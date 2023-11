DxO PureRAW 3.7 jetzt mit optimaler Lightroom-Integration

Mit dieser Version stärkt DxO die Position von PureRAW als unverzichtbare Softwarelösung für Fotografen, die die Leistung all ihrer Kameras und Objektive steigern möchten.

Paris (Frankreich): DxO Labs, der Vorreiter der RAW-Bildverarbeitung, verkündet heute die sofortige Verfügbarkeit der neuesten Version seiner revolutionären Software DxO PureRAW 3.7, mit der sich jede Kamera-Objektiv-Kombination aufwerten lässt.

„PureRAW gibt all Ihren Kameras und Objektiven ein Leistungsupgrade und damit mehr Power, egal ob es sich um Einsteigerequipment oder professionelle Kamerabodies und Objektive handelt,” erklärt Jean-Marc Alexia, VP für Produktstrategie. Ihre Bilder sind auf einmal klarer und schärfer – als hätten Sie sich gerade ein schärferes Objektiv und einen hochwertigeren Sensor zugelegt.”

Neben ihrer hervorragenden Leistung und dem einzigartigen Ansatz zum Herausarbeiten von mehr Details, zur Entfernung von Rauschen und für optische Klarheit wartet Version 3.7 mit neuen Optionen für die Verwaltung von Lightroom-Sammlungen in PureRAW selbst auf. So haben Fotografen eine bessere Kontrolle darüber, wie Bilder in Lightroom Classic-Kataloge eingebunden werden.

„Diese verbesserte Integration unterstreicht die Position von PureRAW als unverzichtbares Plug-in für Adobe Lightroom und sorgt dafür, dass Fotografen mehr aus ihrer Ausrüstung herausholen können, als sie es je für möglich gehalten hätten,” sagt Fabrizio Dei Tos, Produkt-Direktor.

Verbesserte Integration in Lightroom Sammlungen

DxO PureRAW arbeitet nahtlos mit Adobe Lightroom Classic und Anwender bleiben jetzt dank neuer Optionen noch besser organisiert. So können Fotografen ihre Bilder in jede Sammlung und von jedem beliebigen Sammlungssatz aus einfügen. Alternativ erstellen sie eine neue Sammlung, die dann in Lightroom noch umbenennbar ist, oder belassen ihre Bilder einfach in der bestehenden Sammlung.

Einzigartige und leistungsstarke Korrektur von Objektivunschärfe

Auch die besten Objektive verlieren zum Rand ihres Lichtwegs hin an Schärfe und diese Unschärfe ist bei günstigeren Optiken und komplexen Zoomobjektiven noch deutlicher sichtbar. Um dies zu beheben, verfolgt PureRAW einen Ansatz, der bei Softwareprogrammen zur optischen Korrektur einzigartig ist. Mit Hilfe von DxOs optischen Modulen in Laborqualität wird ein mathematisches Modell erstellt, das die einzigartige Leistung eines jeden Objektivs über sein Sichtfeld und seinen Brennweitenbereich hinweg analysiert. So ist die Software in der Lage, immer ein präzises Schärfeniveau für das jeweilige Bild zu bestimmen. Software, die stattdessen ein identisches Schärfeniveau auf das gesamte Bild anwendet, ist DxOs laborbasierter Objektivanalyse unterlegen.

Automatische Verzeichnungskorrektur auf dem neuesten Stand der Technik

DxOs exakte Messungen bringen außerdem große Vorteile bei der Korrektur von tonnen- und kissenförmigen Verzeichnungen. Jedes Objektiv wird individuell vermessen und Zooms werden über den gesamten Brennweitenbereich hinweg analysiert. Dadurch ist es möglich, die spezifischen Besonderheiten eines jeden Objektivs mit absoluter Präzision auszugleichen.

So werden genauere Korrekturen ermöglicht, die häufig einen größeren Bildbereich erhalten können, weil weniger Beschnitt im Vergleich zu anderen Softwareprodukten nötig ist.

Weltmarktführende Rauschminderungstechnologien

DxO PureRAW enthält die weltweit fortschrittlichsten und renommiertesten RAW- Verarbeitungsalgorithmen: DeepPRIME und DeepPRIME XD. Beide Technologien lernen mit Hilfe neuronaler Netze und sind die effektivsten Werkzeuge zur Rauschminderung, die Fotografen heutzutage zur Verfügung stehen. Sie können Bilder mit hohen ISO-Werten gewöhnlich um mehr als 2,5 Blendenstufen verbessern – was bedeutet, dass ein mit ISO 4000 aufgenommenes Bild wie eines wirkt, das mit ISO 800 fotografiert wurde.

Einzigartige Demosaicing-Technik für mehr Detailgenauigkeit

Demosaicing ist ein wichtiger Schritt in der RAW-Konvertierung. DxO PureRAW verfolgt bei seinen Rauschminderungstechnologien DeepPRIME und DeepPRIME XD einen einzigartigen Ansatz – Rauschminderung und Demosaicing werden gleichzeitig statt nacheinander durchgeführt. So wird verhindert, dass ein Prozess den anderen potenziell untergraben könnte. Dieses Vorgehen führt zu einer natürlicheren Wiedergabe feiner Details in komplexen Strukturen wie Fell, Blattwerk und Federn sowie zu naturgetreueren Farben und Tonwerten.

Eine intelligentere Methode zur Beseitigung chromatischer Aberration

Axiale und laterale chromatische Aberrationen können je nach Brennweite und Abstand zum Motiv variieren. DxOs sorgfältige Korrekturen berücksichtigen diese Faktoren und erzielen so natürlichere und genauere Ergebnisse. Farbsäume werden entfernt, ohne dass Farbe oder Bilddetails beeinträchtigt werden.

Automatische Vignettierungskorrektur auf dem neuesten Stand der Technik

Vignettierung wird von allen möglichen Werkzeugen zur optischen Korrektur behoben, indem die Bildecken schlichtweg aufgehellt werden. Aber wiederum haben mit PureRAW korrigierte Bilder einen klaren Vorteil. Dank der hochwertigen Rauschminderung, die vor der Vignettierungskorrektur erfolgt, und der anschließenden Erhöhung des Dynamikumfangs eines Bildes weisen aufgehellte Bereiche weniger Rauschen und klarere Farbtöne auf.

Nahtlose Integration in jeden Workflow

Als Plug-in für Adobe Lightroom Classic ist die Bildoptimierung mit DxO PureRAW denkbar unkompliziert. Fotografen wählen einfach die zu verbessernden Bilder aus und übergeben sie zur Verarbeitung. Im Anschluss werden die neuen linearen DNG-Dateien dem Katalog des Anwenders hinzugefügt. Dies funktioniert auch dann, wenn das Bild zuvor bearbeitet wurde, wobei alle vorgenommenen Anpassungen beibehalten werden. Mit Version 3.7 wird die Organisation des Workflows durch die neuen, oben beschriebenen Optionen für Sammlungen noch einfacher. Darüber hinaus können Anwender DxO PureRAW auch als eigenständige Anwendung öffnen oder sogar ihre RAW-Dateien per Rechtsklick aus dem Finder/Explorer heraus bearbeiten lassen.

Preis und Verfügbarkeit

DxO PureRAW 3.7 (Windows und Mac OS) ist ab sofort zum Download auf der DxO Website (https://shop.dxo.com/de) zu folgenden Preisen verfügbar:

DxO PureRAW 3.7: 129 €

Besitzer von DxO PureRAW 1 oder 2: 79 €

Eine kostenlose, 30-tägige Testversion ist ebenfalls verfügbar. Besitzer von DxO PureRAW 3.x können kostenlos aus der Software heraus aktualisieren.