Auch 2022 wird wieder ein spannendes Jahr für uns Fotobegeisterte. Ob Nikon, Canon oder Sony – viel Neues bahnt sich an. photoscala fast zusammen, was Sie dieses Jahr Spannendes und Innovatives erwarten dürfen.

Was das Jahr 2022 der Fotowelt bringen wird? Das vorherzusagen, ist unberechenbarer als zu früheren Zeiten. Weiterhin ist die Lage schwierig: Die anhaltende Corona-Pandemie dämpft immer noch die Nachfrage nach neuen Kameras, Objektiven und Zubehör. Auf der anderen Seite kämpfen fast alle Hersteller mit Problemen in der Lieferkette, insbesondere mit der „Chip-Krise“.

Einmal von konkreten Produkten abgesehen, kristallisiert sich deutlicher als je heraus: Kameras und Objektive werden immer leistungsfähiger, hochwertiger (und damit für uns Kunden auch kostspieliger). Unter Druck geraten vor allem kleine Sensorformate, Kleinbild ist längst (und wie früher) das neue „Volksformat“.

Als sicher kann immerhin gelten: Die Produkte, die bereits für 2021 versprochen waren, dürften dieses Jahr tatsächlich kommen. Und sicherlich noch das eine oder andere Neue dazu. Wir von photoscala haben einmal zusammengetragen, für was es sich durchaus lohnen könnte, das Sparschwein noch etwas zu mästen.

Canon baut spiegelloses EOS R-System massiv aus

Was Canon 2022 nicht bringen wird, steht fest: eine Nachfolgerin für die Top-DSLR EOS-1D X Mark III. Wie Canon-Boss Fujio Mitarai kürzlich in einem Interview mit der japanischen Zeitung Yomiuri Shimbun bestätigt hat, wird die DSLR EOS-1D X Mark III das letzte DSLR-Flaggschiff bleiben. Canon wird demnach die Transformation zum spiegellosen EOS-R-System beschleunigen.

Was es stattdessen geben könnte, kristallisiert sich bereits heraus: eine Canon EOS R1 als neues Top-Modell. Erwartet wird die spiegellose EOS R1 noch dieses Jahr, allerdings frühestens im 3. Quartal. Technische Details sickern erst spärlich durch, 8K-Video gelten allerdings als gesetzt. Die Sensorauflösung dürfte deutlich über der der EOS R3 (24 Megapixel) liegen, die Gerüchteköche handeln Werte zwischen 45 und 54 Megapixel.

Als große Frage bleibt, ob Canon 2022 mit dem EOS R-System ins Halbformat einsteigen wird. Gemunkelt wird es schon seit einiger Zeit, konkrete Hinweise darauf fehlen indes bislang. Für Insider ist jedoch klar: Sollte Canon das EOS R-System für Halbformat öffnen, wäre damit das Ende des EOS M-Systems besiegelt.

Gibt Fujifilm weiter Gas?

Fujifilm war im zurückliegenden Jahr besonders fleißig, gleich vier neue Kameras haben die Japaner 2021 vorgestellt. Ob es 2022 mit diesem Tempo weitergehen wird? Als gesichert gilt, dass bald die X-H2 kommen wird. Insider glauben fest, dass es sogar zwei Ausführungen geben wird. Eine mit dem bekannten 26-Megapixel-Sensor, die andere mit ca. 40 Megapixel.

Die optimalen Objektive für eine APS-C-Kamera mit 40 Megapixel hat Fujifilm jedenfalls schon: Die im September 2021 vorgestellten XF 23mm F1.4 R LM WR und XF 33mm F1.4 R LM WR wurde laut Fujifilm „im Hinblick auf zukünftige Kamerasensoren mit noch höherer Auflösung entwickelt“. Weitere Hochleistungsobjektive dürften folgen. Sicher geplant für dieses Jahr sind auf alle Fälle das Universalzoom XF 18-120mm vorgestellt sowie das Super-Telezoom XF 150-600mm – beide finden sich auf der aktuellen X-Mount-Roadmap von Fujifilm.

Nach gleich zwei neuen Mittelformatkameras im vergangenen Jahr, nimmt Fujifilm beim GFX-System 2022 das Tempo wahrscheinlich etwas heraus. Geben wird es das Weitwinkel-Zoom GF 20-35mm – es findet sich bereits auf der aktuellen Roadmap. Für das kommende Jahr sind bereits GF 55mm F1,7 und ein Tilt-Shift-Objektiv angekündigt.

Leica mit neuem Flaggschiff?

Bei Leica steht die M11 vor der Tür. Die neueste Version der klassischen Messsucherkamera war bereits für Ende des vergangenen Jahres erwartet worden, jetzt scheint die Präsentation der M11 unmittelbar bevorzustehen. Gemunkelt wird, dass die M11 mit 64 GB Massenspeicher ausgestattet ist – eine Speicherkarte kann dann meist zuhause bleiben. Zudem heißt es, die Auflösung des Kleinbildsensors könnte auf rund 60 Megapixel anwachsen.

Welche weiteren Pläne Leica für 2022 haben könnte? Dazu dringt derzeit nichts nach außen, auch die Gerüchteköche hüllen sich in Schweigen.

Bei Nikon dürfte es 2022 etwas ruhiger werden

Nikon hat mit der Vorstellung der Z fc (Juni 2021) und Z 9 (Oktober 2021) sein spiegellose Z-Familie im zurückliegenden Jahr nach unten und oben abgerundet. Damit umfasst die Z-Serie aktuell sechs Kameras, das dürfte (Nikon) fürs Erste reichen. Spekuliert wird, dass Nikon dieses Jahr sein APS-C-Modell Z 50 erneuern könnte oder es eine weitere Halbformatkamera geben wird.

Welche Z-Objektive für Kleinbild geplant sind, hat Nikon bereits enthüllt. Dazu zählen das Super-Tele Z 800 mm 1:6.3 VR S sowie das Z 400 mm F2.8 TC VR S mit integriertem Telekonverter. Die aktuelle Roadmap zeigt zudem ein Telezoom mit 200-600 Millimeter Brennweite sowie weitere Teles mit 400 beziehungsweise 600 Millimeter der hochwertigen S-Line.

Für APS-C (bei Nikon DX genannt) zeigt die aktuelle Roadmap ein Weitwinkel-Zoom mit 12-28mm sowie ein 24er. Welche der in Aussicht gestellten Z-Objektive bereits dieses Jahr kommen werden, ist offen – die Roadmap blickt bis ins Jahr 2023.

Wann kommt Olympus‘ Wow-Kamera?

Aus der Kameramarke Olympus ist endgültig OM Digital Solutions geworden. Und so wird die nächste Kamera auch das neue Marken-Logo „OM System“ zieren. Die junge Firma hatte zum Start jährlich eine neue Kamera sowie zwei neue Objektive versprochen. Darunter eine Kamera mit „Wow-Effekt“, die eigentlich bereits zum Ende des zurückliegenden Jahres erwartet worden war. Inzwischen ist es etwas ruhiger geworden um die „Wow“-Kamera, detaillierte technische Details lassen weiterhin auf sich warten. Ob es dieses Jahr etwas wird mit der „Wow“-Kamera?

Konkreter sind da schon die Pläne zu den kommenden Objektiven. Die aktuelle Roadmap von September 2021 stellt in Aussicht: Das ED 20mm F1.4 Pro, das die Lücke zwischen dem ED 17mm F1.2 Pro und dem ED 50mm F1.2 Pro schließen soll. Namentlich genannt wird zudem das handliche Zoom ED 40-150mm F4.0 PRO. Ferner auf der Roadmap von OM Digital Solutions: zwei weitere Telezooms sowie ein Makro-Objektiv mit langer Brennweite. Ob alle diese Objektive noch dieses Jahr erscheinen werden? Eher fraglich.

Panasonic macht es spannend

Ganz oben auf der Liste der Neuerscheinungen für 2022 steht bei Panasonic das kommende MFT-Spitzenmodell GH6. Erwartet wurde die Kamera eigentlich schon für das vergangene Jahr. Ganz frisch heißt es nun sinngemäß: Noch bevor der Frühling kommt, sollen die vollständigen Spezifikationen einer Kamera, deren Name nicht genannt werden darf, veröffentlicht werden. Klar – dabei dürfte es sich um die GH6 handeln. Unklar allerdings: Wann die Kamera erscheinen wird. Die GH6 wird einen völlig neuen MFT-Sensor erhalten, der gemäß der bislang durchgesickerten Video-Spezifikationen mindestens 24 Megapixel auflösen dürfte.

Ob Panasonic seine Kleinbild-Familie Lumix-S dieses Jahr ausbauen oder erneuern wird – dazu ist bislang nichts durchgesickert. Neue Lumix S-Objektive hat Panasonic auf seiner Roadmap vom November 2021 bereits bekannt gegeben. In Arbeit sind demnach das Lumix S 18mm F1,8 ist sowie ein nicht näher spezifiziertes Ultra-Weitwinkel-Zoom.

Pentax bleibt bei DSLR

Was es von Pentax auch dieses Jahr nicht geben wird: eine spiegellose Systemkamera. Pentax bleibt dem Schwingspiegel treu. Eine grundlegend neue DSLR dürfte dieses Jahr wohl nicht zu erwarten sein, nachdem Pentax erst 2021 die K-3 Mark III vorgestellt hat.

Durch die Gerüchteküchen geistern allerdings diverse Sonder-Editionen der K-3 Mark III, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Demnach könnte es eine Monochrom-Ausführung geben, die besonders scharfe und detailreiche Schwarzweiß-Fotos aufnimmt. Ebenfalls im Gespräch: eine Astro-Ausführung (ohne AA-Filter?). Des Weiteren wird von diversen Design-Varianten gemunkelt, etwa einer Ausführung im Titan-Look.

Neues wird es auch von Pentax-Eigner Ricoh geben. Offenbar ist die 360-Grad-Kamera Theta R04010 auf dem Weg. Technische Details sind noch nicht durchgesickert, vorgestellt werden könnte sie bereits im Januar.

Bei Sigma geht es wohl weiter wie gehabt

Sigma hat im letzten Jahr ein wahres Feuerwerk an Neuheiten abgebrannt. Und auch in diesem Jahr wird sich das japanische Familienunternehmen nicht ausruhen. So dürften 2022 endlich die ersten Sigma-Objektive für Fuji-X-Mount erscheinen, nachdem Fujifilm das Bajonett mittlerweile an Fremdhersteller lizensiert.

Zudem schwirren Gerüchte durchs Netz, dass Sigma seine Reihe an kostengünstigen Kleinbild-Festbrennweiten ausbauen könnte. Konkret gehandelt wird ein 24mm F2 DG DN | Contemporary für Sony E und Leica L-Mount. Keine Hinweise gibt es derzeit aus den üblichen Gerüchteküchen, ob Sigma ein 70-200 F2.8 der hochwertigen Art-Serie plant – ein Zoom, auf das sicherlich viele Fotografen warten.

Still geworden ist um Sigmas Systemkamera mit Foveon X3-Sensor. Dieses Jahr dürfte aus dem Projekt aller Vorrausicht nach nichts werden. Zu weiteren Kamera-Neuvorstellungen von Sigma sickert zurzeit ebenfalls nichts durch.

Sony konzentriert seine Kräfte

Welche Kameraneuheit Sony dieses Jahr präsentieren könnte, bleibt weitgehend vage. Ende 2021 hat Sony die Produktion der Alpha 7 II und Alpha 6100 endgültig eingestellt, die Herstellung der Alpha 6400, Alpha 6600 und Alpha 7C sowie der Vlogging-Kamera ZV-E10 wurde bis auf Weiteres gestoppt (mehr dazu lesen Sie hier). Insider vermuten: Sony will auf diese Weise knappe Bauteile für höherpreise Modelle, die eine höhere Rendite versprechen, frei bekommen. Zum einen für die jüngst vorgestellte Alpha 7 IV, wohlmöglich aber auch für dieses Jahr geplante Neuheiten. Auf dem Zettel haben Gerüchteköche die Alpha 9 III (eine abgespeckte Version der Alpha 1?) sowie die Alpha 7R V. Ob es so kommen wird? Falls ja, werden die neuen Modelle erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Als gesichert gilt in den Gerüchteküchen, dass von Sony in diesem Jahr weitere Objektiv-Neuheiten der hochwertigen G-Master-Serie kommen werden. Nach dem FE 70-200 F/2.8 GM OSS II (das sich derzeit bereits zum Test bei photoscala warmläuft) könnte als nächstes das FE 24-70 F/2.8 GM runderneuert werden. Erwartet werden eine spürbare Gewichtsreduzierung sowie Verbesserungen beim Autofokus. Auch ein FE 85 F/1.2 GM könnte Sony für dieses Jahr in Arbeit haben.