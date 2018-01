Das Smartphone macht alles kaputt? Nein, die Fotoszene ist quicklebendig. Und 2018 verspricht ein ganz besonderes Jahr zu werden. Nicht nur, dass im neuen Jahr die photokina letztmalig im September stattfinden wird. Auch bei Kameras und Objektiven lassen sich bereits die Neuheiten am Horizont erahnen. Es wird spannend!

Die analoge Fotografie ist weiterhin im Aufwind, wer auf Film fotografiert ist hip. Aber nicht alle Hersteller profitieren davon. Nichts wird es 2018 mit der ELBAFLEX 35mm von Ihagee – rund 1500 Euro für eine analoge Spiegelreflexkamera ohne integrierten Belichtungsmesser waren dann wohl selbst den eingefleischtesten Analog-Fans zu viel. Besser ergangen ist es da dem Kickstarter-Projekt Reflex – die modulare, analoge SLR wird 2018 kommen, vielleicht sogar optional mit Digitalback.

Schon nächste Woche könnten übrigens die ersten spannenden Produktneuheiten 2018 erscheinen. Am 9. Januar beginnt in Las Vegas die CES 2018, bereits am Vortag wird es eine Pressekonferenz von Panasonic geben. Die Japaner werden ziemlich sicher eine neue Kamera der Lumix-Reihe präsentieren. Traditionell sind auch Canon und Sony sowie Nikon stark auf der CES vertreten. In der Vergangenheit haben sie in Las Vegas vor allem ihre Kompaktkameras und die Einsteigermodelle der Systemkameras präsentiert. Ob da aber dieser Jahr noch einmal etwas kommen wird? Unklar.

Canon dürfte bald mit der EOS 7D Mark III eine Nachfolgerin für das Halbformat-Flaggschiff EOS 7D Mark II bringen. Die wird nämlich im Sommer schon wieder vier Jahre alt, die Zeit für eine Ablösung ist also reif. Ein guter Vorstellungstermin wäre die CP+, die am 1. März in Yokohama ihre Tore öffnet. 4K-Video, Wifi und ein verbesserter Touchscreen dürften im Pflichtenheft der EOS 7D Mark III ganz oben stehen.

Auch bei Fujifilm scheint 2018 viel Neues auf dem Programm zu stehen. Sehr konkret sind bereits Gerüchte zu einer X-H1, der ersten Spiegellosen von Fujifilm mit integriertem Bildstabilisator. Bereits im Februar könnte sie kommen. Und dann hat ja noch Sony den Mittelformat-Sensor IMX461 mit 100 Megapixel Auflösung vorgestellt. Der dürfte sicherlich noch 2018 (zur photokina?) in einem Schwestermodell der GF-X 50S debütieren. Bereits sicher ist, welche Objektive Fujifilm 2018 für das X-System bringen wird: das Superweitwinkel-Zoom XF 8-16mm F2.8 R LM WR sowie die lichtstarke Telebrennweite XF 200mm F2 R LM OIS WR.

Bei Nikon wird es ganz besonders spannend in diesem Jahr. Denn 2018 will Nikon eine spiegellose Systemkamera präsentieren, die die Modelle der Konkurrenz in den Schatten stellen soll. Da darf jetzt ganz heiß spekuliert werden: Wird das eher eine D850 ohne Spiegel? Oder orientiert sich Nikon an der Alpha 9 von Sony? Möglich wäre aber auch, dass Nikon gleich eine ganze Kamerafamilie präsentiert.

Sony hält die Schotten traditionell besonders dicht, über die Neuheiten 2018 dringt kaum etwas nach draußen. So kann nur spekuliert werden. Etwa über eine Alpha 7 III, die turnusgemäß an der Reihe wäre. Bei ihr dürfte es bei 24 Megapixel Auflösung bleiben allerdings mit 10 Bilder/Sekunde und vielleicht dem größeren Gehäuse der Alpha 7R III.

Was Leica 2018 Neues an Kameras und Objektiven bringen wird, ist noch vage. Fest steht jedoch, dass im Mai 2018 das „Ernst Leitz Hotel“ praktisch auf dem Firmengelände von Leica in Wetzlar eröffnen wird.