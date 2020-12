2021 wird ein spannendes Jahr für uns Fotoenthusiasten. photoscala hat noch einmal in die Gerüchteküchen gespickt und geschaut, was da in den Töpfen von Olympus bis Zenit so brodelt. Teil I unserer Vorschau auf 2021 zu Canon bis Nikon ist bereits erschienen.

Olympus hat sich vom Kamerageschäft getrennt, übernehmen wird es zum 1. Januar OM Digital Solutions, ein Unternehmen von JIP. Fest steht bislang, dass es Olympus-Kameras und -Objektive hierzulande auch weiterhin geben wird. Doch welche? Da sind die Spekulationen eher vage. Sicher scheint, dass sich Olympus auf Kameras für anspruchsvolle Fotografen konzentrieren wird. Außerdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass eine Olympus PEN-F II in 2021 kommen könnte. Erwartet wird ferner, dass Kameras der Marke Olympus zukünftig noch stärker auf Video ausgerichtet sein könnten.

Zu Panasonic halten sich die Gerüchteköche ebenfalls eher bedeckt. Als ausgemacht gilt, dass es im kommenden Jahr eine GH6 mit 8K-Video geben könnte.

Dass die Pentax K-3 Mark III im neuen Jahr kommen wird, hat Hersteller Ricoh bereits fest versprochen. Inzwischen sickern weitere Details durch. So soll die K-3 Mark III das Menü-Layout der Ricoh GR III erhalten. Nach wie vor offen ist noch der Preis des APS-C-Spitzenmodells, Pentax dürfte ihn wohl bald bekannt geben.

Sharp arbeitet offenbar weiterhin an einer MFT-Kamera mit 8K-Video. Ob die bislang namenlose Kamera nächstes Jahr endlich kommen wird? Unklar.

Von Sigma dürfte 2021 viel Neues kommen. Ob die zur photokina 2018 angekündigte und inzwischen mehrfache verschobene L-Mount-Spiegellose mit Foveon-Kleinbildsensor dabei sein wird, ist fraglich. Als wahrscheinlich gilt unter Insidern dagegen, dass Sigma seine Objektive für Kleinbildspiegellose zukünftig auch für Nikon Z und Canon RF anbieten könnte – vielleicht schon ab kommenden Jahr.

Sony könnte bereits zu Jahresbeginn ein ganzes Neuheitenfeuerwerk zünden. Zwei neue Kameramodelle haben jedenfalls Anfang Dezember die FCC-Zertifikation erhalten. Offen ist derzeit noch, welche Modelle sich hinter den bei der FCC eingereichten Codes verbergen. Die Gerüchteköche spekulieren: Eine der beiden könnte die Alpha 9 III oder Alpha 7 IV sein. Das andere Modell soll dagegen der Alpha 6000-Familie angehören, könnte aber auch eine neue Edel-Kompakte der RX-Linie sein. Erwartet wird, dass Sony die beiden Kameras in der zweiten Januarwoche enthüllen wird.

An neuen Objektiven arbeitet Sony wohlmöglich ebenfalls. Gesetzt ist bei den Gerüchteköchen fürs kommende Jahr ein neues FE 35mm F1.4 GM, es könnte das Distagon T* FE 35 mm F1,4 ZA ersetzen.

Auch Tamron plant den Gerüchteköchen zufolge Objektive für Nikon Z – Konkretes ist dazu im Moment allerdings nicht zu erfahren.

Der russische Hersteller Zenit (KMZ) stellt für das kommende Jahr eine Reihe neuer Objektive in Aussicht. Geplant sind demnach ein Zenitar 2/35 für Sony E, ein Selena 1.9/58 für Nikon- und Canon-DSLR sowie Zenitar 2.8/21 und Zenitar 1.0/50 für Leica M.