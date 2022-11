Perfektes Gesamtpaket – die spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-T5 mit 40,2 Megapixel-Sensor und integriertem Fünf-Achsen-Bildstabilisator

Kleve, 2. November 2022. Kompakt, leicht und eine brillante Bildqualität – auf diesen Nenner lässt sich die neue FUJIFILM X-T5 bringen, die ab dem 17. November 2022 im Handel verfügbar sein wird. Die spiegellose Systemkamera erweitert die vielfach ausgezeichnete X Serie, die für ihre handlichen und leistungsfähigen Kameras sowie ihre beispiellose Farbwiedergabe geschätzt wird.

Die FUJIFILM X-T5 bietet Fotografinnen und Fotografen ein perfektes Gesamtpaket: Sie ist mit der Bildtechnologie der fünften Generation ausgestattet – dem rückwärtig belichteten 40,2 Megapixel X-Trans*1 CMOS 5 HR Sensor und dem schnellen X- Prozessor 5 – und bietet eine integrierte Fünf-Achsen-Bildstabilisierung über bis zu sieben Blendenstufen (EV)*2. Trotz ihrer enormen Leistungsfähigkeit ist sie kleiner und mit einem Gewicht von nur 557 Gramm auch leichter als das Vorgängermodell.*3

Wie die bisherigen Modelle der X-T Linie verfügt die X-T5 über einen mittig ange- ordneten elektronischen Sucher und mehrere große Einstellräder. Im Inneren bietet sie eine Vielzahl von technischen Neuerungen, unter anderem eine Standard- Empfindlichkeit von ISO 125, eine kürzeste Verschlusszeit von 1/180.000 Sek., die „Pixel Shift Mulit-Shot“-Funktion sowie den auf einer Deep-Learning-Technologie basierenden Motiverkennungs-Autofokus, der verschiedene Motive (z. B. Tiere oder Fahrzeuge) identifiziert und verfolgt.

Videos zeichnet die X-T5 in bis zu 6,2K/30p-Qualität auf. Der hochauflösende klappbare Touchscreen-Monitor und das doppelte Speicherkartenfach runden die Ausstattung der neuen Kamera ab.

Die X-T5 ist das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Fotografinnen und Fotografen, die viel unterwegs sind und keine Kompromisse bei der Bildqualität eingehen wollen. Sie ist ebenso handlich wie vielseitig einsetzbar und bietet sich sowohl für die schnelle Reportage- und Street-Fotografie als auch für die hochwertige Landschafts- und Porträtfotografie an.

Die X-T5 wurde speziell für die fotografische Anwendung konzipiert und ergänzt die beiden kürzlich vorgestellten Flaggschiffmodelle der X Serie, die FUJIFILM X-H2S und die FUJIFILM X-H2, die sich für Foto- wie Videoaufnahmen gleichermaßen eignen. Die FUJIFILM Kameras der fünften Generation erweitern die kreativen und technischen Möglichkeiten bei der Produktion von Fotos und Videos für die unter- schiedlichsten Einsatzbereiche.

Die FUJIFILM X-T5 ist ab dem 17. November 2022 zu einem Preis von 1.999,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Hochauflösender X-Trans CMOS 5 HR Sensor und X-Prozessor 5

Die X-T5 ist mit einem rückwärtig belichteten 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor ausgestattet, der eine sehr hohe Auflösung ohne störendes Bildrauschen und damit eine insgesamt brillante Bildqualität liefert.

Eine weiterentwickelte Pixelstruktur führt zu einer größeren Lichtmenge auf dem Sensor, sodass ISO 125 jetzt als Standard-Empfindlichkeit zur Verfügung steht und nicht mehr über den erweiterten ISO-Bereich gewählt werden muss. Der neue Sensor lässt sich zudem mit äußerster Präzision ansteuern, was ultrakurze Belichtungszeiten erlaubt. So wurde die kürzeste Verschlusszeit des elektronischen Verschlusses um 2,5 EV-Stufen von 1/32.000 Sek. auf jetzt 1/180.000 Sek. erhöht.

Insbesondere bei Aufnahmen in hellen Umgebungen eröffnen sich durch den neuen Sensor neue kreative Möglichkeiten. So kann man beispielsweise an sonnigen Sommertagen oder auf der Skipiste den attraktiven Bokeh-Effekt mit geöffneter Blende erzielen oder schnelle Bewegungen mit ultrakurzen Verschlusszeiten in maximaler Schärfe einfrieren.

Innovative Fotofunktionen

Mit der Funktion „Pixel Shift Multi-Shot“ nimmt die Kamera nacheinander 20 hoch- auflösende Bilder im Rohdatenformat auf, wobei der Bildsensor nach jeder Belichtung minimal verschoben wird. Die so entstandenen Einzelfotos lassen sich mit der kostenlosen Software „Pixel Shift Combiner“ zu einer einzelnen Bilddatei mit einer Auflösung von 160Megapixeln zusammenfügen. Die Funktion ist besonders interessant für die fotografische Dokumentation und Digitalisierung in den Bereichen Kunst und Kultur sowie für hochwertige Still Life- und Produktaufnahmen.

Die Kamera verfügt über die Funktion „Haut-Effekt Weich“ für eine besonders attraktive Wiedergabe von Hauttönen. Die Nachbearbeitungszeit bei Porträtauf- nahmen verkürzt sich deutlich, sodass hochwertige Bildergebnisse schneller denn je zur Verfügung stehen.

Die X-T5 ist mit einem automatischen Weißabgleich auf Grundlage einer Deep- Learning-Technologie ausgerüstet. Die Kamera erkennt noch präziser unterschied- liche Lichtquellen (z. B. Glühlampen) und justiert den Weißabgleich entsprechend.

Die X-T5 bietet 19 Filmsimulationen, darunter „Nostalgisches Negativ“ für eine hohe Farbsättigung und weiche Tonwertabstufungen. Sie unterstützt das HEIF-Bildformat, das 10-Bit-Bilddateien liefert, die bis zu 30 Prozent kleiner sind als Standard-JPEG- Dateien. Mit der Integration dieser Funktion unterstreicht FUJIFILM seinen Ruf, Bilder von allerhöchster Qualität direkt aus den Kameras der X Serie zu liefern.

Integrierter Bildstabilisator und intelligenter Autofokus

Die kamerainterne Fünf-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS) gleicht Kamerabewegungen über bis zu sieben Blendenstufen (EV)*2 aus. Selbst bei Nacht, in der Dämmerung oder bei anderen Situationen mit wenig Licht kann aus der freien Hand fotografiert werden. Der IBIS-Mechanismus ermöglicht über die hochpräzise Verschiebung des Bildsensors zugleich die „Pixel Shift Multi-Shot“-Funktion.

Die X-T5 ist mit einem innovativen Autofokussystem ausgestattet, das es der fotografierenden Person erlaubt, sich ganz auf das Motiv und die Bildkomposition zu konzentrieren. Sie kann darauf vertrauen, dass die Kamera zuverlässig und präzise auf das Motiv scharfstellt. So bietet das Autofokus-System der X-T5eine objektorientierte Motiverkennung basierend auf künstlicher Intelligenz. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern hält auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge und Züge zuverlässig im Fokus.

Der 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR besitzt mehr Phasendetektionspixel als die bisherigen Bildsensoren der X Serie, was im AF-S-Modus zu einer noch präziseren Fokussierung, zum Beispiel bei Landschafts- oder Porträtaufnahmen, führt. Ein neuer AF-Algorithmus zur Vorhersage von Objektbewegungen ermöglicht eine noch zuver- lässigere Schärfenachführung bei der kontinuierlichen Scharfstellung (AF-C).

Komfortable Bedienung

Auf der Oberseite der X-T5 gibt es drei Einstellräder für Verschlusszeit, ISO- Empfindlichkeit und Belichtungskorrektur. Sie ermöglichen, ebenso wie der Blendenring vieler XF-Objektive, die Kontrolle der wichtigsten Belichtungsparameter auch bei ausgeschalteter Kamera. Die X-T5 wird damit zum idealen Werkzeug, um die eigene kreative Intuition direkt in den Prozess der Bildproduktion zu übertragen.

Der neue LCD-Monitor bietet eine Auflösung von 1,84 Millionen Bildpunkten und lässt sich in drei Richtungen schwenken. Beim Fotografieren beispielsweise aus der Hüfte oder über Kopf bleibt das Display in der optischen Achse und ist stets gut ablesbar, sodass auch in fordernden Aufnahmesituationen ein komfortables und uneingeschränktes Arbeiten möglich ist.

Der elektronische Sucher der X-T5 bietet ein hochauflösendes Sucherbild mit 3,69 Millionen Bildpunkten und 0,8-facher Vergrößerung. Die Darstellung ist optimal korrigiert und frei von Parallaxenfehlern und Verzeichnung, die ansonsten häufig bei Veränderungen der Augenposition in Erscheinung treten.

Die Weiterentwicklung des IBIS-Mechanismus, des elektronischen Suchers und anderer Komponenten erlaubt eine kompakte und leichte Bauweise. Trotz ihrer Leistungsfähigkeit wiegt die Kamera gerade einmal 557 Gramm*4. Zudem wurde die Handhabung optimiert und die Bedienbarkeit der Einstellräder und Tasten verbessert. Das wetterfeste Gehäuse kann ohne Bedenken auch in feuchten und schmutzigen Umgebungen genutzt werden.

Fortschrittliche Videofunktionen

Die X-T5 zeichnet Videos im 6,2K/30p 4:2:2 10-Bit-Format auf. Im 4K HQ-Modus greift die Kamera beim internen Oversampling auf die Detailtiefe der 6,2K-Daten zurück, um ein 4K-Bild von überragender Qualität zu generieren. Die X-T5 unterstützt F-Log2, das einen erweiterten Dynamikumfang von mehr als 13 Blendenstufen und somit weiteres kreatives Potenzial in der Videobearbeitung bietet.

In Kombination mit einem kompatiblen externen HDMI-Recorder von Atomos lassen sich zudem 12-Bit-RAW-Videodateien aufzeichnen und als Apple ProRes RAW*5 in 6,2K und mit Bildraten bis 29,97 Bildern pro Sekunde speichern. In Verbindung mit den Monitor-Rekordern der Blackmagic Design Video Assist 12G-Serie können die Video-Rohdaten als Blackmagic RAW in bis zu 6,2K-Qualität und 29,97 Bildern pro Sekunde gespeichert werden.

Optionales Zubehör: Handgriff MHG-XT5 (kompatibel mit X-T5)

Der Handgriff MHG-XT5 ermöglicht bequemes und sicheres Fotografieren mit lichtstarken Objektiven oder langen Tele-Brennweiten. Der Handgriff wurde so gestaltet, dass sich Batterie und Speicherkarte bequem wechseln lassen, ohne ihn abnehmen zu müssen. Die Unterseite des Griffs dient als zugleich als Arca-Swiss-kompatible Schnellwechselplatte.

Die wesentlichen Merkmale der FUJIFILM X-T5:

40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor

X-Prozessor 5

Integrierte Fünf-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS)

6,2K/30p Videofunktion

Autofokus mit intelligenter Motiverkennung

Schnellste Verschlusszeit 180.000 Sek.

ISO 125 Standard-Empfindlichkeit

7,6 cm (3 Zoll) klappbarer Touchscreen

557 Gramm leicht

19 Filmsimulations-Modi

FUJIFILM X-T5

UVP: 1.999,- Euro

Verfügbar: ab 17. November 2022

Farbe: Silber und Schwarz

FUJIFILM X-T5 + XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Kit

UVP: 2.399,- Euro

Verfügbar: ab 17. November 2022

Farbe: Silber und Schwarz

FUJIFILM X-T5 + XF16-80mmF4 R OIS WR Kit

UVP: 2.499,- Euro

Verfügbar: ab 17. November 2022

Farbe: Silber und Schwarz

Handgriff MHG-XT5

UVP: 149,- Euro

Verfügbar: ab 17. November 2022

Farbe: Schwarz

*1 X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation *2 In Kombination mit dem FUJINON XF35mmF1.4 R

*3 Spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-T4

*4 Gewicht mit Akku und Speicherkarte

*5 Apple ProRes ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA sowie anderen Ländern und Regionen eingetragen