Canon EOS R1, EOS R5 Mark II und mehr: Großer Knall noch im April? +++ Leica: kommt D-Lux 8 im Sommer? +++ Nikon: Wurde Produktion der F-Mount-Objektive bereits eingestellt? +++ Panasonic: GH7 und S1 R II bereits fertig? +++ Rollei 35AF: leistungsstarke Optik und wertiges Gehäuse? +++ Sony: Noch drei neue Objektive bis zum Sommer? +++ Sigma: 50mm F/1.2 schon kommende Woche?

Canon hat lange nichts von sich hören lassen. Dabei scheint klar: Das neue Top-Model EOS R1 steht vor der Tür, zu den Olympischen Sommerspielen in Paris wird es wohl kommen. Neue technische Details sind in den letzten Wochen nicht durchgesickert. Dafür verdichten sich die Anzeichen, dass Canon in den nächsten Wochen nicht nur die EOS R1, sondern auch eine EOS R5 Mark II präsentieren könnte. Jedenfalls geistern zu dieser Kamera immer mehr technische Daten durchs Netzt. Demnach soll die EOS R5 Mark II einen 45-Megapixe-Sensor in stacked Bauweise erhalten. Das könnte der Kamera zu einer Rate von 60 Bildern/s verhelfen, auf einen mechanischen Verschluss könnte sie ganz verzichten. Spekuliert wird auch, dass es neue KI-basierte Autofokus-Funktionen geben könnte – vielleicht solche aus der EOS R1? Zudem verdichten sich die Anzeichen, dass es Canon nicht bei der Vorstellung der zwei Kameras belassen könnte, sondern auch noch ein RF 35mm F/1.4L mit neuen Video-Features präsentiert. Passieren könnte das alles mit einem großen Knall noch im April.

Leica plant möglicherweise noch im Sommer die D-Lux 8 zu bringen. Insider glauben, dass sie wie die aktuelle D-Lux 7 auf der Lumix LX 100 II basieren wird. Was es an der D-Lux 8 Neues geben könnte – derzeit unklar.

Dass Nikon die Produktion von F-Mount-Objektiven komplett eingestellt hat, wabert schon seit Jahresbeginn durch due Gerüchteküchen. Jetzt hat es Nikon in einem Interview anlässlich der CP+ abgelehnt, zu diesem Gerücht Stellung zu beziehen. Immerhin verspricht Nikon weiterhin volle Unterstützung für seine F-Mount-Produkte in Bezug auf Produktion, Vertrieb und Support. Ein klares Dementi sieht anders aus!

Panasonic hat in China gleich drei neue Kameras registrieren lassen. Da alle Modelle mit Dual Band WiFi ausgestattet sind, schießen nun die Spekulationen über neue Top-Modelle ins Kraut. Insider sind sich sicher: Eine der kommenden Kameras wird die S1R II sein. Die soll denselben 60-Megapixel-Sensor erhalten, wie die kürzlich vorgestellte Leica SL3. Das nächste Modell könnte die lange erwartete GH7 ein. Und schließlich hat Panasonic möglicherweise auch eine besonders kompakte Kleinbildkamera der L-Mount-Familie auf der Pfanne.

Rollei hat sich bei der offiziellen Ankündigung der analogen Rollei 35 AF zu technischen Details noch sehr bedeckt gehalten. Die sollen jetzt bei Hersteller Mint nach außen gedrungen sein. Demnach bekommt die Rollei 35 AF ein durchgehendes Metallgehäuse, die Lichtstärke des 35mm-Objektivs beträgt F/2.8. Sogar über einen Preis wird bereits spekuliert – er soll 650 bis 800 Dollar (ohne Steuern) betragen. Angekündigt ist die Rollei 35 AF für den Herbst dieses Jahres.

Von Sony soll es dieses Jahr noch drei neue Objektive geben, dringt aus den Gerüchteküchen. Als ziemlich sicher gilt demnach, dass ein Super-Weitwinkelzoom 16-25 F/2.8 G kommen wird. Ebenfalls ganz heiß gehandelt wird ein 24-70mm F/2.0 GM. Zudem erwarten die Gerüchteköche, dass Sony sein Porträtobjektiv für E-Mount neu auflegen und als 85mm F/1.4 GM II bringen wird. Erwartet werden die Neuheiten bis spätestens im Sommer.

Das nächste Objektiv von Sigma könnte das 50mm F/1.2 DG DN aus der hochwertigen Art-Familie werden. Sein Design soll dem des aktuellen 50mm F1.4 DG DN | Art gleichen, damit wäre das Sigma-Objektiv kleiner und leichter als das Pendant von Sony. Das sehr lichtstarke Normalobjektiv wird für L-Mount und Sony E erwartet. Vorgestellt werden könnte es bereits kommende Woche.