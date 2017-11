Von der Firma Ihagee aus Dresden stammt die erste in Serie produzierte Spiegelreflexkamera für Kleinbildfilm. Jetzt ist das Unternehmen zurück und präsentiert mit der Elbaflex 35mm wieder eine analoge Spiegelreflexkamera. Bevor die zu haben sein wird, muss Ihagee jedoch noch ausreichend Kapital zum Start der Serienproduktion einsammeln – in einer heute angelaufenen Kickstarter-Kampagne.

In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gelang der Firma Ihagee aus Desden ein kleines Kunststück, das Spiegelreflexkameras für Kleinbildfilm überhaupt erst möglich machte: Die Ingenieure wölbten die Unterseite der Mattscheibe und ließen sie auf diese Weise wie eine Lupe wirken. Nur so konnte trotz des kleinen Filmformat ein ausreichend großes Sucherbild erzeugt werden. Kine Exakta hieß die Kleinbildkamera, bei der diese Technik angewandt wurde. Von 1936 bis 1949 wurde sie hergestellt, die Kine Exakta gilt als erste in Serie produzierte Spiegelreflexkamera für Kleinbildfilm.

Simple aber robuste Spiegelreflextechnik

Die Firma Ihagee ist schon lange Geschichte, die letzten Exakta-Kameras wurden in den 70er Jahren produziert. Doch jetzt haben sich deutsche und ukrainische Tüftler zusammengetan, Ihagee wiederbelebt und als erstes Projekt die analoge SLR Elbaflex 35mm aus der Taufe gehoben. Derzeit wird das Projekt auf Kickstarter beworben, dass das Finanzierungsziel erreicht wird, gilt als sicher.

Die Elbaflex bietet simple aber robuste Spiegelreflextechnik. Ihr Metallschlitzschluss steuert Belichtungszeiten zwischen 1/2s und 1/500s. Der Antrieb ist rein mechanisch, die Elbaflex benötigt keine Batterie. Sie kommt folgerichtig auch ohne Belichtungsmesser aus, alles ist mechanisch und manuell. Ausgestattet ist die Elbaflex mit einem Nikon-F-Bajonett, sie soll alle seit 1959 angebotene Nikon-F-Objektive aufnehmen können. Ebenfalls an Bord hat die Elbaflex einen PC-Synchronanschluss, die Biltzsynchronisation beträgt 1/60s.

Wer sich beeilt, kann sich seine Elbaflex 35mm noch für rund 600 Dollar auf Kickstarter sichern. Regulär soll die Kamera dann ca. 1500 Dollar kosten, wenn sie im August 2018 auf den Markt kommt.