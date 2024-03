Neu: Leica Summilux-M 1:1.4/35 jetzt als limitierte Sonderedition in Schwarz erhältlich

Wetzlar, 21. März 2024. Leica M-Objektiven eilt ihr legendärer Ruf voraus. Eines dieser herausragenden Objektive ist das Leica Summilux-M 1:1.4/35. Die bis heute geschätzte Optik erschien erstmals 1961, damals als weltweit lichtstärkstes Weitwinkelobjektiv. Diesen Klassiker der Reportagefotografie präsentiert die Leica Camera AG nun in einer streng limitierten Sonderedition.

Angelehnt an die Erstauflage des Summilux-M 1:1.4/35 erscheint die Sonderedition in schwarz eloxiert mit dem charakteristischen silbernen Frontring, auch bekannt als „Steel Rim“. Am Schriftring befindet sich die Gravur „LEITZ WETZLAR“. Ein weiteres Detail zeigt sich am schwarz lackierten Fokussperrknopf aus Messing, der bei häufigem Gebrauch eine einzigartige Patina erhält. Auch die Gravuren der “feet”- und “Meter”-Skala wurden dem Original nachempfunden.

In seiner Abbildungsleistung entspricht die Sonderedition dem Serienmodell, das durch seine Abbildungsleistung und die unverwechselbare Bildwirkung überzeugt. Beim Fotografieren mit Offenblende entstehen Bilder mit besonders weichem, fast märchenhaftem Bokeh, das selbst mit digitaler Bildbearbeitung kaum zu erreichen ist. Sein außergewöhnlicher Bild-Look brachte dem Summilux-M 1:1.4/35 den Titel „True King of Bokeh“ ein. Scharfe und verzeichnungsfreie Bilder liefert das Weitwinkelobjektiv spätestens beim Abblenden auf Blende 2.8 und erfüllt damit auch höchste Ansprüche an die Bildqualität.

Bereits die individuelle Verpackung im Vintage-Look kündigt den Ursprung dieser Edition an. Darin enthalten sind neben dem Objektiv auch eine klassisch anmutende Objektivbüchse, eine Aufsteck-Gegenlichtblende sowie eine zusätzliche runde Gegenlichtblende mit E46-Gewinde für die Verwendung von Filtern.

Das auf 200 Exemplare limitierte schwarz eloxierte Leica Summilux-M 1:1.4/35 mit gravierter Sonderseriennummer ist ab sofort weltweit in ausgewählten Leica Stores erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 9.950 Euro inkl. MwSt.