Rollei präsentiert die kompakte und flexible Stativ-Serie „Easy Traveler”

Mit durchdachtem Kugelkopf-Design und Schnellverschlüssen für Foto- und Videografie

Norderstedt, 11.10.2023. In einer Zeit, in der Mobilität und Flexibilität entscheidend sind, wird in der Fotografie, Videografie und bei der Content Creation vermehrt zu leichtem Equipment gegriffen, welches uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung ermöglicht. Rollei, ein renommierter Experte für Fotozubehör, erkennt diese Bedürfnisse und präsentiert stolz die neueste Stativ-Serie „Easy Traveler“. Diese Serie bietet sowohl ein Foto- als auch ein Video-Stativ in Standard- und XL-Versionen an, jeweils erhältlich in den attraktiven Farbvarianten Rot und Grau.

Eine Besonderheit bei der neuen Easy-Traveler-Serie ist der überarbeitete Stativkopf, der bei allen vier Modellen direkt an der Kugel integriert ist. Dies sorgt nicht nur für maximale Flexibilität in der Ausrichtung des Kopfes, sondern optimiert auch das Packmaß und ermöglicht ebenfalls ein schnelles Lösen und Fixieren. Bei der Lagerung oder dem Transport kann der Stativkopf passgenau eingefahren werden, wodurch die Stative bequem Platz in der mitgelieferten Tragetasche finden.

Geeignet für Arca-Swiss-Systeme, bieten die Schnellwechselplatten in allen vier Easy-Traveler-Stativ- Modellen vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Für zusätzliche Flexibilität bietet Rollei auch die Möglichkeit, die Schnellwechselplatten einzeln zu erwerben. Besonders weiche Kamerabewegungen sind mit dem Fluid-Videokopf des „Easy Traveler Video“ und des „Easy Traveler Video XL“ möglich. Der angebrachte Griff ist zudem in Länge und Winkel für jeden Geschmack frei einstellbar.

Für ein atemberaubendes Aufnahmeerlebnis verfügen die neuen Stative über weitere praktische Features. So ist es beispielsweise durch die trennbare Mittelsäule möglich, neue Perspektiven zu nutzen. Zusätzlich sind sie mit integrierten Spikes für sicheren Halt auf glattem Untergrund, einer Monopod-Funktion und einer eingebauten Wasserwaage für perfekte Ausrichtung ausgestattet.

Auch die Kompatibilität mit weiterem Zubehör, wie kleinen LED-Dauerlichtern oder Mikrofonen über die zwei 1/4-Zoll-Gewinde an den Stativschultern, wurde berücksichtigt. Eine versteckte Smartphone-Halterung in der Mittelsäule ist ein weiteres Highlight für Fans von Smartphone-Aufnahmen.

Die beiden Fotostative „Easy Traveler” und „Easy Traveler XL”, zeichnen sich durch ihre beeindruckende Tragkraft von 5 und 10 Kilogramm aus. Die neuen, einfach zu bedienenden Feststellfunktionen an den Beinen ermöglichen mühelos die Einstellung der gewünschten Aufnahmehöhe von bis zu maximal 160 beziehungsweise 166 Zentimeter.

Ganz nach dem Motto „Easy Traveler – wherever you go“ wiegen die Foto-Stative, ausgestattet mit Carbon-Materialien, nur 1,14 und 1,36 Kilogramm. Zusammen mit dem kompakten Packmaß von maximal 50 Zentimetern ermöglicht dies nicht nur einen bequemen Transport, sondern auch eine einfache Lagerung.

Auch das neue „Easy Traveler Video” überzeugt mit einer beeindruckenden Traglast von bis zu 4,5 Kilogramm bei einer maximalen Arbeitshöhe von 164 Zentimetern. Für größeres Equipment steht das „Easy Traveler Video XL” mit einer maximalen Arbeitshöhe von 171 Zentimetern bei einer Traglast von 6 Kilogramm zur Verfügung. Wie bei den Foto-Modellen sind die Video-Stative äußerst kompakt mit einem Eigengewicht von maximal 1,65 Kilogramm und einem Packmaß von gerade einmal 46,8 und 54,2 Zentimetern.

Weitere technische Daten können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Die neue Easy-Traveler-Serie gibt es jetzt im Rollei-Onlineshop ab 219 Euro (UVP) unter www.rollei.de/easy-traveler zu entdecken.