Auf IV folgt V: Die neue Vollformatkamera Alpha 7R V von Sony bietet ein nie dagewesenes High-Resolution-Bilderlebnis mit KI-basiertem Autofokus

Eine neue Künstliche Intelligenz (KI)-Prozessoreinheit in Kombination mit hochauflösendem 61-MP-Bildsensor und BIONZ XR Processing Engine für die beste Bildqualität aller Zeiten in einem Alpha-Gehäuse.

Sony kündigte heute die Alpha 7R V (Modell ILCE-7RM5) an, die neueste Kamera der 7R Serie in der renommierten Alpha Reihe spiegelloser Wechselobjektivkameras. Die Alpha 7R V kombiniert den höchstauflösenden Bildsensor von Sony mit einer neuen KI (Künstliche Intelligenz)-Verarbeitungseinheit für die KI-basierte Bilderkennung – ein Novum in einer Alpha-Kamera – sowie der leistungsstarken BIONZ XR Bildverarbeitungs-Engine – ein Novum in der “R”-Vollformatreihe. Die Kombination aus dem hochauflösenden Sensor und diesen Prozessoren ermöglicht einen neuen Durchbruch bei der Motiverkennung und -erfassung sowohl bei Fotos als auch bei Videos.

Die neue Alpha 7R V bietet eine Bildauflösung von 61,0 Megapixeln bei Fotos, 8K-Videoausgabe1, die bislang effektivste 8-stufige2 Bildstabilisierung aller Sony Alpha Kameras, einen neuen, vierachsigen Mehrwinkel-Monitor, Highspeed-Kommunikationsfunktionen, hervorragende Bedienbarkeit und eine reibungslose Workflow-Integration. Damit eignet sich die neueste Kamera von Sony ideal für professionelle Anwender/-innen, die ein erstklassiges Tool für hochauflösende Aufnahmen brauchen.

„Das neueste Modell unserer Alpha 7R Serie ist das perfekte Beispiel für unser unablässiges Bestreben, branchenführende Bildtechnologien zu entwickeln“, so Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. „Wir freuen uns sehr, die brandneue Alpha 7R V mit ihren außerordentlich hochentwickelten KI-Integrationen vorstellen zu können, die Autofokus-Funktionen der nächsten Generation ermöglichen. Und wir sind schon gespannt auf die Bilder, die unserer Community mit der neuen Alpha 7R V gelingen werden.“

Optimierter AF, basierend auf einer neu entwickelten KI-Verarbeitungseinheit

Die Alpha 7R V bietet einen Autofokus der nächsten Generation mit erweiterter Motiverkennung dank neuer, auf KI (Künstlicher Intelligenz) basierender Verarbeitung, die Deep Learning umfasst. Die hochmoderne KI-Verarbeitung nutzt detaillierte Informationen zur Einschätzung menschlicher Körperhaltungen. Somit wird die Präzision der Motiverkennung der Kamera enorm verbessert und die potenzielle Auflösung voll ausgeschöpft.3 Zudem wurde die KI-basierte Motiverkennung um mehrere neue Motivtypen erweitert, darunter Fahrzeuge und Insekten.4

Neben der fortschrittlichen KI-Technologie bietet die Alpha 7R V auch Optimierungen zahlreicher beliebter Funktionen anderer Kameras der Sony Alpha Serie, die nun erstmals in der 7R Serie von Sony verfügbar sind:

durchgehendes Echtzeit-Tracking 5

schnelleres und präziseres High-Density-AF-System mit großem Autofokusbereich

Serienaufnahmen mit bis zu 10 BpS 6 und AF/AE-Tracking

und AF/AE-Tracking geräuschlose, vibrationsfreie Aufnahmen 7 mit bis zu 7 BpS 8

mit bis zu 7 BpS High-Speed-Serienaufnahmen von bis zu 583 komprimierten RAW-Bildern9

Darüber hinaus verfügt die Alpha 7R V über Fokusfunktionen, die eine hohe Auflösung unterstützen, wie etwa Full-Time DMF10 (direkte manuelle Fokussierung jederzeit möglich) und Fokus-Bracketing11, eine sehr gefragte Funktion, die die Erstellung von Bildern mit Fokus-Stacking ermöglicht.

Außergewöhnlich hohe Auflösung, wie von der Sony Alpha 7R Serie gewohnt

Der neueste BIONZ XR Bildprozessor und der Exmor R CMOS 35-mm-Vollformatsensor mit rückwärtig belichtetem Design und ca. 61,0 effektiven Megapixeln sorgen gemeinsam dafür, dass mit der Alpha 7R V atemberaubend detailreiche Bilder gelingen. Der BIONZ XR Prozessor stellt sicher, dass das Auflösungspotenzial des Kamerasensors voll ausgeschöpft wird. Damit erreicht die Alpha 7R V die bislang höchste Auflösung bei niedriger Empfindlichkeit in der gesamten Alpha Serie. Dies ermöglicht Empfindlichkeitseinstellungen von ISO 100 bis ISO 3200012 sowohl für Fotos als auch für Filme und einen großen Dynamikumfang mit 15 Stufen13 bei Fotos.

Mit einer hochpräzisen Bildstabilisierungseinheit, fortschrittlichen Gyrosensoren und optimierten Stabilisierungsalgorithmen für Fotos und Videos ist das gesamte Bildstabilisierungssystem der Alpha 7R V auf dem allerneuesten Stand. Neben dem Kompensationseffekt mit 8 Stufen2 für Fotos bietet der neue Stabilisierungsalgorithmus auch eine präzise, pixelgenaue Erkennung und Steuerung und nutzt das volle Potenzial der 61,0-Megapixel-Auflösung des Sensors, um feinste Motivdetails herauszuarbeiten. Auch die Pixel-Shift-Multi-Aufnahme wurde für die neueste Kamera von Sony weiter optimiert: Diese Funktion macht sich die hochpräzise integrierte Bildstabilisierung zunutze. Es werden kurz hintereinander mehrere, jeweils minimal verschobene Bilder aufgenommen, die dann am Computer zu einem einzigen Bild mit herausragender Auflösung montiert werden. Mithilfe der aktuellen Version 3.5 der Computeranwendung Imaging Edge Desktop werden kleinste Bewegungen auf Pixelebene, wie etwa Veränderungen in der Position des Motivs oder der Blätter an einem Baum, automatisch erkannt und korrigiert, sodass ein perfekt zusammengesetztes Bild entsteht.14Aus Daten, die rund 963,2 Millionen Pixeln entsprechen, lassen sich aus 16 Aufnahmen zusammengesetzte Bilder mit rund 240,8 Millionen Pixeln (19.008 x 12.672 Pixel)15 erstellen. Des Weiteren unterstützt die Alpha 7R V eine präzise und vielseitige externe Blitzsteuerung für noch mehr kreative Freiheit. Auch Fotos und Videos bei schwierigen Lichtverhältnissen sind kein Problem: Die Alpha 7R V unterdrückt wirksam das Flackern von künstlichem Licht16.

Eine Reihe weiterer Funktionen steigern die Flexibilität beim Fotografieren zusätzlich: