Für eine gelegentliche Belichtungsreihe oder Langzeitbelichtung habe ich mir allerdings noch das passende Stativ für unterwegs gewünscht. Eines, das mit einem möglichst geringem Packmaß aufwartet, sehr leicht ist und vielseitig. Bedingungen, die das neue Rollei Easy Traveler von Rollei verspricht. Unter anderem bei einem Wanderurlaub in Südtirol musste mir das kleine, rote Stativ zeigen, ob es die Versprechen halten kann.

Rollei Easy Traveler: Ausstattung und Funktion

Die kürzlich vorgestellte „Easy Traveler“-Familie besteht aus vier Stativen. Neben dem besonders kompakten Easy Traveler gibt es noch das etwas größere Easy Traveler XL. Und beide bietet Rollei zudem in einer Ausführung als Videostativ an, die mit einem flüssigkeitsgedämpften Videokopf ausgestattet sind. Die übrigen Ausstattungsmerkmale sind bei allen vier Mitgliedern der Familie identisch. Ebenso die Wahlmöglichkeit zwischen einer klassisch schwarzen oder metallic-roten Ausführung.

Ausprobiert habe ich das kleinere Fotostativ der Serie, das Easy Traveler. Es wiegt inklusive speziellem Kugelkopf (dazu gleich noch mehr) nur 1140 Gramm. Dank seiner fünf Beinsegmente lässt es sich auf ein sehr kompaktes Packmaß von knapp 44 Zentimeter bringen. So passt es bequem in meinen kleinsten Koffer oder außen an den Foto- und Wanderrucksack.

Das Rollei Easy Traveler passt bequem in den Koffer.

Beine und Mittelsäule der „Easy-Traveler“-Stative bestehen aus Carbon. Das ist nicht nur besonders leicht, es fühlt sich auch längst nicht so kühl an wie Metall. Besonders belastete Elemente wie die Stativschulter oder die Klemmverschlüsse der Beine sind aus Aluminium gefertigt. Gut gefällt mir, dass sich die Spannkraft der Beinverschlüsse per Inbus einstellen lässt – einen passenden Inbusschlüssel legt Rollei dem Stativ bei.

Überhaupt hat Rollei die Stative der „Easy Traveler“-Familie bestens ausgestattet. Etwa für bodennahe Aufnahmen: die Beine lassen sich „über Kopf“ stellen, sodass die Mittelsäule mit montierter Kamera nach unten weist. Alternativ kann die Mittelsäule entfernt werden, das Stativ legt sich dann nahezu flach auf den Boden. Klasse auch: Mittelsäule und eines der Beine können Sie zu einem Einbeinstativ zusammenschrauben – dessen Höhe beim kleineren Easy Traveler beträgt rund 173 Zentimeter (mitsamt Kugelkopf).

Die Stativschulter ist mit zwei 1/4-Zoll-Gewinden versehen, sodass Sie Zubehör wie eine Video-Leuchte anbringen können. Oder eine Smartphone-Halterung. Die hat Rollei sogar beigefügt, etwas versteckt zusammengefaltet in der holen Mittelsäule.

Ungewöhnlich: Der Kugelkopf der „Easy Traveler“-Stative

Dass die Stative der „EasyTraveler“-Familie derart kompakt ausfallen, liegt auch am besonderen Design des integrierten Kugelkopfs. Er ist gewissermaßen umgekehrt konstruiert, die Kugel steht hier fest und wird hier von einer beweglich Fassung umschlossen. Das Oberteil dieser Basis lässt sich nochmals in der Horizontalen drehen, bei ihrer exakten Ausrichtung hilft eine 360-Grad-Einteilung. Gekrönt wird die Basis von einer Acra-Swiss-kompatiblen Aufnahme für eine Schnellwechselplatte.

Die drehbare Basis kann man sehr gefühlvoll mit einer Schraube fixieren, die eigentliche Kugel wird hingegen mit einem Spannhebel festgestellt. Dieses Konstruktion finde ich in der Praxis etwas gewöhnungsbedürftig. Zunächst einmal gibt es keine schnelle und bequeme Möglichkeit, die Friktion anzupassen. Stattdessen können Sie die Spannkraft der Verriegelung nur recht grob per beigelegtem Inbusschlüssel einstellen – bei montierter Kamera eine Unmöglichkeit.

Damit der fixierte Kugelkopf möglichst nicht nachgibt, habe ich die Spannung zunächst recht hoch eingestellt. Dann aber rutscht die Kamera unweigerlich aus einer mühsam eingependelten Position, sobald ich den Kugelkopf mit dem nötigen hohem Kraftaufwand festzurre. Also habe ich die Spannkraft reduziert, das Ergebnis jetzt: Meine schwerste Kamera-Objektiv-Paarung wird nicht mehr sicher festgehalten. Wer unterwegs mit dem Easy Traveler keine unliebsame Überraschung erleben möchte, sollte daher die Spannung des Feststellhebels vor dem ersten Einsatz des Stativs in einer ruhigen Stunde gewissenhaft einstellen.

Gut gelöst hat Rollei hingegen, wie sich der Kugelkopf ins Hochformat bringen lässt. Üblicherweise haben Kugelköpfe dazu nur eine Aussparung, beim „Easy Traveler“-Stativ sind es dagegen drei. Das macht es deutlich einfacher, die Kamera so zu drehen, dass sie sich um 90 Grad abkippen lässt.

Mein Fazit

Das Fotostativ Easy Traveler von Rollei ist leicht und kompakt, sein großer Funktionsumfang dürfte kaum noch Wünsche offenlassen – bei mir jedenfalls nicht. Es trägt mit maximal fünf Kilo mehr als genug für (m)eine APS-C-Ausrüstung. So gesehen hat sich das Stativ für mich als perfekte Reisebegleitung erwiesen. Allerdings mit kleinen Abstrichen für den sehr kompakt konstruierten Kugelkopf. Dessen Spannhebel macht es einem schwer, eine exakt austarierte Kamera zu fixieren, ohne dass sie wieder verrutscht. Eine kleine Besonderheit, über die ich in der Praxis gerne hinweggesehen habe – zumal das Easy Traveler in Rot auch noch sehr schick aussieht!