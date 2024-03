Neu: Leica SL3

Die nächste Generation der spiegellosen Leica Vollformat-Systemkamera ist ab sofort erhältlich.

Wetzlar, 7. März 2024. Im Jahr 2015 führte die Leica Camera AG das SL-System ein und kombinierte damit die beiden Welten Fotografie und Videografie auf einzigartige Weise. Von Beginn an legte Leica den Fokus auf eine enge Zusammenarbeit mit den Nutzerinnen und Nutzern. Es entstand ein System, das den höchsten Ansprüchen an Bildqualität, Bedienkomfort und Fertigungsqualität gerecht wird. Nun stellt das Traditionsunternehmen die nächste Kamerageneration des spiegellosen Vollformatsystems vor: die Leica SL3.

Auch bei ihrer Entwicklung standen die hohen Anforderungen professioneller Fotografie stets im Zentrum und galten als Maßstab und Inspiration. Das Ergebnis ist eine äußerst vielseitige Kamera, deren Bildqualität in der Fotografie und Videografie ihresgleichen sucht. Die Leica SL3 vereint herausragendes Design, State-of-the-Art Technologie sowie meisterhafte Fertigungsqualität und ist dabei kompakter, leichter und noch benutzerfreundlicher als das Vorgängermodell. Die zahlreichen neuen Funktionen der Leica SL3 gründen auf dem intensiven Austausch mit den Anwendern, den das Unternehmen in der sich ständig wandelnden Welt der Fotografie schätzt und kontinuierlich pflegt.

Sicher geschützt in einem soliden Ganzmetallgehäuse mit eleganter Belederung befindet sich der BSI-CMOS-Vollformatsensor mit Triple Resolution Technologie der Leica SL3. Für die flexible Anpassung an die jeweilige fotografische Anforderung zeichnet der Sensor Raw-Dateien im DNG- oder JPEG-Format mit einer Auflösung von wahlweise 60, 36 oder 18 MP auf. Bei jeder Auflösung wird dabei die volle Sensorfläche genutzt. Zusammen mit dem auf 15 Blendenstufen erweiterten Dynamikumfang und dem beeindruckenden ISO-Bereich von 50 bis 100.000 liefert die SL3 bemerkenswert detailreiche Aufnahmen in herausragender Bildqualität – und das bei EyeRes®-Sucher der Leica SL3 ist mit einem aufwendig gefertigten optischen System aus Glaslinsen ausgestattetet. Er zeigt das Motiv jederzeit kristallklar mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 5,76 Millionen Bildpunkten an. Durch die Live-Vorschau bietet er bereits vor dem Auslösen die volle Kontrolle beim Belichten und Gestalten von Aufnahmen. Ebenfalls neu ist der neigbare 3-Zoll-Highres-Touchscreen mit hochwertig gefertigtem Kippmechanismus. Dieser eröffnet durch ungewöhnliche Blickwinkel noch mehr kreative Möglichkeiten beim Fotografieren und Filmen.

Videos zeichnet die SL3 in einer Auflösung von bis zu 8K auf, unterstützt durch effiziente Codecs wie H.265 und ProRes von Apple. Eine dedizierte Timecode-Schnittstelle erlaubt professionelles Synchronisieren von Bild und Ton am Set. Dabei bewältigt der neue Maestro- IV-Prozessor mit L2-Technologie mühelos die enormen Datenmengen und ermöglicht Aufnahmen mit ausgezeichnetem Farbrendering sowie exzellentem Rauschverhalten.

Ein weiteres Highlight ist das neue User Interface der Leica SL3. Alle Optimierungen zielen konsequent auf den Bedienkomfort ab und umfassen sowohl die Ergonomie und Haptik als auch die Benutzeroberfläche und Menüführung. So wurden der Griff, die Tastenanordnung und die gesamte Kameraformgebung zugunsten einer noch intuitiveren Handhabung verbessert. Das neue, reduzierte Icon- und Menüdesign sorgt für eine klare Struktur und eine noch

einfachere Navigation. Besonders praktisch ist die strikte Trennung in Foto- und Video-Modus, die sich in der SL3 durch einen speziellen Farbcode auch optisch voneinander unterscheiden: rot für Foto, gelb für Video.

Die Hauptfunktionen der Kamera können zudem vollständig an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Auch die frei belegbaren FN-Tasten und die optimierte Touch-Interaktion im gesamten Kameramenü sorgen für eine intuitive und komfortable Bedienung. Beim Fotografieren und Filmen richtet sich die gesamte Benutzeroberfläche der SL3 je nach Kamerahaltung im Quer- oder Hochformat aus. Dank der einfachen Bedienung, der verbesserten Ergonomie und der robusten Konstruktion mit IP54-Zertifizierung können sich Fotografen und Fotografinnen bei jeder Wetter- und Umweltsituation vollkommen auf die Aufnahme konzentrieren. Dabei ist die neue SL3 spürbar leichter und kompakter als ihre Vorgänger und liegt dank ihres optimierten Designs noch besser in der Hand.

Die richtungsweisende Leica User Experience wird ständig weiterentwickelt. Konsequente, auf Kundenfeedback basierende Firmware-Updates werden für die SL3 direkt über die Leica FOTOS App zur Verfügung gestellt. Dadurch bleibt die Kamera auf komfortable Weise stets aktuell und zukunftssicher.

Neue Schnittstellen und eine verbesserte Konnektivität sichern einen nahtlosen professionellen Workflow. Die Kamera verfügt über Steckplätze für die Speicherkarten CFexpress Typ B und UHS-II-SD, einen USB-C-Anschluss für schnelle Datenübertragung, Tethering und Stromversorgung sowie einen Full-size HDMI-2.1-Ausgang für externe Monitore oder Aufnahmegeräte. Des Weiteren sichern Bluetooth und Wi-Fi mit MIMO-Technologie eine stabile und schnelle Verbindung zur Leica FOTOS App. Als zertifiziertes Apple „M_a_d_e_ _for iPhone® and iPad®“-Zubehör ermöglicht die Leica SL3 zusammen mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel direkten Anschluss zu Apple Produkten.

Große Kapazität bietet außerdem der neue BP-SCL6-Akku und das neue separat erhältliche Doppelladegerät, mit dem zeitgleich zwei Akkus in kürzerer Zeit geladen werden können. Doppelladegerät und Zusatz-Akku sind jeweils einzeln oder als attraktives Set erhältlich. Überdies wurde das Zubehör im SL-System um einen neuen Handgriff und einen DC-Coupler erweitert. Letzterer kann in den Akku-Steckplatz der Kamera eingesetzt werden und eine Dauerstromversorgung via USB-C leisten. Ebenfalls speziell für die Arbeitsbedingungen im professionellen fotografischen Alltag konzipiert, wurden der neue Tragriemen mit innovativer Anbringung sowie eine strapazierfähige Handschlaufe für den Handgriff.

Die Leica Camera AG hat das SL-System auf ein neues Level gehoben. Mit optimiertem Design, effizientem User Interface und dem vielseitigen L-Mount-Bajonett ist die Leica SL3 eine hochmoderne, intuitive und wertbeständige Vollformatkamera mit herausragender Bildqualität. Sie vereint Präzision, beste Materialien und beispiellose Fertigungsqualität „Made in Germany“. Robust und zuverlässig meistert sie jede Herausforderung in der Foto- und Videografie, setzt neue Maßstäbe in puncto Bedienkomfort und sorgt mit erweiterten Schnittstellen, verbesserter Konnektivität und sinnvollem Zubehör für einen nahtlosen professionellen Workflow.

Die Leica SL3 ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 6.800 Euro inkl. MwSt.

Alle Informationen zur neuen Leica SL3 unter: www.leica-camera.com/sl3