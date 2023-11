Canon EOS R1 nicht mehr in diesem Jahr? +++ Fujifilm: Läuft GFX 50S II ohne Nachfolgerin aus? +++ Nikon: Fliegt die Z 9 bald mit zum Mond? +++ Sigma: Technische Daten das kommenden 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports aufgetaucht +++ Sony: Alpha 9 III mit 40 fps schon in wenigen Tagen?

Dass Canon an spiegellosen Top-Modell EOS R1 arbeitet, steht eigentlich schon seit mehr als zwei Jahren fest. Zu den Olympischen Sommerspielen kommendes Jahr in Paris sollte sie fertig sein. Insider haben daher die Vorstellung der EOS R1 noch für 2023 erwartet. Wie photoscala nun aus bestens informierten Kreisen erfahren hat, wird daraus nichts mehr – Canon plant für dieses Jahr nichts Neues mehr zu präsentieren. Im Januar 2024 könnte es dann aber so weit sein, dass die EOS R1 endlich das Licht der Welt erblickt – und damit nach der Sony Alpha 9 III (siehe unten).

Die Fujifilm GFX 50S II ist mit Abstand die günstigste Mittelformatkamera im GFX-Line-Up. Doch jetzt gibt es Anzeichen, dass Fujifilm keine Nachfolgerin mehr für sie plant. In Japan wird die GFX 50S II inzwischen bei einigen Shops als „ausgelaufen“ geführt. Ob die günstigste Mittelformatkamera von Fujifilm auch hierzulande bald vom Markt verschwindet? Unklar. Derzeit ist die GFX 50S II, die vor rund zwei Jahren vorgestellt wurde, für rund 3.500 Euro zu haben.

Nikon will offenbar hoch hinaus. Genauer gesagt: zum Mond. Dorthin soll nämlich offenbar die Z 9 fliegen, wenn sich erstmals seit der Apollo 17 (1972) mit Artemis III wieder Menschen auf dem Weg zum Erdtrabanten machen. Insider sind sich jedenfalls sicher: Bei der jetzt von der ESA präsentierten Handheld Universal Lunar Camera (HULC) handelt s sich im Kern um eine Z 9.

Sigma hat das 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports für L-Mount und Sony E bereits angekündigt, ohne jedoch Details zu nennen. Die tauchen nun in diversen Social Media-Kanälen auf, sie stammen offenbar von Sigma selber. Demnach beseht der optische Aufbau des Telezooms aus 20 Elementen in 15 Gruppen, darunter sechs FLD-Linsen. Die E-Mount-Voarinate des 70-200mm F2.8 DG DN OS wiegt 1335 Gramm – 300 Gramm mehr als das FE 70-200 Millimeter F2.8 GM OSS II von Sony.

Auch von Sony wird rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen 2024 die passende Sportkamera erwartet – die Alpha 9 III. Während sich Canon mit der Präsentation der EOS R1 noch etwas Zeit lässt (siehe oben), steht die Vorstellung der Alpha 9 III offenbar kurz bevor: Bereits kommenden Dienstag könnte Sony die Sport- und Action-Kamera enthüllen. Aus den Gerüchteküchen dringen inzwischen erste technische Details. So soll die Sony Alpha 9 III mit einem 33-Megapixel-Sensor ausgestattet sein, der bis zu 40 Bilder/s im Raw-Format liefert. Zudem wird spekuliert, dass Sony bei der Alpha 9 III erstmals auf einen klassischen Verschluss verzichtet und alle Verschlusszeiten elektronisch bildet. Insider erwarten einen Preis von ca. 4500 Dollar, hierzulande dürfte der Preispunkt dann bei knapp unter 5000 Euro liegen.