Canon präsentiert mit der EOS R8 heute seine kleinste und kompakteste Kleinbildkamera des EOS R-Systems. Technisch ist sie eng verwandt mit der EOS R6 Mark II, das Gehäuse lehnt sich an die EOS RP an. Ausgestattet mit dem schnellen Digic X Prozessor und dem flotten 24 Megapixel-Sensor schafft die EOS R8 eine Bildwiederholrate von 40 Bilder/s. Passend zur EOS R 8 stellt Canon heute ebenfalls das RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM vor, das besonders leicht und kompakt ausfällt. Es soll ebenso wie die EOS R8 im April 2023 auf den Markt kommen.

Canon reicht seinen aktuellen Star, den Digic X-Prozessor nach unten durch. Jetzt erhält auch die jüngste und einfachste Kleinbild-Spiegellose von Canon, die EOS R8, den schnellen und leistungsfähigen Prozessor. Und mit ihm ein schnelles und leistungsstarkes AF-System, das gut zu den maximal 40 Bilder/s des 24 Megapixel-Sensors passt.

Anders gesagt: Die EOS R8 packt weitgehend die Technik der höherwertigen EOS R6 Mark II in ein einfacheres Gehäuse und präsentiert sie mit 1799 Euro zum Einsteiger-freundlichen Preis. Verzichten muss man bei der EOS R8 zum Beispiel auf das Canon-typische große Daumenrad auf dem Rücken, anstelle eines Joysticks gibt eine einfache Vier-Wege-Wippe. Auch fehlt der EOS R8 eine Sensor-Stabilisierung. Kaum Abstriche gibt es hingegen bei Konnektivität, unter anderem erlaubt die EOS R8 Aufnahmen über ein angeschlossenes Smartphone direkt in Apple Foto zu importieren. Videos nimmt die EOS R8 bis maximal 4K60p mit voller Sensorbreite auf.

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM – leichtgewichtige und kompakte Begleitung

Als leichtgewichtige und kompakte Begleitung (nicht nur) zur EOS R8 stellt Canon heute ebenfalls das RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM vor. Es ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet, der einen Gewinn von bis zu +7 EV verspricht. Laut Canon stellt der STM-Fokusantrieb schnell und leise scharf.

EOS R8 und RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM soll ab April sowohl separat wie auch in diversen Kits erhältlich sein. Canon nennt folgende Preise:

EOS R8 Body: 1.799 Euro

EOS R8 Kit mit RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM: 1.999 Euro

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM : 399,00€ UVP

Pressemitteilung von Canon Deutschland: