B.I.G. FMD1 Flash MagDome Kit

Lichtformer für Systemblitzgeräte

Mit dem universellen Lichtformer-Kit FMD1 Flash MagDome von B.I.G. lassen sich in Verbindung mit einem Systemblitzgerät kreative bzw. homogene Lichtsituationen erzeugen. Egal ob weiches Rundumlicht per Diffusordome für eine schattenfreie Ausleuchtung oder extrem gerichtetes und dramatisches Licht per Wabenfilter – mit dem FMD1 Flash MagDome gestalten Sie das Licht Ihren Wünschen entsprechend. Ideal z.B. für Porträts und in der Fashionfotografie. Die Basishalterung wird schonend am Blitz mit einer praktischen Klemmung montiert und ist geeignet für Blitzgeräte mit Kopf-Abmessungen von max. 7,8×5,2cm. Die beiden Vorsätze besitzen, wie auch die Basis, magnetische Fixierpunkte und werden einfach angeklickt, was das spontane Wechseln im Einsatz sehr einfach und zeitsparend macht. Die vier beiliegenden Filterfolien können für farbliche Effekte im Bild genutzt werden.