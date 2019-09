Leica: Kommt M10M Monochrom bald? +++ Nikon: wird D6 schon diese Woche angekündigt? +++ Sony: Abschied vom A-Bajonett? +++ Zeiss: ZX1 auf Eis gelegt?

Leica hat möglicherweise eine neue M10M Monochrom auf der Pfanne. Die könnte den Sensor der Leica Q2 mit 47,3 Megapixel erhalten. Ziemlich sicher sind sich die Gerüchteköche auch: Das Gehäuse dürfte identisch zur M10/M10-P sein. Auch ein Ankündigungstermin wird bereits heftig diskutiert: Mitte bis Ende September.

Nikon könnte bereits diese Woche erste Informationen zum lang erwarteten DSLR-Flaggschiff D6 herausgeben – das dringt unisono aus mehreren Gerüchteküchen. Die offizielle Vorstellung wird für Januar 2020 erwartet – also vier Jahre nach Präsentation des aktuellen Top-Modells D5. Möglicherweise wird die D6 mit einem sensorbasierten Bildstabilisator ausgestattet. Sie soll zudem Features einer Spiegellosen bekommen, einen elektronischen Verschluss etwa. Ausgegangen wird ferner von einem verbesserter Autofokus und integriertem WLAN.

Nikon strafft offensichtlich sein DSLR-Line-Up kräftig und plant, mehrere Kameras einzustellen. Betroffen wären davon die Halbformat-DSLRs D3500, D5600 und D500. Spekuliert wird, dass sie durch mindestens eine APS-C-Spiegellose abgelöst werden könnten.

Hat Sony sich bereits vom A-Bajonett verabschiedet? Bei der Präsentation der Alpha 6600 und Alpha 6100 letzte Woche war jedenfalls auffallend häufig von der „One Mount“-Lösung für APS-C- und Vollformatkameras“ die Rede – und damit hat Sony natürlich das E-Mount gemeint. In der Pressemitteilung zu den beiden Kameras zitiert Sony dann den europäischen Marketingchef der Imaging Sparte, Yann Salmon Legagneur (übrigens ein ehemaliger Minolta-Mann), mit den Worten: „Wir verfolgen die Strategie eines einheitlichen Mount-Systems und erweitern deshalb fortlaufend E-Mount-System, Kameras und Objektive. Vollformat und APS-C sind dabei uneingeschränkt kompatibel. Dass der letzte große A-Mount-Wurf, die Alpha 99 II, weit hinter den Erwartungen von Sony zurückgeblieben ist, ist in der Branche ein offenes Geheimnis.

Hat Zeiss die ZX1 auf Eis gelegt? Vor knapp einem Jahr hat Zeiss die Edel-Kompakte mit integriertem Lightroom mobile aufwändig präsentiert. Im Januar dieses Jahres sollte sie auf den Markt kommen. Stattdessen gab’s nur ein Promo-Video, seither ist es still um die innovative Kamera geworden. Dabei haben Insider gegenüber photoscala immer wieder betont, die Kamera sei fertig, die Markteinführung stünde kurz bevor. Auf Nachfrage hat uns Zeiss nun mitgeteilt „erste Kameras sind bereits (sic!) im Testeinsatz“. Das klingt nicht so, als würde die Kamera in Kürze kommen.