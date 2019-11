Canon: EOS-1D X Mark III wird für Anfang 2020 erwartet +++ Leica I: SL2 kommt wohl nächste Woche +++ Leica II: M10 Monochrom ist offenbar fast fertig +++ Panasonic: Neue L-Mount-Zooms schon nächste Woche? Tamron hat sechs weitere Objektive für Sony E in Arbeit

Canon wird die bereits angekündigte EOS-1D X Mark III Anfang 2020 präsentieren und auf den Markt bringen. Das berichtet Nikkan Kogyo Shimbun, eine angesehene japanische Zeitung. Zudem sickert durch, dass Canon bei seinem neuen Flaggschiff Funktionen (im Live-View-Modus) implementieren wird, die bislang Spiegellosen vorbehalten waren. Dazu gehört etwa ein Augen-AF oder ein vollelektronischer lautloser Verschluss.

Leica wird wohl in der kommenden Woche die SL2 vorstellen – da sind sich die Gerüchteköche einig. Und diese Eckdaten werden unter anderem gehandelt: 47 Megapixel Auflösung, hochauflösender EVF wie in die Panasonic Lumix S1R, neuer „Cine Mode“, besonders leichtes Magnesium-Gehäuse. Anders als bei der Vorgängerin soll der Sensor der SL2 stabilisiert sein. Bei wenigstens einem Leica-Händler war die Nachfolgerin der SL schon kurz online, so ist der Preis durchgesickert: 5990 Euro wird die SL2 demnach kosten.

Dass Leica an einer neuen M10 Monochrom arbeitet, wurde ja schon häufiger spekuliert – auch bei uns. Aus der für Ende September kolportierten Präsentation ist zwar nichts geworden, die Gerüchte zur neuen M10 Monochrom wollen jedoch nicht verstummen. Jetzt macht ein Screenshot aus Lightroom die Runde, der angeblich die EXIF-Daten eines mit der neuen M10 Monochrom aufgenommenen Fotos zeigt. Demnach kommt die neue Schwarzweiß-Kamera auf eine Auflösung von 7864 x 5200 Pixel, also rund 41 Megapixel. Dass die Kamera noch dieses Jahr offiziell vorgestellt wird, halten die Gerüchteköche inzwischen für unwahrscheinlich.

Panasonic hat für dieses Jahr drei neue L-Mount-Zooms versprochen, zwei davon sind noch offen: Das 70-200mm F2.8 und das 16-35mm F4. Beide könnten nun nächste Woche offiziell vorgestellt werden. Außerdem dringt aus den Gerüchteküchen, dass Panasonic umfangreiche Firmware-Updates für GH5 GH5S und G9 fast fertig hat.

Tamron plant nicht weniger als sechs weitere Objektive für Sony E-Mount. Das hat Jared Powers, Mitarbeiter von Tamron USA, letzte Woche auf der Photo Plus in New York bestätigt. Nähere Details waren Jared Powers nicht zu entlocken.