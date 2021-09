Unschlagbar in jeder Disziplin: Canon stellt die EOS R3 offiziell vor und zeigt sie erstmalig auf der PHOTOPIA in Hamburg.

Erstmalig erlebbar auf dem Canon Stand in Halle A4 auf der PHOTOPIA in Hamburg vom 23.9.-26.9.2021

Neuer, von Canon entwickelter 24,1 Megapixel Back-illuminated Stacked CMOS-Sensor

Bis zu 30 B/s AF/AE Nachführung

Verschlusszeiten von 30 Sekunden bis 1/64.000 Sekunde bei Verwendung des elektronischen Verschlusses

Eye Control AF-Position-Auswahl, AF-Verfolgung von Menschen, Tieren (einschließlich Vögeln) und Rennmotorräder und Rennwagen

6K 60p RAW-Videos in voller Breite des Kamerasensors, die intern auf einer CFexpress-Karte aufgezeichnet werden

Zuverlässiges Fokussieren bei Lichtverhältnissen bis zu -7,5 LW

Verfügbar voraussichtlich ab November 2021 zu einem UVP von 5999,00€

14. September 2021.

Canon kündigt heute die mit Spannung erwartete EOS R3 an. Die spiegellose Vollformatkamera bietet die bewährte Zuverlässigkeit sowie Geschwindigkeit der Canon EOS-1 Serie mit der Innovation und Vielseitigkeit des bahnbrechenden EOS R Systems. Die EOS R3 wird voraussichtlich ab November 2021 zu einem UVP von 5.999,00€ verfügbar sein. Zudem wird die Kamera erstmalig im Rahmen der PHOTOPIA in Hamburg auf dem Canon Stand in Halle A4 der Öffentlichkeit präsentiert.

Die EOS R3 wurde auf der Grundlage des Feedbacks der anspruchsvollsten professionellen Presse- und Sportfotograf:innen entwickelt und zeichnet sich somit durch mehr als 100 Verbesserungen aus. Das Ergebnis ist ein absolutes Kraftpaket für die Sport-, Action- und Reportagefotografie mit unschlagbarer Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit sowie drastisch vereinfachten Workflows und einem interaktiven Erlebnis auf höchstem Niveau. Mit ihrem brandneuen, innovativen 24,1-Megapixel-Sensor bietet die EOS R3 das optimale Gleichgewicht zwischen Leistung, Auflösung und Geschwindigkeit. Das sind ideale Voraussetzungen, um sich in der hart umkämpften Branche der Profifotografie den entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Die Zukunft ist schnell

Dank des neuen 24,1 Megapixel Back-illuminated Stacked CMOS-Sensor ermöglicht die EOS R3 blitzschnelle Aufnahmen bei einer verbesserten Reaktionszeit. Der leistungsstarke Sensor eliminiert den Rolling-Shutter-Effekt fast vollständig und bietet Verschlusszeiten von 30 Sekunden bis zu 1/64.000stel Sekunde[i]. Damit lassen sich selbst die schnellsten Motive in ihrer Bewegung einfrieren. Der elektronische Verschluss erlaubt Aufnahmen im RAW-Format mit voller AE- und AF-Nachführung und bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Wahlweise kann außerdem mit 15 oder 3 B/s aufgenommen werden. Zudem unterstützt der elektronische Verschluss erstmals nicht nur Blitzgeräte von Canon, sondern auch solche von Drittanbietern. Canon hat die traditionellen Schwächen elektronischer Verschlüsse beseitigt und eine Flacker-Erkennung eingeführt, bei der flackernde Lichtquellen korrigiert werden, um Banding oder Farb- und Belichtungsprobleme zu vermeiden.

Die hohe Geschwindigkeit der EOS R3 hört nicht bei den Reihenaufnahmen auf: Sie erstreckt sich vielmehr auch auf die Fokussierung. Mit einer Fokussierungszeit von nur 0,03 Sekunden ist sie die bisher schnellste Kamera der EOS R Serie[ii] und eignet sich deshalb perfekt für unvorhersehbare Action bei Sport und Reportage. Die EOS R3 ist mit dem Dual Pixel CMOS AF II ausgestattet, der auf verbesserten Deep-Learning Algorithmen basiert. Die AF-Nachführung erkennt damit Köpfe, Augen, Körper und Gesichter von Menschen und Tieren bei der Aufnahme von Fotos und Videos. Speziell für die Fotografie vom Motorsport hat Canon eine Funktion zur Fahrzeugerkennung und -verfolgung entwickelt, mit der sich Motorräder, Rennwagen mit offenem Cockpit sowie GT- und Rallye-Fahrzeuge professionell verfolgen lassen – mit der Möglichkeit, die Schärfe auf das Fahrzeug oder den Helm des Fahrers zu priorisieren. Augen-, Gesichts-, Kopf- und Körpererkennung sind jetzt in allen AF-Modi verfügbar und der neue Flexible Zone-AF ermöglicht, die Größe und Form des AF-Bereichs zu wählen. Zudem erlaubt die EOS R3 ein zuverlässiges Fokussieren bei Lichtverhältnissen von bis zu -7,5 LW[iii] und ist damit eine der leistungsfähigsten Low-Light-Kameras auf dem Markt.

Für eine optimale Kontrolle über alle Autofokus-Optionen bietet die EOS R3 drei verschiedene Möglichkeiten zur Festlegung der AF-Punkte: den schnellen Smart-Controller, den präzisen Multi-Controller und den instinktiven Eye Control AF. Letzterer sorgt für eine natürliche Verbindung zwischen Kamera und den Fotograf:innen. Diese intuitive Methode zur Definition des AF-Punkts bewegt den Fokuspunkt genau dorthin, wo die Fotograf:innen hinschauen.

Der kamerainterne 5-achsige Bildstabilisator kann mit dem optischen Bildstabilisator ausgewählter RF Objektive kombiniert werden und bietet eine branchenführende Kompensation von bis zu acht Belichtungsstufen.

Schnell vor Ort, schnell am Ziel

Bei der professionellen Fotografie kommt es nicht nur auf die Geschwindigkeit an, mit der ein Moment eingefangen wird. Entscheidend ist außerdem, wie schnell dieser Moment an die Redaktionen weitergeleitet wird. Die EOS R3 verfügt über eine Reihe professioneller Konnektivitätsoptionen – darunter integriertes Bluetooth der Version 5.0 und 5 GHz[iv] WLAN – um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Verbindung mit einem Smartphone oder im WLAN zu vereinfachen. Die integrierte High-Speed-Gigabit-Ethernet-Verbindung ist ideal für Sportarenen und ermöglicht eine kabelgebundene Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit. Wenn es besonders schnell gehen muss, lassen sich die Bilder zudem per FTP übertragen. Die Netzwerkeinstellungen können mit der EOS R5[v] und der EOS-1D X Mark III gemeinsam genutzt werden.

Die Kamera lässt sich über ein Mobilgerät mit der Canon Camera Connect App oder mit der Browser Remote Funktion über eine Ethernet-Verbindung fernsteuern. Die Browser Remote Funktion war bereits bei der EOS-1D X Mark III besonders beliebt. Sie erlaubt die Kontrolle der Metadaten sowie das Betrachten und den Download von Bildern aus der Ferne. Darüber hinaus werden Anwender:innen die Canon Mobile File Transfer (MFT) App[vi] verwenden können, um Fotos über ein Smartphone an FTP/FTPS/SFTP-Server zu übertragen. Zukünftige Verbesserungen der App werden die Umwandlung von Sprachaufnahmen in Text beinhalten, um die Anwendung für professionelle Nutzer:innen weiter zu vereinfachen. Der neue Smartphone-Adapter AD-P1 ermöglicht die Montage eines iOS- oder Android-Mobilgeräts auf dem Multifunktions-Zubehörschuh, damit sich Fotos besonders einfach über die neue MFT-App[vii]übertragen lassen. Mit der Canon Camera Connect App lässt sich die Firmware der EOS R3 jetzt auch über das Smartphone aktualisieren – eine Premiere für eine EOS Kamera.

Faszinierende Möglichkeiten beim Dreh von Videos

Wie schon die EOS R5 hebt auch die EOS R3 das Hybrid-Angebot von Canon auf die nächste Stufe – und erfüllt damit den Wunsch der Profis, das Geschehen sowohl in hochwertigen Fotos als auch in beeindruckenden, hochauflösenden Videos festzuhalten. Die EOS R3 bietet leistungsstarke Videofunktionen und nimmt in 6K 60p RAW-Auflösung auf, was 50 Prozent mehr Details als 4K bietet. Bei 6K CRM RAW-Dateien lassen sich Belichtung und Weißabgleich nach der Aufnahme korrigieren, um eine beeindruckende Bildwiedergabe zu gewährleisten. Die Kamera zeichnet 4K-Filmmaterial mit bis zu 60p mit 6K-Oversampling auf, um die höchstmögliche 4K-Filmqualität zu ermöglichen. Die EOS R3 eignet sich hervorragend für schnelle und dynamische Sportarten und nimmt 4K-120p-Videos für atemberaubende Zeitlupen in 4K-Auflösung auf. Es ist jetzt möglich, bis zu sechs Stunden reguläres Videomaterial sowie 1,5 Stunden mit hohen Bildraten von 119,88/100p aufzuzeichnen.[viii]

Die EOS R3 wurde entwickelt, um den konkurrierenden Profis Vorteile zu verschaffen – und das gilt auch für Videos. Um die Dateigröße zu reduzieren und den Video-Workflow zu beschleunigen, kann CRM light- oder MP4-Material in All-I, IPB oder der kleineren IPB Light-Option aufgezeichnet werden. Die Wahl aus einer Reihe von Bitraten deckt alle denkbaren Bedürfnisse und Speicheranforderungen ab. Zwei Kartensteckplätze, darunter ein UHS-II-SD-Kartensteckplatz und der ultraschnelle CFexpress-Kartensteckplatz, erlauben die Aufnahme von 6K-RAW-Videos und unterstützen die gleichzeitige Aufzeichnung auf beiden Karten im MP4-Format[ix]. Dies stellt eine ausfallsichere Datensicherung wichtiger Aufnahmen dar. Das renommierte Canon Log 3 ermöglicht eine interne 10-Bit-Aufzeichnung, um einen größeren Dynamikumfang zu erreichen. Um die Notwendigkeit von Bearbeitung oder Grading des Materials in der Postproduktion zu minimieren, kann auch direkt in 10 Bit HDR PQ aufgezeichnet werden. Die EOS R3 eignet sich hervorragend für Reportagen: Sie verfügt über den neuen Canon Multifunktions-Zubehörschuh und ist kompatibel mit dem neu eingeführten Stereo-Richtmikrofon DM-E1D. Das Mikrofon bietet eine digitale Signalverarbeitung und wird über die Kamera mit Strom versorgt. Über den ebenfalls neuen TEAC Tascam CA-XLR2d-C XLR-Adapter sind Zweikanalaufnahmen mit professionellen XLR-Mikrofonen möglich.

Intuitive Bedienung auf neuem Niveau

Die neueste spiegellose Kamera von Canon bietet die Schnelligkeit und Vertrautheit der EOS-1 Serie. Sie verfügt über einen neuen, von Canon entwickelten, hochwertigen elektronischen Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten und unterbrechungsfreier Motivansicht. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde sorgt er bei voller Auflösung für ein praktisch verzögerungsfreies Seherlebnis, das einem optischen Sucher in nichts nachsteht. Fans des optischen Suchers einer DSLR können den neuen OVF-Simulationsmodus aktivieren. Die Auslöseverzögerung lässt sich auf erstaunliche 20 ms reduzieren – das ist im Vergleich mit einer herkömmlichen Kamera weniger als die Hälfte. Damit erlaubt die EOS R3 nahezu sofortige Aufnahmen, wenn der Auslöser gedrückt wird. Der neue hochauflösende dreh- und schwenkbare Touchscreen mit 4,1 Millionen Bildpunkten liefert mehr Details als je zuvor und bietet eine enorme Flexibilität bei der Wahl der Aufnahmeperspektive. Die EOS R3 kombiniert die bestehende EOS Ergonomie mit neuen Bedienelementen und einer Reihe neuer Anpassungsmöglichkeiten für eine vertraute, aber dennoch fortschrittliche Steuerung. Dazu gehören auch Auslösetöne mit Lautstärkeregelung. Um beim Wechsel zwischen verschiedenen Kameragehäusen Zeit zu sparen, lassen sich personalisierte Einstellungen einfach auf die Speicherkarte kopieren und archivieren. Die EOS R3 verwendet denselben LP-E19 Akku wie die EOS-1D X Mark II und die EOS-1D X Mark III und ermöglicht so erweiterte Aufnahmezeiten und eine größere Kompatibilität mit vorhandenen DSLRs.

Außerdem verfügt die EOS R3 über ein neues, leichtes Gehäuse aus einer robusten Magnesiumlegierung mit Staub- und Spritzwasserschutz für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Der Witterungsschutz bleibt auch bei der Verwendung vorhandener Speedlites voll erhalten, wenn diese an den neu angekündigten Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1 angeschlossen werden. Die EOS R3 versorgt auch den neuen, kompakten Speedlite Transmitter ST-E10 über den Multifunktions-Zubehörschuh mit Strom, der die Fernauslösung mehrerer Speedlites per Funk ermöglicht.

Die EOS R3 ist eine ultraschnelle, reaktionsschnelle Kamera, die in der Sport- und Nachrichtenfotografie den nötigen Wettbewerbsvorteil verschafft, um die besten Aufnahmen zu liefern.

Ebenfalls heute vorgestellt werden die Objektive RF 100-400mm F5.6-8 IS USM und das RF 16mm F2.8 STM. Diese zwei neuen, vielseitigen und leistungsstarken RF Objektive runden mit neuen Brennweiten die Produktpalette ab.

Übersicht Preis und Verfügbarkeiten EOS R3 und Zubehör

EOS R3 Body: 5.999,00€ UVP

Voraussichtlich verfügbar ab November 2021

Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1: 59,00€ UVP

Voraussichtlich verfügbar ab November 2021

Stereo-Richtmikrofon DM-E1D: 419,00€ UVP

Voraussichtlich verfügbar ab 2022

Canon Speedlite Transmitter ST-E10: 169,00€ UVP

Voraussichtlich verfügbar ab November 2021

[i] Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses. Der mechanische Verschluss ermöglicht Verschlusszeiten von 1/8.000stel bis 30 Sekunden.

[ii] Stand: 13. September 2021, für die schnellste AF-Geschwindigkeit * Basierend auf der resultierenden AF-Geschwindigkeit, die gemäß CIPA-Richtlinien gemessen wurde. (Variiert je nach Aufnahmebedingungen und den verwendeten Objektiven). Basiert auf interner Messmethode. Testbedingungen: • Helligkeit zum Zeitpunkt der Entfernungsmessung: LW 12 (Raumtemperatur, ISO 100) • Aufnahmemodus: M • Verwendetes Objektiv: RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, Bei Fotoaufnahmen mit manueller Auslöserbetätigung • AF-Modus: Einzelfeld-AF (zentral) • AF-Betrieb: One-Shot AF

[iii] Bei Verwendung eines F1.2 Objektivs unter folgenden Bedingungen: zentrales Fokus-Messfeld, Raumtemperatur, One-Shot AF, ISO 100. Ausgenommen RF Objektive mit DS-Beschichtung (Defocus Smoothing)

[iv] 5-GHz-WLAN ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.

[v] Bei Verwendung mit dem Wireless File Transmitter WFT-R10.

[vi] Die Verfügbarkeit der App ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen. Zunächst wird die App – Version 1.3.0 – als Testversion kostenlos zur Verfügung stehen. Künftige Versionen werden kostenpflichtig sein.

[vii] Der Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1 für Android und iOS wird ab 2022 im Handel erhältlich sein.

[viii] Abhängig von Akkuladestand, Speicherkartentyp und Temperatur.

[ix] Zu den unterstützten Funktionen gehören die simultane Aufzeichnung von Fotos in unterschiedlicher Qualität, die Aufzeichnung von Fotos und Videos auf separate Karten sowie die simultane Aufnahme von Videos unterschiedlicher Qualität auf die beiden Karten.