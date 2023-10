Neu: Leica SOFORT 2

Leica stellt eine hybride Sofortbildkamera in elegantem Design und drei Farben vor.

Wetzlar, 5. Oktober 2023. In den Anfängen der Fotografie lagen zwischen dem Moment des Auslösens und dem Betrachten des Bildergebnisses Stunden bis Tage. Seit 1947 ermöglichen Sofortbildkameras ein neues Fotografie-Erlebnis, das spätestens in den 70ern und 80ern Kultstatus erlangte. Damals galt das sofort ausgedruckte Bild als Beschleunigung, wohingegen es in der heutigen schnelllebigen Welt ein kurzes Innehalten symbolisiert und an Zeiten der Beständigkeit erinnert. Kein Wunder, dass die Faszination am Sofortbild wieder und noch weiter aufblüht. Mit der Leica SOFORT 2 führt die Leica Camera AG bereits die 2. Generation ihrer Sofortbildkamera ein, die als Hybrid-Kamera jetzt die flüchtigen digitalen Momente mit der beständigen analogen Welt vereint.

Der moderne, reduzierte und elegante Look der SOFORT 2 zeugt vom Know-how des Traditionsunternehmens im Industrial-Design. Auch bei der Handhabung der SOFORT 2 setzt sich das Leica Markenerlebnis konsequent fort, denn die benutzerfreundliche Menüstruktur und Tastenanordnung passen zu denen anderer digitaler Leica Kameras.

Neu an der SOFORT 2 ist vor allem die Option, die digitalen Bilder dauerhaft speichern und die besten Aufnahmen vor dem Ausdruck selbst auswählen zu können. Dazu gehören auch alle Aufnahmen vom Smartphone und von anderen Leica Kameras, die sich bereits in der Galerie der nahtlos per Bluetooth verbundenen Leica FOTOS App befinden. Denn diese können über die App ebenfalls an die Kamera gesendet und als Sofortbild ausgegeben werden. Einfach den manuellen Druckhebel an der Kamera ziehen und Sekunden später den Ausdruck auf Fotopapier im Instax Mini Format in den Händen halten. Leica bietet hierfür exklusives Fotopapier mit warm-weißem oder goldenem Rahmen an.

Leicht zu bedienen, reduziert und stilvoll: die neue Leica SOFORT 2 ist in Schwarz, Rot und Weiß erhältlich und präsentiert sich als Kamera, die in der Familie, auf Veranstaltungen und auf Reisen schnell einen festen Platz einnehmen und für besondere gemeinsame Erlebnisse sorgen wird. Zahlreiche Funktionen, die außerordentlich viel Spaß machen, unterstützen zusätzlich bei der kreativen Gestaltung von Momentaufnahmen: der Selfie-Modus mit separatem Auslöseknopf, der Landschaftsmodus mit Weitwinkelcharakter, der Makromodus für Nahaufnahmen aus bis zu 10cm sowie 10 Objektiv- und 10 Filmeffekte zur Verwirklichung der eigenen Kreativität.

Genauso vielseitig wie die Leica SOFORT 2 sind ihre Accessoires. Stilvolle Bilderrahmen aus Holz setzen die Ausdrucke ideal in Szene. Handschlaufen, Tragriemen, Taschen und weitere hochwertige Accessoires unterstreichen die Individualität und Kreativität der Kamera – und vor allem der Menschen, die damit besondere Momente festhalten und teilen. Egal, ob als analoges Sofortbild oder als digitalen Moment über die sozialen Medien.

Die Leica SOFORT 2 ist ab dem 9. November 2023 weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 379 Euro inkl. MwSt.