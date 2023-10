C | Contemporary SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN

Kleines Objektiv, große Persönlichkeit

Ultra-Weitwinkel-Zoom mit großer Blende und Ausdrucksstärke Extrem kompakt und leicht Ideal für Landschaften, Reisen, Videos und Online-Content-Creation

Zubehör im Lieferumfang: Aufsteckbare tulpenförmige Gegenlichtblende LH706-02, Frontdeckel LCF III 67mm, Rückdeckel LCR II

Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount, FUJIFILM X Mount

Preis: 699,00 €

Markteinführung: 26. Oktober 2023

Ausdrucksstarke Bilder erschaffen – immer und überall – mit dem weltweit kleinsten und leichtesten Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv für APS-C- Kameras*1

Das SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary ist das weltweit kleinste und leichteste Ultra- Weitwinkel-Zoom-Objektiv für APS-C-Kameras*1 und deckt einen KB-äquivalenten Brennweitenbereich von 15-27mm ab. Dank des ultrascharfen optischen Designs und der Lichtstärke von F2,8 können Fotografen ausdrucksstarke Bilder schaffen, jederzeit und überall. Ein einzigartiges asphärisches Linsenelement von insgesamt vier Asphären trägt zur geringen Gesamtgröße und zur hervorragenden Bildqualität des Objektivs bei. Die neu entwickelte aufsteckbare Gegenlichtblende sorgt dafür, dass die Bildqualität auch unter herausfordernden Lichtsituationen hervorragend bleibt.

Die Naheinstellgrenze von 11,6 cm und der maximale Abbildungsmaßstab von 1:4 ermöglichen einzigartige Bildkompositionen mit weitläufigen Hintergründen und ansprechendem Bokeh. Durch sein geringes Gewicht von lediglich 260 g*2, seinem schnellen AF-Schrittmotor und seinem minimalen Focus-Breathing kann das Objektiv problemlos auf einem Gimbal montiert werden. Der Erstellung beeindruckender Videoinhalte für Social-Media und professionellen Projekten steht so nichts mehr im Wege. Das Objektiv ist für L-Mount-, Sony E-Mount- und FUJIFILM X Mount- Systeme erhältlich.

*1 Als AF F2.8 Zoom-Objektiv für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor. Nach SIGMA Informationen Stand: Oktober 2023.

*2 Die Daten beziehen sich auf das Objektiv mit L-Mount.

Hauptmerkmale

1. Ultra-Weitwinkel-Zoom mit großer Blende und Ausdrucksstärke

Durch einen einzigartigen optischen Aufbau, der zur Korrektur von Objektivfehlern entwickelt wurde, erzeugt das SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary scharfe Bilder von der Bildmitte bis zu den Rändern.

Asphärische Linse, spezielles Glas mit geringer Dispersion

Die Verwendung einer asphärischen Linse mit großer Exzentrizität und großem Brechungsindex als erstes Linsenelement hat ein optisches Design mit einer reduzierten Anzahl von Elementen ermöglicht. In Kombination mit weiteren asphärischen Linsen und speziellem Glas mit geringer Dispersion erzeugt das Objektiv hochauflösende Bilder und bleibt dabei kompakt und leicht.

Naheinstellgrenze 11,6 cm, maximaler Abbildungsmaßstab 1:4

Dieses Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv ermöglicht bei 10mm-Brennweite und der Naheinstellgrenze von 11,6 cm ausdrucksstarke Nahaufnahmen. Der maximale Maßstab beträgt 1:4. So finden sich mühelos ausdrucksstarke kreative Perspektiven.

2. Extrem kompakt und leicht

Das SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary ist das weltweit kleinste und leichteste Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv für APS-C-Kameras*1 mit einer Länge von 62 mm, einem Durchmesser von 72,2 mm, einem Gewicht von 260 g* und einem Filtergewinde von 67mm. Das Objektiv kann in Kombination mit einer spiegellosen APS-C-Kamera mühelos getragen oder problemlos an einem Gimbal befestigt werden, um ein ultraportables Still- oder Video-Setup zu erstellen.

Neu entwickelte aufsteckbare und tulpenförmige Gegenlichtblende

Die neue Gegenlichtblende gehört zum Lieferumfang des Objektivs. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Bajonett-Gegenlichtblenden, die mit einer Drehbewegung befestigt werden, wird diese Gegenlichtblende einfach aufgesteckt. Die Implementierung dieses neuen Designs reduziert die Größe und Dicke der Gegenlichtblende, so dass sie stimmig zu der kompakten Größe des Objektivs ist.

Kompakte, leichte, leistungsstarke F2,8-Zoom-Objektiv-Serie

In Kombination mit dem SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary kann ein KB- äquivalenter Brennweitenbereich von 15-75mm mit einer durchgehenden Lichtstärke von F2,8 abgedeckt werden. Das Gesamtgewicht beider Objektive beträgt lediglich 550g*. *Die Daten beziehen sich auf das Objektiv mit L-Mount.

Schnell wachsendes Angebot an Objektiven für spiegellose APS-C-Kameras

Neben diesem neuen 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary und dem 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary beinhaltet SIGMAs Angebot an Objektiven für spiegellose APS-C-Kameras auch die 16mm-, 23mm-, 30mm- und 56mm-Festbrennweiten-Objektiv – allesamt mit einer Lichtstärke von F1,4. So hat man eine enorme Flexibilität in der Objektivauswahl für eine Vielzahl von fotografischen Anwendungen.

Hinweis: Stand Oktober 2023.

Staub- und spritzwassergeschützter Objektivanschluss

Der Objektivanschluss ist mit einer Gummilippe ausgestattet, um das Eindringen von Staub und Wassertropfen zu verhindern.

3. Ideal für Landschaften, Reisen, Videos und Online-Content-Creation

Mit Ultra-Weitwinkel, enorm handlichen Gehäuse und gestochen scharfer Optik ist das SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary die perfekte transportable Option für Landschafts-, Reise-, Interior- und Street-Fotografie. Dank der großen F2,8-Blende sorgt das Objektiv auch bei Videoaufnahmen für hervorragende Ergebnisse. Es eignet sich gut für Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen und Bilder die eine geringe Tiefenschärfe erfordern. Der ultraweite Bildwinkel ist ideal für Vlogging-Aufnahmen aus der Hand, bei denen sowohl das Motiv als auch die Umgebung erfasst werden müssen.

Entwickelt, um Focus-Breathing zu minimieren

Bei der Entwicklung des Objektivs wurde darauf geachtet, Focus-Breathing auf ein Minimum zu reduzieren. Es gelang die durch eine Fokusverlagerung entstehende Änderung des Bildwinkels deutlich zu minimieren, wodurch man bei Videoaufnahmen eine natürlich aussehende Fokusverslagerung erhält.

Unterstützt verschiedenste Kamerafunktionen

Das Objektiv ist kompatibel mit der elektronischen Bildstabilisierung, der Aberrationskorrektur*, DMF und AF+MF von Kameras verschiedener Hersteller. Ein weiterer Vorteil dieses Ultra-Weitwinkel-Objektivs besteht darin, dass es auch dann einen großen Bildwinkel bietet, wenn die elektronische Bildstabilisierungsfunktion das Bild etwas beschneidet.

*Funktion nur in Kombination mit unterstützenden Kameras verfügbar. Die verfügbaren Korrekturen oder Autokorrekturfunktionen können je nach Kameramodell variieren.

Schrittmotor

Ein schneller und leiser Schrittmotor sorgt für einen präzisen Autofokus bei Foto- und Videoaufnahmen. Es ist voll kompatibel mit den kamerainternen AF-Tracking-Modi.

Weitere Eigenschaften