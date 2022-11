FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro – Kompakte Festbrennweite für Nahaufnahmen mit Abbildungsmaßstab 1:1

Kleve, 2. November 2022. FUJIFILM erweitert das Objektivsortiment für die X Serie um das Standard-Makro-Objektiv FUJINON XF30mmF2.8RLMWRMacro. Das neue Objektiv reiht sich ein in das vielfach ausgezeichnete Kamerasystem, das für seine herausragende Bildqualität, die kompakte Bauweise und die unerreichte Farbwiedergabe geschätzt wird.

Das XF30mmF2.8 R LM WR Macro ist ein Standard-Objektiv mit einer Brennweite von 30 mm (äquivalent zu 46 mm KB). Es ist die ideale Wahl für Aufnahmen, die dem normalen Betrachtungseindruck des menschlichen Auges entsprechen. Im Vergleich mit anderen Objektiven dieser Klasse zeichnet es sich durch seine geringe Nah- einstellgrenze aus: Der Mindestabstand zum Motiv beträgt nur 10 cm*1, sodass ein größtmöglicher Abbildungsmaßstab von 1:1 erreicht wird.

Das XF30mmF2.8 erlaubt das Fotografieren aus unmittelbarer Nähe und garantiert maximale Gestaltungsfreiheit. Die leichte und kompakte Bauweise beflügelt die Kreativität und sorgt für unbeschwertes Fotografieren im Alltag.

Das FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro ist ab dem 17. November 2022 zu einem Preis von 699,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Hohe Bildqualität und natürliche Tiefenwirkung

Der optische Aufbau besteht aus elf Elementen in neun Gruppen. Drei asphärische Elemente und zwei ED-Linsen garantieren ein hohes Auflösungsvermögen und minimieren Abbildungsfehler wie Bildfeldwölbung, Farb- und Schärfefehler (chro- matische und sphärische Aberrationen). Die Brennweite von 30 mm (äquivalent zu 46 mm KB) ähnelt dem normalen Betrachtungseindruck des menschlichen Auges, was das Objektiv zur ersten Wahl für natürlich wirkende Porträts und Schnappschüsse macht.

Makroaufnahmen mit Abbildungsmaßstab 1:1

Die kürzeste Aufnahmedistanz von nur 10 cm ermöglicht in Verbindung mit dem APS-C-Sensor eine Abbildung im Maßstab 1:1. Im Gegensatz zu herkömmlichen Standard-Objektiven bietet das XF30mmF2.8 damit mehr kreative Gestaltungsmöglichkeiten und ist die ideale Wahl für ausdrucksstarke Nahaufnahmen von Menschen oder für die Objektfotografie in Situationen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Schneller und präziser Autofokus

Die Scharfstellung erfolgt schnell und präzise per Innenfokussierung. Ein Linearmotor bewegt die kompakte und leichte Fokuseinheit in nur 0,02 Sekunden*2 an die richtige Stelle. Obwohl relativ viele optische Elemente verschoben werden müssen, wirkt sich dies nicht nachteilig auf die Länge des XF30mmF2.8 aus. Aufgrund der optimalen Anordnung der Linsen und einer speziellen Formgebung der asphärischen Elemente ist das Objektiv nur 69,5 mm lang und damit außergewöhnlich kompakt. Auch die Filtergröße von 43 mm unterstreicht die Handlichkeit des XF30mmF2.8.

Leichtes und robustes Gehäuse

Die Konstruktionsweise des Objektivs wurde hinsichtlich des Gewichts optimiert. Während Bedienelemente aus Metall zum eleganten Erscheinungsbild des XF30mmF2.8 beitragen, verwendet der Mechanismus des Objektivs insgesamt weniger und vor allem leichtere Komponenten. Dadurch wiegt das XF30mmF2.8 gerade einmal 195 Gramm. Ideal für alle, die bei ihrem Fotoequipment auf möglichst wenig Gewicht achten.

Spritzwasser- und staubgeschützt

Der wetterfeste Objektivtubus ist an neun kritischen Stellen gegen Feuchtigkeit und Schmutz abgedichtet. Die Dichtungen gewährleisten zugleich die Einsatzfähigkeit des Objektivs bei niedrigen Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius. Das XF30mmF2.8 ist somit bestens für den Einsatz draußen bei leichtem Regen oder in staubigen Umgebungen geeignet.

FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro

UVP: 699,- Euro

Verfügbar: ab 17. November 2022

Farbe: Schwarz