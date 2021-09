Weitwinkel-Objektiv der neuesten Generation: das FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR mit hoher Auflösung und schnellem Autofokus

Kleve, 02. September 2021. Mit dem FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR präsentiert FUJIFILM ein Update seiner beliebten lichtstarken Weitwinkel-Festbrennweite für die spiegellosen Systemkameras der X Serie. Wie seine beiden Schwesterobjektive FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR und FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR gehört es zu einer neuen Objektivgeneration, die im Hinblick auf zukünftige Kamerasensoren mit noch höherer Auflösung entwickelt wurde. Bereits bei Offenblende F1.4 bieten diese Objektive ein herausragendes Auflösungsvermögen.

Die hohe Lichtstärke des XF23mmF1.4 R LM WR bietet zusätzliche Flexibilität bei schwierigen Lichtbedingungen und ermöglicht außerdem Aufnahmen mit einem außergewöhnlich schönen Bokeh.

Bei voll geöffneter Blende wird das Hauptmotiv scharf vor einem in attraktiver Unschärfe aufgelösten Hintergrund abgebildet, wobei die neun Blendenlamellen schon ab F1.4 für die charakteristischen runden Unschärfepunkte sorgen. Der harmonische Schärfe-Unschärfe-Effekt erzeugt eine sehr plastisch anmutende Bildwirkung.

Die universelle Weitwinkel-Brennweite von 23 mm (äquivalent zu 35 mm KB) eignet sich für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen, von der Reportage- über die Landschafts- bis zur Porträtfotografie. Unabhängig vom Motiv stellt der blitzschnelle und punktgenaue Autofokus jederzeit in bis zu 0,04 Sekunden* schnell auf das Motiv scharf.

Trotz der anspruchsvollen Ausstattung ist das lichtstarke XF23mmF1.4 R LM WR einfach und komfortabel in der Handhabung. Es wiegt nur etwa 375 Gramm und ist 77,8 mm lang bei einem Filterdurchmesser von 58 mm. Ein robustes Gehäuse und eine spritzwasser- und staubgeschützte Konstruktion komplettieren das Objektiv.

Das FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR ist ab November 2021 zu einem Preis von 949,- Euro (UVP) erhältlich.

Hohe Auflösung bereits ab Blende F1.4

Der optische Aufbau des XF23mmF1.4 R LM WR umfasst 15 Elemente in zehn Gruppen. Zwei asphärische Linsen und drei ED-Gläser minimieren effektiv chromatische und sphärische Abbildungsfehler. Schon bei Offenblende F1.4 wird unabhängig von der Aufnahmedistanz ein über die gesamte Bildfläche gleichbleibend hohes Auflösungsvermögen erreicht. Maßgeblich dafür sind eine asphärische Linse und ein weiteres optisches Element, die zusammen für eine konstant hohe Abbildungsleistung von der kürzesten Einstellentfernung bis zu „unendlich“ (∞) sorgen.

Hohe Lichtstärke und attraktives Bokeh

Die große Blendenöffnung von F1.4 erlaubt scharfe und rauschfreie Aufnahmen auch bei schlechten Lichtbedingungen, etwa in Innenräumen oder nach Einbruch der Dunkelheit. Auch bei F1.4 bietet das Objektiv eine präzise Schärfentiefe sowie einen samtweichen Bokeh-Effekt frei von Farbstichen. Es entsteht eine beinahe drei- dimensionale Bildwirkung. Die Details des Hauptmotivs stehen dabei in einem attraktiven Kontrast zu dem in weicher Unschärfe aufgelösten Hintergrund. Neun Blendenlamellen sorgen für nahezu kreisrunde Unschärfepunkte selbst bei größtmöglicher Blendenöffnung.

Beliebte Weitwinkel-Brennweite mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Das XF23mmF1.4 R LM WR bietet eine beliebte und universelle Brennweite von 35 mm (KB-Äquivalent). Die kürzeste Einstellentfernung beträgt 19 cm, bei einer maximalen Vergrößerung von 0,2. Im Vergleich zum Vorgängermodell eignet sich das Objektiv damit noch besser für Nahaufnahmen mit gesteigerter Tiefenwirkung: Während das Hauptmotiv im Vordergrund aus der Nähe zu sehen ist, wird im Hintergrund ein größerer Bildausschnitt erfasst. In der Praxis ergibt sich mehr kreativer Spielraum, da sich durch eine größere Auswahl an möglichen Perspektiven das räumliche Verhältnis zwischen Objekten im Vorder- und Hintergrund stärker beeinflussen lässt.

Schneller, präziser und lautloser Autofokus

Das neue Weitwinkel-Objektiv verfügt über eine Innenfokussierung, bei der die leichte Fokusgruppe von einem Linearmotor präzise und lautlos in die gewünschte Position gebracht wird. Der Autofokus stellt in bis zu 0,04 Sekunden* schnell auf das Motiv scharf, sodass die Belichtung stets im entscheidenden Moment erfolgt. Bei der Aufnahme sich bewegender Motive im AF-C-Modus klebt der Fokus regelrecht auf dem Hauptmotiv. So sind auch in dynamischen Situationen scharfe Bilder garantiert.

Ein typisches Problem herkömmlicher Fotoobjektive ist, dass es beim Fokussieren zu kleinen Veränderungen des Bildausschnitts kommt, was sich bei einer Videoaufnahme störend bemerkbar machen kann. Beim XF23mmF1.4 ist dies nicht der Fall: Unabhängig von der Aufnahmedistanz bleibt die Abbildungsleistung des Objektivs von der kürzesten Einstellentfernung bis „unendlich“ (∞) konstant hoch. Das sogenannte Focus Breathing fällt mit 0,011 % so gering aus, dass sich das Objektiv auch für anspruchsvolle Bewegtbildaufnahmen eignet.

Fokussieren mit Fingerspitzengefühl

Die Einstellgenauigkeit des Fokusrings wurde verbessert. Das manuelle Scharfstellen bei geringer Schärfentiefe wird dadurch erleichtert. Eine optimierte Übersetzung sorgt dafür, dass die Einstellung der Schärfe auch bei geringstem Kraftaufwand absolut gleichmäßig erfolgt. Der Fokusring verfügt zudem über eine überarbeitete Rändelung, deren Rillen sich nun leichter reinigen lassen.

Kompaktes, leichtes und wetterfestes Gehäuse

Mit einem Gewicht von nur 375 Gramm, einer Länge von gerade einmal 77,8 mm und einer Filtergröße von 58 mm ist das XF23mmF1.4 R LM WR überaus handlich. Das schlanke Design wurde durch eine Fokusgruppe mit kleinem Linsendurchmesser und einer platzsparenden Anordnung des AF-Linearmotors erreicht.

Das Objektiv ist an neun Stellen gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet und bis minus 10 Grad Celsius uneingeschränkt einsatzfähig. Damit kann auch bei Wind, Regen und klirrender Kälte fotografiert werden.

Der Blendenring lässt sich mithilfe einer Sperrautomatik (A Position Lock) sichern, um ein versehentliches Verstellen der Aufnahmeparameter zu verhindern.

Optionales Zubehör: Gegenlichtblende LH-XF23 II

Passend zum XF23mmF1.4 R LM WR ist eine Gegenlichtblende aus leichtem Alumi- nium erhältlich, die mit ihrer bewährten Rechteckform Kontrastminderungen durch Streulicht und Blendenflecken vorbeugt. Der praktische Aufsatz sorgt jedoch nicht nur für brillante Bilder, sondern komplettiert das klassische Design der X Serie auf besonders stilvolle Weise. Passend auch für das XF33mmF1.4 R LM WR.

* Messung gemäß CIPA-Richtlinien in Verbindung mit der spiegellosen Systemkamera FUJIFILM X-T4, Phasen-AF und Hochleistungsmodus aktiviert.

FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR

UVP: 949,- Euro

Verfügbar: ab November 2021

Farbe: Schwarz