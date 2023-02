A | Art: SIGMA 50mm F1.4 DG DN

„Art F1.4 50mm“ für spiegellose Kameras. Der neue Standard für künstlerischen Ausdruck, präsentiert von SIGMA.

Der “Art F1.4” Standard mit kompromissloser optischer Leistung Hochgeschwindigkeits-AF für schnelle und komfortable Aufnahmen Leistungsstark, dabei schlank und kompakt Umfangreiche Funktionen und hohe Verarbeitungsqualität

Preis (UVP): 949,00 €

Markteinführung: Mitte Februar 2023

Zubehör im Lieferumfang: Köcher, Tulpenförmige Gegenlichtblende mit Verriegelung (LH782-02), Frontdeckel (LCF-72 III), Rückdeckel (LCR II)

Verfügbarere Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount

Hinweise: Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern. SonyE-Mount-Objektivewerden in Übereinstimmung mit den E-Mount-Spezifikationen entwickelt, hergestellt und verkauft, die imRahmeneiner Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation lizenziert wurden. L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

Ausdrucksstärke auf höchstem Niveau, Hochgeschwindigkeits-AF und Kompaktheit – alles in Perfektion vereint. Der neue Standard für ein lichtstarkes “Art F1.4” Standard-Prime.

SIGMAs mit Fokus auf ausgeklügelte optische Leistungen und enorme Ausdrucksstärke ausgelegte Art- Produktlinie liefert eine hohe künstlerische Qualität. Das neueste Mitglied der F1.4-Serie, die zum Synonym für die Art-Produktlinie geworden ist, ist das SIGMA 50mm F1.4 DG DN | Art, ein Standard- Objektiv mit großer Blende, das speziell für spiegellose Vollformatkameras entwickelt wurde. Unter Beibehaltung des Konzepts des ursprünglichen SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art, welches das Prestige der Art F1.4-Serie definierte, überprüfte SIGMA von Anbeginn der Entwicklung, worauf es bei einem Standard-Objektiv in den unterschiedlichsten Aufnahmesituationen wirklich ankommt. Durch die Einbeziehung der neuesten Technologien hat dieses Objektiv eine ausgewogene Balance zwischen der optimalen Größe und dem blitzschnellen AF erreicht, der für die heutigen spiegellosen Systeme erforderlich ist. Gleichzeitig konnte die extrem hohe optische Leistung beibehalten werden. Neben der hohen F1.4-Lichtstärke und dem schönen soften Bokeh wurden die verschiedenen Aberrationen optimal auskorrigiert, um eine gleichmäßige und ausgewogene Bildqualität von der Bildmitte bis zu den Rändern zu erreichen. Das Ergebnis ist das neue “Art F1.4 50mm”, ein Objektiv, das in Bezug auf Ausdrucksstärke, Handling und Benutzerfreundlichkeit wirklich vielseitig ist und Fotografen dabei helfen soll, ihre besten Arbeiten zu erstellen.

1. Der “Art F1.4” Standard mit kompromissloser optischer Leistung

Basierend auf der neuesten optischen Designtechnologie enthält das Objektiv 14 Elemente in 11 Gruppen, davon 3 asphärischen Linsen und 1 SLD-Glaselement. Dieses optische Design eliminiert effektiv verschiedene Aberrationen, wie Astigmatismus und Feldkrümmung, die durch die Kamera nicht korrigiert werden können. Trotz der großen Blendenöffnung von F1.4, wurde die Abbildungsleistung auch an den Bildrändern nicht vernachlässigt und sagittale Koma so weit minimiert, dass dieses Objektiv auch der Astro- und Low-Light-Fotografie mit anspruchsvollen Motiven und Punktlichtquellen bei weit geöffneter Blende standhalten kann. Neben einem klaren Bild ohne Farbunschärfe über den gesamten Bildkreis kommt bei F1.4 das natürliche, softe Bokeh zum Tragen.

2. Hochgeschwindigkeits-AF für schnelle und komfortable Aufnahmen

Das SIGMA 50mm F1.4 DG DN | Art ist das erste Modell der Art-Produktlinie, das ausschließlich für spiegellose Vollformatkameras entwickelt wurde und den “HLA”-Linearmotor (High-response Linear Actuator) verwendet. Darüber hinaus bietet das Objektiv durch die Verwendung einer einzelnen doppelseitigen asphärischen Linse als Fokuselement trotz seiner großen Blendenöffnung eine schnelle und leise Fokussierung und eine hohe Tracking-Leistung. Mit einer maximalen Blende von F1.4 und einem leistungsstarken AF-System kann das Objektiv in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden, darunter Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen, Aufnahmen von sich bewegenden Motiven, Schnappschüssen und auch Videos.

3. Leistungsstark, dabei schlank und kompakt

Bei der Entwicklung des SIGMA 50mm F1.4 DG DN | Art konzentrierte man sich auch darauf, den Objektivtubus zu verschlanken, indem das Gewicht einer Fokuslinse reduziert und das Layout der Linseneinheit optimiert wurde. Ziel war es, die “optimale Größe” für spiegellose Systeme zu erreichen, ohne das Konzept der “maximalen optischen Leistung” der Art-Linie von SIGMA zu beeinträchtigen. Mit diesem Objektiv ist es gelungen, sowohl eine erstklassige Leistung als auch die Größe zu erreichen, die für leichtes und mobiles Fotowerkzeug erforderlich ist.

4. Umfangreiche Funktionen und hohe Verarbeitungsqualität

Das Objektiv ist umfangreich ausgestattet. Es bietet einen Fokusmodus-Schalter, einen Blendenring- Klick-Schalter, zum Ein- und Ausschalten des Klicks bei der Wahl der Blende via Blendenring und einen Blendenring-Sperrschalter, der das unbeabsichtigte Verstellen des Blendenrings verhindert. Des Weiteren besitzt es eine AFL-Taste, der in Abhängigkeit vom Kameramodell beliebige Funktionen der Kamera zugewiesen werden können. Alle Funktionen lassen sich intuitiv bedienen. Das SIGMA 50mm F1.4 DG DN | Art ist staub- und spritzwassergeschützt und die Frontlinse des Objektivs ist mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen, wodurch es auch für herausfordernde Aufnahmeumgebungen geeignet ist. Das Objektiv ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen und bietet gleichzeitig die hohe Verarbeitungsqualität, welche durch die zuverlässige Verarbeitungstechnologie “Made in Japan” des Aizu-Werks gewährleistet wird.

Weitere Eigenschaften