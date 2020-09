Skylum Software: Ankündigung LuminarAI – traditionelle Bildbearbeitung neu gedacht

NEW YORK, NY – September 3, 2020 — Heute stellt Skylum mit LuminarAI einen revolutionären neuen Ansatz zur Fotobearbeitung vor. Im Gegensatz zu anderen Bildbearbeitungsprogrammen, die einen zeitaufwändigen, werkzeuggestützten Ansatz verfolgen, konzentriert sich LuminarAI auf die Ergebnisse. Die Software ist ausgestattet mit noch mehr intelligenten, automatisierten Funktionen. Diese neue Version von Luminar, die auch als Plug-in verfügbar sein wird, wird voraussichtlich bis spätestens Ende 2020 auf skylum.com erhältlich sein.

LuminarAI macht komplexe Bearbeitungen dank einzigartiger KI-gestützter Werkzeuge einfacher als je zuvor. Langweilige und komplexe Aufgaben werden ohne Einbußen an professioneller Qualität entfernt. Dank künstlicher Intelligenz kann sich der Fotograf auf die Ergebnisse und nicht auf den Prozess konzentrieren. Jeder kann mittels künstlicher Intelligenz beeindruckende Fotos erstellen, die frei von Komplexität sind und dennoch voller Kreativität stecken.

“LuminarAI wird einen völlig neuen, unkonventionellen Ansatz in die Welt der Bildbearbeitung bringen, der sich auf die Ergebnisse und nicht auf den Prozess konzentriert”, so Dima Sytnik, CPO von Skylum. “Wir haben LuminarAI von Grund auf so konzipiert, dass es die Art und Weise verändert, wie Menschen mit ihren Bildern interagieren. Wir sind wirklich gespannt, was LuminarAI für Kreative weltweit tun kann”, ergänzt Sytnik.

LuminarAI richtet sich an visuelle Kommunikatoren, Alltagsmenschen und professionelle Fotografen gleichermaßen. Es ist für diejenigen gemacht, die sich auf Bilder verlassen, um ihre wichtigen Botschaften zu vermitteln und ihre Chancen oder ihr Ansehen zu verbessern: Blogger, Unternehmer, Pädagogen, Marketingexperten, kleine und mittlere Unternehmen und viele andere sind hierbei Zielgruppe.

Künstliche Intelligenz als Kern von LuminarAI

Im Vergleich zu traditionellen Bildbearbeitungsprogrammen bietet LuminarAI einen völlig anderen Ansatz. Von Grund auf für die Nutzung künstlicher Intelligenz entwickelt, vereinfacht LuminarAI komplexe Aufgaben und macht langweilige manuelle Arbeiten überflüssig.

Porträts erwachen zu neuem Leben

Body AI und Face AI , um ein Porträt sanft zu formen und zu verfeinern

und Face , um ein Porträt sanft zu formen und zu verfeinern Ausdrucksstarke Augen mit Iris AI

Makel und Unebenheiten auf natürliche Weise entfernen mit SkinAI

Landschaftsfotografie hat noch nie besser ausgesehen

Atmosphere AI und Sky Enhancer verleihen dem Himmel Tiefe und Details

und Sky Enhancer verleihen dem Himmel Tiefe und Details Transformieren des Fotos und mit SkyAI in Sekundenschnelle einen völlig neuen Himmel hinzufügen

Wärmere Töne mit Golden Hour oder Verstärkung der Sonne mit Sunrays

Professionelles Finishing mit weniger Aufwand

Structure AI für mehr Textur und Struktur

für mehr Textur und Struktur Perfekter Ausschnitt mit Composition AI und Korrektur schiefer Bilder

und Korrektur schiefer Bilder AccentAI sorgt für perfekte Belichtung und Farbe

Mit LuminarAI sind erstaunliche Fotos nur zwei Klicks entfernt

Vorlagen sind das Herzstück der neuen LuminarAI. Die Software erkennt den Inhalt eines Fotos und schlägt die besten Vorlagen vor, um den Bearbeitungsprozess zu beschleunigen. Jede Vorlagensammlung hilft, eine Geschichte zu erzählen. Diese Bearbeitungen können sofort angewendet und verfeinert werden. Während die künstliche Intelligenz während des gesamten Bearbeitungsprozesses den Weg weist, behalten die Fotografen die vollständige Kontrolle über die von ihnen vorgenommenen Bearbeitungen, die von ihnen gewählten Werkzeuge und die Art und Weise, wie sie mit ihren Fotos interagieren. LuminarAI vereinfacht dabei die Bildbearbeitung, ohne dass Qualität und Kreativität darunter leiden.

“LuminarAI wird dazu beitragen, die Bildbearbeitung für jedermann einfacher zu machen. Wir haben die langweiligen und schwierigen Teile der Bildbearbeitung entfernt, ohne die Kreativität zu beeinträchtigen. LuminarAI wird ein großartiges Werkzeug im Arbeitsablauf eines Fotografen sein. Sie können sich auf beeindruckende Ergebnisse konzentrieren – nicht auf den Prozess der Bearbeitung”, ergänzt Alex Tsepko, CEO von Skylum.

LuminarAI wird als eigenständige Anwendung und als Plug-in für MacOS und Windows erhältlich sein.

Mehr Infos über LuminarAI und die Möglichkeit, sich für Updates anzumelden, sind auf skylum.com möglich.

Interessenten können spezielle Frühbucherpreise nutzen. Das Produkt erhält darüber hinaus eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie ab dem Zeitpunkt der Auslieferung.