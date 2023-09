Die LUMIX G9II: Panasonic präsentiert Flaggschiff-Modell der Micro Four Thirds-Serie

Hamburg, September 2023 – Panasonic gibt die Einführung der spiegellosen Digitalkamera LUMIX G9II bekannt. Das Flaggschiff-Modell der Micro Four Thirds-Serie ist mit einem 25,2 Megapixel Sensor und als erste LUMIX G Kamera mit Phasen Detections AF (PDAF) Technologie ausgestattet.

Im Einklang mit dem wachsenden Bedarf an kreativen und qualitativ hochwertigen Fotos und Videos, liefert die LUMIX G9II beste Bildqualität und satte Farben direkt aus der Kamera. Darüber hinaus bietet die neue Kamera einen Hochgeschwindigkeits-Serienbildmodus, der dafür sorgt, dass die entscheidenden Momente immer festgehalten werden. Die LUMIX G9II gewährleistet dank der kompakten und leichten Micro Four Thirds (MFT) Objektiven beste Mobilität und Flexibilität.

Der neue 25,2-Megapixel-Live-MOS-Sensor und der neue Prozessor erzeugen Bilder in hervorragender Qualität mit satten, natürlichen Farben, während der Phasen Hybrid AF einen präzisen Autofokus und eine schnelle Verfolgung von sich bewegenden Motiven ermöglicht. Darüber hinaus sorgen Serienaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde im AFC-Modus und die Pre-Burst-Aufnahme1, die bereits vor dem Auslösen beginnt, dafür, dass auch bei sich dynamisch bewegenden Motiven immer der entscheidende Moment eingefangen wird.

Das beliebte Bildstabilisierungssystem der LUMIX wurde weiter verbessert und kombiniert den 8-stufigen2B.I.S. (Body Image Stabilizer), den 7,5-stufigen3 5-Achsen Dual I.S. und den fortschrittlichen Active I.S. für eine unglaubliche Videobildstabilisierung. Zusammen bieten diese Funktionen eine noch bessere Unterstützung für Handheld-Aufnahmen von dynamischen Szenen, die bisher nur schwer zu realisieren waren. Darüber hinaus können Kreative mit dem neuen LEICA Monochrom und den ECHTZEIT LUTs neue Fotostile und ganz eigene Looks genießen. Mit dieser digitalen spiegellosen Kamera der nächsten Generation möchte Panasonic auf die Bedürfnisse von Kreativen eingehen, die nach kreativen Ausdrucksmöglichkeiten suchen, die über die Grenzen der Fotografie und Videografie hinausgehen.

Hauptmerkmale

Ausgestattet mit einem neuen Sensor, einem neuen Prozessor und dem Phasen Hybrid AF für herausragende fotografische Leistung und schnelle Reaktionszeiten

Neuer 25,2-Megapixel-Live-MOS-Sensor für hohe Auflösung und schnelle Reaktionszeiten (13+ Stopps4 V-Log/V-Gamut, Dynamic Range Boost )5 Neuer Prozessor, der natürliche, dreidimensionale Bilder mit Texturen erzeugt und die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung von Videos mit hoher Bitrate gewährleistet Einsatz einer neuen KI-gestützten Erkennungstechnologie (entwickelt mit Deep-Learning-Technologie) für die Autofokus-Erkennung in Echtzeit, die jetzt auch Autos, Motorräder und Tieraugen erkennt und so die Präzision der Motiverkennung verbessert

Fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsleistung, um sicherzustellen, dass die entscheidenden Momente immer festgehalten werden

Serienaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde im AFC-Modus und verstärktem Pufferspeicher für kontinuierliche Serienaufnahmen über drei Sekunden, um gezielte Momente festhalten zu können Pre-Burst-Aufnahme1, die bis zu 1,5 Sekunden vor dem Auslösen beginnt und ca. 113 aufeinanderfolgende Aufnahmen machen kann Bestes Bildstabilisierungssystem mit 8-Stufen2I.S. (Body Image Stabilizer), 7,5-Stufen3 5-Achsen-Dual I.S., mit perspektivischer Verzerrungskorrektur für Video und fortschrittlichen Active I.S. Hochmobiles Kamerasystem in Kombination mit der kompakten, leichten und vielfältigen Objektivpalette der LUMIX G Serie

Neue Modi erweitern die Möglichkeiten der kreativen Fotografie

ECHTZEIT-LUT-Funktion für individuelle Farbgestaltung und eigene Looks durch Verwendung von LUT-Dateien Verbesserter Monochrom-Modus mit neu hinzugefügtem LEICA Monochrom für tiefe Schwarz-Weiß-Kontraste Handheld 100-Megapixel-Modus und Live-View-Komposit-Modus zur Erweiterung der fotografischen Möglichkeiten

Ein Ausgangspunkt für die Erstellung von Videos

4:2:0 10-Bit 5.8K (4:3) Vollsensor-Aufnahme/ 5.7K (17:9) ermöglicht flexible Bildausschnittoptionen für verschiedene Social Media-Formate 4:2:0 10 Bit C4K/4K 120p/100p ermöglicht Zeitlupenvideos Apple ProRes6 Video, das eine hohe Bildqualität bei geringer Komprimierung liefert, so die Belastung des Computers während der Postproduktion reduziert und nicht-lineare Bearbeitung ohne Transkodierung ermöglicht, was Ihren Workflow von Anfang bis Ende optimiert. Aufnahme und Wiedergabe mit einer externen SSD über USB werden unterstützt Active I.S.-Technologie korrigiert Verwacklungen beim Filmen in Bewegung

1 Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist oder die Pre-Burst-Aufnahme fortlaufend durchgeführt wird, funktioniert die Pre-Burst-Funktion zum Schutz der Kamera vor Überhitzung möglicherweise nicht, selbst wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken. Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist.

2 Basierend auf dem CIPA-Standard [Gier-/Neigungsrichtung: Fokussierentfernung f=60mm (35mm Filmkamera-Äquivalent f=120mm), wenn H-ES12060 verwendet wird.

3 Basierend auf dem CIPA-Standard [Gier-/Neigungsrichtung: Fokussierentfernung f=140 mm (35-mm-Filmkamera-Äquivalent f=280 mm), wenn H-FSA14140 verwendet wird.

4 Bei Videoaufnahmen mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde (einschließlich Zeitlupen- und Schnellaufnahmemodus) bietet der Luminanzbereich 12+ Blendenstufen.

5 Die Dynamikbereichserweiterung funktioniert nicht bei Videoaufnahmen mit einer Einstellung von mehr als 60 Bildern pro Sekunde (einschließlich langsamer und schneller Modus), bei der Verwendung der SH-Burst-Funktion für Fotos und bei der Kombination von langen Verschlusszeiten von mehr als 1/15 Sekunden mit ISO.

6 Apple und ProRes sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.- Informationen zur Videoleistung, Details und Spezifikationen der LUMIX G9II finden Sie auf der Website.

Erneuert: H-ES35100 Telezoom-Objektiv mit Blende F2.8 und neue Telekonverter-Kompatibilität für das Ultra-Telezoom H-RSA100400 aus der LEICA DG-Serie

Panasonic stellt zudem die LEICA Objektive H-ES35100 und H-RSA100400 für die LUMIX G Serie vor, die dem Micro Four Thirds Systemstandard entsprechen. Diese Telezoom-Objektive entsprechen den strengen optischen Standards von LEICA und erzielen hervorragende fotografische Leistungen.

Panasonic verfügt über ein Sortiment von 32 Micro Four Thirds Objektiven, von denen 15 LEICA DG Objektive sind. Entwickelt für ein breites Spektrum von Anwendern, von Profis und Kamera-Enthusiasten bis hin zu Einsteigern in spiegellose Digitalkameras, bietet Panasonic mit seinem vielfältigen Angebot an Wechselobjektiven auch weiterhin verschiedene Möglichkeiten, kreative Fotografie und Videografie zu genießen.

LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm/F2.8/POWER O.I.S. (H-ES35100)

Überarbeitetes LEICA DG-Objektiv: Neues Telezoom-Objektiv mit großer Blendenöffnung, hervorragender fotografischer Leistung, hoher Mobilität und voller Lichtstärke von F2.8

Das neue ELMARIT Objektiv mit F2.8 bietet eine hohe Lichtstärke in allen Zoombereichen und ermöglicht so ein breites Spektrum an Fotos, wie z. B. Abendaufnahmen, bei denen die F2.8-Helligkeit und die Bokeh-Effekte, die bei Telezoom-Aufnahmen einzigartig sind um das Motiv hervorheben, genutzt werden können. Eine optimale Objektivkonstruktion mit zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion) und einer UED-Linse (Ultra Extra-Low Dispersion) sorgt für eine hervorragende fotografische Leistung im gesamten Zoombereich von 70 mm bis 200 mm1. Zusätzlich zu Panasonics einzigartiger Nano-Oberflächenvergütungstechnologie ermöglicht die Verwendung eines lichtabschirmenden Teils, das unerwünschtes Licht im Inneren des Objektivs eliminiert, die Erzeugung klarer, natürlicher Farben mit wenig Geisterbildern und Streulicht.

Hauptmerkmale

8 LEICA DG VARIO-ELMARIT Objektiv für herausragende fotografische Leistung im gesamten Zoombereich Schneller, hochpräziser Autofokus für Videografie mit Dual I.S. 2 Kompaktes, leichtes Modell für hervorragende Handheld-Fotografie und Tragbarkeit

1 Äquivalent einer 35-mm-Kamera.

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 II ASPH./POWER O.I.S. (H-RSA100400)

Neues Telekonverter-kompatibles LEICA DG-Objektiv für Ultra-Telezoom-Fotografie und Makroaufnahmen2

Dieses neue Objektiv erreicht eine beeindruckende fotografische Leistung über den gesamten Zoombereich von der Bildmitte bis zum Rand. Eine optimal angeordnete Linsenstruktur mit einer asphärischen Linse, zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion) und einer UED-Linse (Ultra Extra-Low Dispersion) sorgt für detailreiche und schön strukturierte Bilder mit hoher Auflösung und hohem Kontrast. Mit einem Brennweitenbereich von 200 mm bis 800 mm3 ist das Objektiv ideal geeignet, um schwer zugängliche Motive wie Wildvögel und Tiere sowie Sportereignisse aufzunehmen. Darüber hinaus ermöglicht der separat erhältliche 2,0x-Telekonverter4 Makroaufnahmen mit einer Brennweite von 1600 mm in Originalgröße2 für noch eindrucksvollere, detailreiche Aufnahmen von Blumen, Tieren und anderen Motiven.

Hauptmerkmale

LEICA DG VARIO-ELMAR Objektiv für herausragende fotografische Leistung im gesamten Zoombereich Ultra-Telezoomobjektiv mit einer Brennweite von bis zu 1600 mm2 für den Einsatz in einer Vielzahl von Aufnahmeumgebungen Kompakt, leicht und sehr mobil mit schnellem, hochpräzisem Autofokus und Telekonverterkompatibilität

2 Entspricht einer 35-mm-Kamera. Wenn der Telekonverter DMW-TC20A angebracht ist. Telekonverter-Bereich: 210 mm-400 mm.

3 Äquivalent einer 35-mm-Kamera.

4 Die Verwendung des Telekonverters DMW-TC20 verringert die effektive Blendenöffnung um zwei Blendenstufen.

DMW-BG1

Panasonic stellt einen neuen Batteriegriff vor, der mit einem 8-Richtungs-Joystick ausgestattet ist und mit der LUMIX G9II sowie den bereits erhältlichen LUMIX S5II und S5IIX kompatibel ist.

Alle Neuheiten werden ab November 2023 verfügbar sein.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei: