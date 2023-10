Die Leica Camera Deutschland GmbH erweitert ihr Vertriebsnetzwerk und übernimmt die Stores von Meister Camera

Wetzlar, 10. Oktober 2023. Die Leica Camera Deutschland GmbH übernimmt zum 1. November 2023 die bislang von Meister Camera geführten Leica Stores in Hamburg, Berlin und München. 135 Jahre nach Gründung der “Meister Drogerie”, aus der später die Meister Camera entstanden ist, und einer mehr als 50jährigen Zusammenarbeit mit Leica, hat sich Inhaber Martin Meister entschlossen, seine Geschäfte an das Unternehmen zu verkaufen.

Mit der Übernahme baut die Leica Camera Deutschland GmbH ihr Vertriebsnetzwerk mit nun elf Leica Stores in Deutschland weiter aus. Sieben von der Leica Camera Deutschland GmbH geführte Stores befinden sich in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München mit zwei Stores, vier weitere Partner Stores in Nürnberg, Konstanz sowie zwei in Wetzlar, einer davon im Leitz-Park. Alle Leica Stores zeichnen sich durch ein einheitliches Designkonzept aus und machen die Marke und die Welt der Leica Fotografie erlebbar. Hinzu kommt ein Netzwerk aus weiteren 60 autorisierten Boutiquen und Händlern im Fotofachhandel.

Falk Friedrich, Geschäftsführer der Leica Camera Deutschland GmbH: „Bereits seit den 1970er Jahren verfolgte Meister Camera mit der Eröffnung des ersten Stores in Hamburg die Strategie mit Konzentration auf eine einzige Marke und deren perfekter Präsentation. Sie haben das Konzept der heutigen Leica Monobrand Stores mitbegründet und ihr Geschäft 2006 mit einem zweiten Store in Berlin sowie ab 2011 mit einem dritten Store in München erfolgreich ausgebaut. „Wir bedanken uns bei Martin Meister und seiner Belegschaft für das Engagement rund um die Marke Leica“, ergänzt Kurt Doyran, ebenfalls Geschäftsführer der Leica Camera Deutschland GmbH. Christoph Hillgärtner, Head of Retail der Leica Camera Deutschland GmbH, fügt hinzu „Wir freuen uns, diese langjährige Erfolgsgeschichte nun zusammen mit den bestehenden Store-Teams in Hamburg, Berlin und München fortzuführen.“

Nach der erfolgreichen Markteinführung der Leica Q3 und den gelungenen Auftritten beim Umweltfotofestival »horizonte zingst« und kürzlich bei der PHOTOPIA in Hamburg mit einem neuen Präsentationskonzept stellt die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks um drei Leica Stores einen wichtigen Meilenstein für die Leica Camera Deutschland GmbH im Jahr 2023 dar. Die Eröffnung eines weiteren Leica Stores ist zudem in Planung.