Ankündigung des SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports

Die SIGMA Corporation ist erfreut, die Entwicklung des SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports bekanntgeben zu können.

Das SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports ist ein lichtstarkes Tele-Zoom-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras. Neben den ausdrucksstarken Abbildungsmöglichkeiten, dank des neuesten optischen Designs, bietet das Objektiv ein hohes Maß an Leistung und Funktionen, was die Erwartungen von Profis sowohl bei Fotos als auch bei Videos erfüllt. So gehört ein High-Speed- Autofokus HLA (High-Response-Linear-Actuator), ein optischer Stabilisator mit dem neuesten „OS2“-Algorithmus und die hervorragende Wetterbeständigkeit der SIGMA Sports-Produktlinie zur Ausstattung des Objektivs.

Zusammen mit dem SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art und SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art stehen nun drei Zoom-Objektive mit einer durchgehenden Lichtstärke von F2,8 für spiegellose Vollformatkameras bereit, die einen enormen Brennweitenbereich abdecken.

Verfügbarer Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount

Markteinführung: Dezember 2023

Preis: noch nicht bekannt