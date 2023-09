Zuwachs für das spiegellose Z-System: Heute enthüllt Nikon mit dem Nikkor Z 135mm F/1.8 Plena ein moderates Teleobjektiv, das sich vor allem durch ein exzellentes Bokeh auszeichnet. Zudem soll das Hochleistungs-Objektiv ab Offenblende praktisch frei von Vignettierung und sagittalem Koma sein. Das Objektiv ist laut Nikon mit einem leisen und schnellen Autofokus ausgestattet, auf einen Bildstabilisator verzichtet es zugunsten höchster Abbildungseigenschaften. Das Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena ist voraussichtlich ab Mitte Oktober 2023 erhältlich, es soll 2999 Euro kosten.

Heute ist es offiziell, letzte Woche hat Nikon hat das Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena bereits im Rahmen der Photopia 2023 im kleinen Kreis enthüllt. Unser erster Eindruck: Für ein Objektiv, das derart viel verspricht, ist es erfreulich klein und handlich geraten. Fotografieren war wie stets bei einer Vorab-Präsentation von Nikon nicht möglich, dafür hat die Pressestelle diesmal eine Reihe aussagekräftiger Beispielaufnahmen mit dem Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena mitgeliefert (siehe unsere Bildergalerie unten).

Die Bezeichnung „Plena“ leitet sich von „Plenum“ ab, das ursprünglich so viel wie „die Gesamtheit“ bedeutet. Nikon möchte damit ausdrücken, dass das Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena in der Gesamtheit seiner optischen Eigenschaften überragend ist. 55 Millimeter beträgt der Innendurchmesser des Z-Mount und macht so Objektive wie das spezielle Nikkor Z 58mm F/0.95 S Noct erst möglich. Dem jetzt vorgestellten 135er Plena verhilft der große Bajonettdurchmesser Nikon zufolge unter anderem zu einem perfektem Bokeh, das bis an die Bildränder kreisrund und ohne Cateye-Effekt bleibt.

Nikon verspricht, dass das Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena bereits ab Offenblende eine perfekte Schärfe liefert. Dank seiner Naheinstellgrenze von 82 Zentimeter eignet es sich zudem für Nahaufnahmen. Voraussichtlich ab 12. Oktober soll das Objektiv für 2999 Euro erhältlich sein.

Pressemitteilung von Nikon Deutschland: