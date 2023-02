Optimaler Content mit der neuen Canon EOS R50 und dem neuen RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

8. Februar 2023.

Canon stellt heute die neue EOS R50 vor – sie ist der perfekte Einstieg in die EOS R Reihe für den Content Creator, der von seinem Smartphone aufsteigen möchte. Diese vielseitige APS-C Kamera ist ein echtes Multitalent für 4K-Videos, beeindruckende Audioaufnahmen und hochwertige Fotos. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die vereinfachte Ergonomie und die fortschrittlichen neuen Automatikmodi sorgen für professionell aussehende Ergebnisse. Die EOS R50 ist perfekt für alle aufstrebenden Kreativen, die eine spezielle Kamera suchen, mit der sie ihren Stil sowohl bei Fotos als auch bei Videos verfeinern können. Parallel zur Einführung der EOS R50 wird das RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM vorgestellt – ein kompaktes Teleobjektiv, das speziell für die APS-C Kameras der EOS R Reihe entwickelt wurde.

Leichtigkeit als neue Dimension

Das leichte Design und der komfortable Griff der EOS R50 unterstützen aktive Aufgabenstellungen – egal wo. Mit dem intuitiv bedienbaren dreh- und schwenkbaren Touchscreen lassen sich Aufnahmen aus jedem beliebigen Winkel machen – von oben, von unten oder als Selbstporträt für Vlogging und Selfies. Das Touchscreen-Interface, der elektronische Sucher und die vereinfachte Anordnung der Bedienelemente machen die Kamera intuitiv bedienbar.

Der Kreativ-Assistent wählt automatisch die idealen Einstellungen für verschiedene Szenen, während die kreative Belichtungsreihe mehrere Looks für jedes Bild bietet. Damit ist die EOS R50 ideal für den Einstieg in die spiegellose Fotografie und perfekt geeignet, das eigene Talent im eigenen Tempo auszubauen.

Gestalten wie ein Profi

Der hochauflösende 24,2-Megapixel-Sensor im APS-C-Format bietet eine echte Kontrolle über die Schärfentiefe und ermöglicht die Aufnahme von scharfen, detaillierten Fotos mit attraktiver Hintergrundunschärfe sowie die Aufzeichnung von 4K 30p UHD-Videos aus Oversampling der 6K-Sensordaten. Das automatische, kameraintern zusammengeführte Fokus-Bracketing garantiert die Schärfe bei der Aufnahme von Motiven im Nahbereich. Die Kamera zeichnet sich außerdem über ein geringeres digitales Rauschen aus. Sie überzeugt bei Nachtaufnahmen sowie mit einem höheren Kontrast bei einem großen Dynamikumfang.

Die EOS R50 bietet optimale Unterstützung bei kreativen Aufgabenstellungen. Der Deep Learning Algorithmus erkennt Menschen, Tiere und Fahrzeuge, um schnell auf Motive zu fokussieren und den Fokus präzise nachzuführen, wenn sie sich bewegen. Unterstützt wird dies durch Reihenaufnahmen bis 12 B/s mit dem elektronischen ersten Verschlussvorhang, bzw. 15 B/s mit dem geräuschlosen elektronischen Verschluss.

Die Kompatibilität mit RF Objektiven und der Zugang zum EF Objektivsortiment per Adapter bieten Möglichkeiten ohne Ende. Vom Ultraweitwinkel bis zum Superteleobjektiv, vom vielseitigen Zoom bis zum Festbrennweitenobjektiv – die EOS R50 präsentiert jedes Fototalent auf höchstem Niveau.

Dank Multifunktions-Zubehörschuh kann problemlos externes Zubehör, wie z. B. ein Mikrofon, an die Kamera angeschlossen werden. Dadurch besteht gegenüber einer Verbindung per Kabel mehr Unempfindlichkeit gegen Störgeräusche. Der Multifunktions-Zubehörschuh kann auch verwendet werden, um neues Zubehör von der Kamera mit Strom zu versorgen, so dass man bei der Erstellung von Inhalten unterwegs nicht mehr auf die Stromversorgung achten muss.

Nahtlos verbinden und teilen

Die Kamera gibt bei ambitionierten Aufgaben die Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, ohne den kreativen Flow zu unterbrechen. Die nahtlose WLAN (Wi-Fi®)- und Bluetooth®-Konnektivität1 ermöglicht die Übertragung von Fotos und Video mit der Camera Connect App für das sofortige Teilen – zusätzlich lässt sich darüber die Kamera fernsteuern. Die Bluetooth-Verbindung ist ideal für das Vlogging oder Gruppenfotos und ermöglicht eine einfache Steuerung mit der BR-E1 Fernbedienung oder einem Smartphone, um Fotos aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten und zu beenden. Es ist auch möglich, die EOS R50 ohne zusätzliche Software als Webcam mit UVC/UAC über eine USB-Verbindung zu verwenden – für Live-Streams und Videokonferenzen in professioneller Qualität.

Canon hat auch image.canon aktualisiert und die Nutzung für Adobe® Lightroom® Movie und Corporate Support erweitert, was die Kompatibilität mit einer Reihe von Diensten wie Frame.io und Google Photo AccountsTM 2 ermöglicht.

Das perfekte Zoomobjektiv für überall

Das RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM ist ein kompaktes und vielseitiges RF Zoomobjektiv (ca. 3,8fach), das sich ideal für die Aufnahme von weiter entfernten Motiven oder für Porträts mit attraktiver Hintergrundunschärfe eignet. Die Bildstabilisierung ermöglicht auch ohne Stativ scharfe Fotos, und das STM-Fokussiersystem sorgt für eine sanfte und leise Autofokussierung, die sich perfekt für Videoaufnahmen eignet. Das RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Objektiv ist ideal für Reise-, Sport- und Haustieraufnahmen. So kann man ganz einfach mit verschiedenen Einstellungen experimentieren und den persönlichen Aktionsradius erweitern. Das Objektiv ist die perfekte Ergänzung für die EOS R50 und das RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM.

Preise und Verfügbarkeiten

Die EOS R50 wird sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich sein.

EOS R50 Body: 829,00€ UVP

EOS R50 im Kit mit RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM: 949,00€ UVP

EOS R50 im Kit mit RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM: 1.149,00€ UVP

RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM: 449,00€ UVP

Alle Produkte voraussichtlich erhältlich ab März 2023.