Mobiles Makro-, Repro-Aufnahmestudio von NOVOFLEX

Kleines, groß in Szene gesetzt

Wenn es um Problemlösungen bei der Makro- oder Reprofotografie geht, fällt vielen Fotografen und Fotografinnen gleich der Name NOVOFLEX ein. Zurecht, denn auch mit dem neuen MS-MACRO- REPRO bringt das Memminger Unternehmen ein weiteres Highlight in diesem anspruchsvollen Bereich auf den Markt.

Der MS-MACRO-REPRO ist ein kleiner, variabler Reprostand und Objektträger – kurz: ein mobiles Makro-Aufnahmestudio. Und wie von NOVOFLEX gewohnt, lässt sich auch diese Neuheit in verschiedenen Konfigurationen einsetzen, um beispielsweise kleine Dinge groß in Szene zu setzen, Reproduktionen anzufertigen oder Dias und Filmstreifen bis 6×6 zu digitalisieren.

Das mobile Makro-, Repro-Aufnahmestudio besteht aus folgenden Komponenten:

Säule mit Gleitstück und montierter Q=MOUNT- Kupplung

Mini-Stativbein

Vorlagenhalter/Objektträger in U-Form mit eingesetzter weißer Milchglasplatte

Als Zubehör erhältlich sind:

Dia- und Filmstreifenhalter MS-FILMCOP

Hohlkehle MS30

Magnetplatte MS-REPLA

Die Säulenlänge des Reprostands ist so bemessen, dass eine A4-Vorlage mit einer KB-Vollformatkamera und einem 50mm-Objektiv dupliziert werden kann.

Die beiden seitlichen Schenkel des Vorlagenhalters lassen sich über die hinteren Kipp-Hebel positionieren (verschieben), wenn beispiels- weise der optional lieferbare Dia- und Filmstreifenhalter MS-FILMCOP oder die MS30-Hohlkehle genutzt werden sollen. Für den Film- Vorlagenhalter MS-FILMCOP gibt es wechselbare Einsätze für gerahmte KB-Dias, KB-Filmstreifen sowie 4,5×6 und 6×6 Filmhalter. Zur Reproduktion planer Vorlagen kann alternativ zur Milchglasplatte die neutralgraue Magnetplatte MS-REPLA verwendet werden. Sie ist mit einem Raster ausgestattet, welches das Positionieren der Vorlagen erleichtert. Ferner gehören zur Magnetplatte zwei Magnetstreifen mit einer Maß-Skala, mit denen sich gerollte oder gewellte Vorlagen plan ausrichten bzw. befestigen lassen. Auch die seitlichen Schenkel des Vorlagenhalters haben Maß-Skalen, so dass sich bequem reproduzierbare Ergebnisse erzielen lassen.

In beiden Schenkeln des Vorlagenhalters und den Eckverbindern befin- den sich Gewinde, in die sich beispielsweise die flexiblen Arme MS-LIGHTS von NOVOFLEX einschrauben lassen. So wird auch bei geringem Licht eine ausreichende, gleichmäßige Beleuchtung ermöglicht.

Der MS-MACRO-REPRO lässt sich sowohl in aufrechter als auch in liegender Position benutzen. Der Umbau erfolgt mit nur wenigen Handgriffen. In dieser Stellung und in Verbindung mit der Milchglas- platte sowie der aufgesetzten Hohlkehle eignet sich der Reprostand hervorragend für Makro-Aufnahmen und Fokus-Stacking. Außerdem können in der liegenden Position kleinere Objekte auch nach unenendlich fotografiert werden, um etwa am offenen Fenster oder im Freien den natürlichen Hintergrund zu nutzen.

Der Reprostand passt perfekt zum NOVOFLEX Stativprogramm sowie allen Produkten mit Arca-kompatiblen Anschlüssen und lässt sich optimal den individuellen Bedürfnissen bzw. Aufgaben anpassen.

Folgende Set-Varianten werden angeboten:

MS-MACRO-REPRO Reprosäule, Grundgestelle (U-Form) und weiße Milchglasplatte: 789,– €

MS-MR-COP Reprosäule, Grundgestelle (U-Form), weiße Milchglasplatte und Dia- und Negativduplikator MS-FILMCOP: 1.059,– €

MS-MR-PRO Reprosäule, Grundgestelle (U-Form), weiße Milchglasplatte, 2x Distanzstücke PLATTE-M, Dia- und Negativduplikator MS-FILMCOP, 2 x MS-LIGHT, MS30-Hohl- kehle und Klammern, 1 x MS-REPLA Magnetplatte mit 2 skalierten Magnetstreifen: 1.779,– €

MS-MR-STUDIO Reprosäule, Grundgestelle (U-Form), weiße Milchglasplatte, MS30-Hohlkehle und Klammern: 839,– €

Der MS-MACRO-REPRO ist ab Anfang Januar 2022 lieferbar.

Weitere Informationen und Liefernachweise von: NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH, Brahmsstraße 7, 87700 Memmingen, Telefon 0 83 31 / 8 88 88, E-Mail: mail@novoflex.de oder im Internet unter www.novoflex.de.