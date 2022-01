Dieser Tage ist mit Version 3.8 ein umfangreiches Update für darktable erschienen. Es erweitert den kostenlose Raw-Konverter und Bildverwalter um neue Module zum Schärfen, Weichzeichnen und Zuschneiden, führt völlig neue Tastaturkürzel inklusive Unterstützung für MIDI-Geräte ein und kann nun uneingeschränkt CR3-Dateien aus Canon-Kameras umgehen. Darktable ist Open Source und damit kostenlos, den umfangreichen Raw-Konverter gibt es für Mac, Windows und Linux.

Pünktlich zu Weihnachten ist mit Darktable 3.8 ein Major-Update für die kostenlose Workflow-Software erschienen. Endgültig passé ist in der neuen Version das bisherige Modul zum Zuschneiden, Drehen und Entzerren, das vielfach als zu komplex galt. Es wurde durch drei eigenständige Module ersetzt.

Ebenfalls neu in Darktable 3.8 ist das Modul Diffusion/Schärfe, das sehr feinfühlige und detaillierte Nachschärfung beziehungsweise Weichzeichnung erlaubt. Dazu gehören auch Spezialfunktionen, zum Beispiel lässt sich der Einfluss eine Anti-Aliasing-Filters auf die Bildqualität weitgehend eliminieren. Mit dem ebenfalls neuen Modul Unschärfe soll sich fotografische Unschärfe inklusive synthetischem Bokeh simulieren lassen.

Komplett überarbeitet wurden in Darktable 3.8 die Kurzbefehle. Es gibt jetzt ein neues Tastaturkürzelsystem, das auch MIDI- und Gamecontroller (zum Beispiel den Behringer X-touch Mini Controller) unterstützt. Bisherige individuelle Tastenkürzel funktionieren mit dem neuen System nicht mehr.

Besitzer einer neueren Canon-Kamera wird freuen, dass Darktable 3.8 das Raw-Format CR3 ohne Einschränkungen unterstützt. Zudem gibt es eine Vielzahl kleinerer Neuerungen in Darktable 3.8. So ist nun die Ausgabe mehrerer Bilder in der Druckansicht möglich, die Kurvensteuerung im Modul Filmic RGB wurde verbessert, die Farbkalibrierung mit einem Color Checker arbeitet genauer, das Modul Entrastern hatte neue Optionen erhalten …

Eine umfangreiche Erläuterung der Verbesserungen und Neuerungen in Darktable 3.8 gibt es hier. Darktable 3.8 ist auf Deutsch verfügbar, unter anderem für Mac, Windows und Linux – hier geht’s zum Download der aktuellen Version. Das nächste große Update auf Darktable 4 haben die Entwickler bereits angekündigt. Dann wird es unter anderem die Möglichkeit geben, Farbwiedergabe und Belichtung über eine Fotoserie hinweg konsistent wiederzugeben.