalls erhalten und bald kommen. Insider glauben: Die Alpha 9 III wird kompromisslos auf Geschwindigkeit gezüchtet – 40 Bilder/s inklusive AF-Nachführung gelten als Minimum. Spekuliert wird zudem, dass Sony den „Deep Learning“-AF per Firmware-Update für die Alpha 1 nachreichen könnte.

Unklar ist hingegen, wie es mit der APS-C-Serie der Alpha-Familie weitergehen wird. Alle Jahre wieder geistert eine „Baby Alpha 9“ durch die Gerüchteküchen, 2023 soll sie nun aber wirklich kommen! Oder doch nicht? Schließlich will Sony nur noch „high value added products“ anbieten – also ordentlich pro Stück verdienen.

Uneinig sind sich die Sony-Insider, welche Objektiv-Neuheiten 2023 zu erwarten sind. Am häufigsten genannt werden das FE 85 F/1.2 GM sowie das FE 20-70 F4 G. Einige Gerüchteköche haben aber auch ein FE 24-105mm F4.0 G OSS II sowie ein FE 150-400mm F4.0 auf dem Zettel. Es bleibt also spannend.

Welche neuen Objektive von Sigma im Jahr 2023 zu erwarten sind, sickert bislang nicht durch. Und dennoch gibt es eine spannende Spekulation: Sigma könnte im neuen Jahr erstmals Objektive für Nikon Z anbieten.