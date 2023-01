Von Laowa kommt mit dem 6mm f/2 Zero-D MFT ein Super-Weitwinkelobjektiv für Micro Four Thirds. Sein Bildwinkel von 122 Grad entspricht dem eines 12mm-Objekitvs an Kleinbild. Die Optik besteht aus 13 Elementen in drei Gruppen, die Frontlinse ist mit wasser- und staubabweisenden „Frog Eye Coating“ (FEC) beschichtet. Das Laowa 6mm f/2 Zero-D MFT soll ab Mitte Januar erhältlich sein und 629 Euro kosten.

Pressemitteilung des deutschen Distributors BIG: