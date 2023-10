Canon: Tilt-Shift-Objektiv mit motorisierter Verstellung in Arbeit? +++ Nikon: Steht Supertele Nikkor Z 600mm/6.3 PF vor der Tür? +++ Panasonic: Besteht Hoffnung auf Nachfolger der GH6? +++ Sony: Umfassendes Firmware-Update für Alpha 1 noch in diesem Jahr? +++ Sigma: 70-200mm F/2.8 DG DN OS | Sports und 10-18mm F/2.8 DC DN noch diese Woche? +++ Tamron: Neues Marko-Objektiv für Spiegellose geplant?

Von Canon ist ein sehr interessantes Patent aufgetaucht. Es beschreibt ein Tilt-Shift-Objektiv, das sich per Motor tilten und shiften lässt. Das würde Möglichkeiten eröffnen, die mit einem herkömmlichen, manuell zu vertellendem Tilt-Shift-Objektiv nicht möglich wären. So könnte durch eine Ankopplung an das AF-System die Schärfeebene kontinuierlich nachgeführt werden, etwa bei Reihen- oder Video-Aufnahmen. Oder die Kamera steuert den Tilt automatisch so, dass sich der Fokusbereich maximal vom Vorder- zum Hintergrund ausdehnt. Welche Ideen zur praktischen Anwendung Canon hat, lässt das Patent einstweilen offen. Offen bleiben muss auch, ob der beschriebene Tilt-Shift-Mechanismus jemals realisiert wird.

Kaum hat Nikon das Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena vorgestellt, könnte schon die nächste Neuheit anstehen: das Supertele Nikkor Z 600mm/6.3 PF VR. Glaubt man den üblichen Gerüchteküchen, ist es eng verwandt mit dem AF-S Nikkor 500 mm 1:5,6E PF ED VR von 2018. Das neue Objektiv wäre demnach bei 100 Millimeter mehr Brennweite einen Hauch lichtschwächer. Beim für diese Klasse geringen Gewicht würde es dank Phasen-Fresnel-Linse (daher das PF in der Bezeichnung) bleiben. Auch der Preis des neuen 600ers soll dem Vernehmen nach ähnlich wie beim DSLR-Vorbild bleiben; die Rede ist von ca. 4000 Euro.

Panasonic hat erst kürzlich mit der GH9 II ein eindrucksvolles Bekenntnis zu MFT abgegeben. Und das könnte noch nicht alles gewesen sein. Wie aus Insider-Kreisen verlautet, plant Panasonic wohlmöglich auch eine Nachfolgerin für die GH6. Die würde aber wohl nicht GH6 II heißen, sondern GH7. Zu den technischen Details ist wenig bekannt, nur so viel: der Sensor dürfte ebenfalls mit Phasen-AF-Pixel ausgestattet sein.

Erhält die Sony Alpha 1 noch in diesem Jahr ein umfassendes Firmware-Update? Das jedenfalls wabert durch die Gerüchteküchen. Gemunkelt wird, dass Sony vor allem bei den Video-Funktionen nachlegen könnte. Dazu würde etwa der Tieraugen-AF bei Video-Aufnahmen zählen, Kompensation von Focus Breathing und einiges mehr.

Dass Sigma ein 70-200 F/2.8 plant, geistert gefühlt schon ewig durch die Szene. Mit den Gerüchten könnte schon bald Schluss sein, noch dieses Woche wird die offizielle Vorstellung des Sigma 70-200mm F/2.8 DG DN OS | Sports erwartet – und zwar mit Anschlüssen für L-Mount und Sony E. Und das ist noch nicht alles: Auch ein 10-18mm F/2.8 DC DN könnte Sigma vorstellen – für APS-C mit Anschlüssen für Sony E, Fuji X und L-Mount. Sigma Japan hat jedenfalls für morgen um 14:00 Uhr ein Live-Event auf YouTube angekündigt.

Auch Tamron werkelt offenbar eifrig an neuen Objektiven für Spiegellose. Das belegt eine Patentschrift, die gleich zwei neue Makro-Objektive beschreibt: Ein 90mm f/2.8 sowie ein 135mm f/3.5.