Canon präsentiert neues Autofokus-Zoomobjektiv mit der kürzesten Brennweite, das jemals für eine Vollformatkamera hergestellt wurde

11. Oktober 2023. Canon kündigt heute die Einführung des RF 10-20mm F4 L IS STM als neue Ergänzung der L-Serie für Foto- und Videoprofis an. Das neue RF 10-20mm F4 L IS STM bietet buchstäblich grenzenlose Möglichkeiten für extreme Ultraweitwinkelaufnahmen und überzeugt mit unübertroffener Abbildungsqualität bei gleichzeitig kompakter Größe.

Die ultimative Ultraweitwinkelaufnahme

Das Objektiv setzt auf den Möglichkeiten der bestehenden Weitwinkel RF Objektive auf und ist mit einem Bildwinkel von bis zu 130° das AF-Zoomobjektiv mit der kürzesten Brennweite, das jemals für eine Vollformatkamerai hergestellt wurde. Der Zoombereich reicht vom 20mm Weitwinkel bis zu einer außergewöhnlichen und einzigartigen Ultraweitwinkel-Brennweite von 10mm. Damit wird jetzt ein Aufnahmebereich abgedeckt, der mehr als doppelt so groß ist wie der einer 16mm-Brennweite.

Wenn mehr Raum im Bild ist, ergeben sich neue Perspektiven für dramatische Panoramabilder. Der Vordergrund lässt sich interessanter gestalten, enge Innenräume und Architektur werden problemlos erfasst und Landschaften wirken mit mehr Tiefe. Auch beim Filmen ergeben sich im Zusammenspiel der extremen Weitwinkelbrennweite, der konstanten Lichtstärke und dem optischen Bildstabilisator kreative Möglichkeiten für beeindruckende Filmsequenzen.

Jedes Detail – genau so, wie es sein sollte

Das neue Objektiv überzeugt mit einer beispiellosen Abbildungsqualität in seiner Klasse und erzielt bei praktisch keiner Verzeichnung eine unglaubliche Schärfe und Klarheit.

Das RF 10-20mm F4 L IS STM wurde nach höchsten Standards entwickelt und verfügt über die neueste Bildstabilisator-Technologie mit Peripheriekontrolle für kristallklare, verwacklungsfreie Bilder auch unter schwierigen Aufnahmebedingungen aus der freien Hand. Der neue Bildstabilisator sorgt für verwacklungsfreie Bilder von der Bildmitte bis zum Bildrand und bietet eine optische Stabilisierung für bis zu fünf Belichtungsstufen – und sechs Belichtungsstufen mit einer EOS mit kamerainterner Bildstabilisierung (IBIS). Dank des anspruchsvollen verzeichnungsfreien Designs und einer fortschrittlichen optischen Bauweise bleiben gerade Linien auch an den Rändern des Bildes gerade. Eine konstante Lichtstärke 1:4 ermöglicht gleiche Belichtungsparameter bei jeder Zoomeinstellung. Die hochmoderne optische Vergütung minimiert Geisterbilder und Streulicht, die bei Aufnahmen im Ultraweitwinkelbereich häufig auftreten können.

Ultrakompakt, ultramobil

Die fortschrittliche Technik geht nicht zu Lasten der einfachen Bedienung. Das RF Bajonett ermöglicht eine hervorragende Abbildungsqualität bei kompaktem Design.

Mit einem Gewicht von nur ca. 570 g verdient das RF 10-20mm F4 L IS STM einen festen Platz in der Ausrüstungstasche. Es wiegt weniger als die Hälfte des EF 11-24 mm f/4 L USM (610 g leichter) und baut in Breite und Länge 2 cm kürzer – in Kombination mit einer EOS R8 wiegt das neue Objektiv sogar weniger als das ältere EF Objektiv allein, trotz eines größeren Bildwinkels und der zusätzlichen IS-Technologie.

Für Profis entwickelt

Das RF 10-20mm F4 L IS STM ist aufgrund seiner überragenden Abbildungsqualität, seinen umfangreichen Möglichkeiten für Weitwinkelfotos und -videos sowie seines geringen Gewichts ein unverzichtbares Upgrade für Foto- und Videoprofis, die ihre Fähigkeiten auf die nächste Stufe heben möchten. Das Objektiv ist ideal für Landschaften oder Architektur, ermöglicht aber auch eine andere Perspektive bei Sport- oder Dokumentarfilmen.

Das RF 10-20mm F4 L IS STM kann selbst bei schwierigen Wetterbedingungen verwendet werden, da es unempfindlich gegen Staub und Spritzwasser ist.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Eigenschaften gehören:

Konstante Lichtstärke 1:4 über den Brennweitenbereich.

Herausragender Peripheral Control Bildstabilisator mit 5 Stufen Kompensation (mit IBIS 6 Stufen). Einziges Zoom mit IS in der Klasse.

Asphärische, Super-UD- und UD-Linsen (einschließlich einer asphärischen UD-Linse) für eine exzellente Abbildungsqualität auf dem hohen Niveau der L-Objektivserie

Äußerst robust, staub- und spritzwassergeschützt, auf die harten Bedingungen in der Praxis ausgelegt

SWC- (auf 2 Linsenoberflächen) und ASC-Vergütung (Air Sphere Coating) zur Reduzierung von Geisterbildern, die durch Lichtquellen innerhalb des Bildes verursacht werden – ein Phänomen, das häufig bei Weitwinkelobjektiven auftreten kann

Preis und Verfügbarkeit

Das RF 10-20mm F4 L IS STM ist in Deutschland voraussichtlich ab Oktober 2023 zu einem UVP von 2.699,00 € erhältlich.