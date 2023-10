Canon I: Super-Weitwinkelzoom RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM im Anmarsch? +++ Canon II: EOS M-System offiziell am Ende? +++ Leica: Kommt M11-P noch diesen Monat? +++ Panasonic: Welche neue Kamera wurde da registriert? +++ Pixi: Neue Kamera mit Leica M-Mount fast fertig? +++ Sirui: F1.2er-Festbrennweiten für APS-C vor der Tür? +++ Sony: Wird Alpha 9 III mit 44 Megapixel in Kürze enthüllt?

Kaum hat Canon das RF 10-20mm F4 L IS STM für Kleinbild vorgestellt, geistert bereits das nächste Super-Weitwinkelzoom durch die Gerüchteküchen: das RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM für APS-C. Bezogen auf Kleinbild entspricht dessen Brennweite 15-27mm. Wann Canon das Objektiv offiziell vorstellen könnte? Vermutlich schon bald, erste Fotos, die das RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM zeigen sollen, kursieren bereits im Internet.

Begräbt Canon das EOS M-System jetzt endgültig? Canon Japan listet sämtliche EOS M-Kameras inzwischen als „eigenstellt“. Und der Online-Shop von Canon USA bietet ebenfalls keine EOS M-Modelle mehr an. Bei Canon Deutschland ist immerhin noch die EOS M50 Mark II im Web-Shop erhältlich.

Stellt Leica noch in diesem Monat die M11-P vor? Das wollen Insider jedenfalls aus der Tatsache ablesen, dass Leica die aktuelle Ausgabe des Kundenmagazins LFI auf Ende Oktober verschoben hat. Details sind noch nicht bekannt, spekuliert wird: Die M11-P wird wohl auf den roten Punkt verzichten und mit internem Speicher ausgestattet sein; und zwar mindestens 64 GB wie bei der Leica M11, einige Insider glauben gar an 256 GB wie bei der Leica M11 Monochrom. Ein Preisetikett wollen die Gerüchteköche auch bereite kennen: ca. 9300 Euro.

Panasonic bereitet wohlmöglich die nächste Vorstellung einer neuen Kamera vor. Das schließen Insider daraus, dass offenbar eine neue Systemkamera bei der Telekommunikationsbehörde in China registriert wurde. Aus den veröffentlichten Unterlagen geht hervor, dass die Kamera WiFi mit 2,4 und 5,1 GHz beherrschen wird. Ein Indiz dafür, dass die Neue eher dem mittleren bis gehobenen Segment zuzurechnen sein wird. Ob sich da bereits die Nachfolger der S1, S1H und S1R andeuten? Oder hat Panasonic gar eine GH7 in Arbeit?

Pixi, Hersteller eines Leica-M-Klons mit APS-C-Sensor, plant offenbar etwas Neues. In diversen sozialen Netzwerken bewerben die Franzosen jedenfalls eine neue Pixii+. Mehr ist noch nicht zu erfahren, aber einige Gerüchteköche sind sich sicher: Das „+“ steht für einen Kleinbildsensor.

Von Sirui dürfen wir wohl in Kürze drei APS-C-Festbrennweiten für Sony E, Fuji X und Nikon Z erwarten. Bislang hatte der Zubehörhersteller nur Video-Objektive im Programm, auf der Vieomesse IBC 2023 hat Sirui nun erstmals seine neuen Foto-Objektive der Sniper-Serie enthüllt. Gezeigt wurden drei Objektive mit 23mm, 33mm und 56mm Brennweite. Das Besondere: alle Objektive des Trios sind mit eine Anfangsblende von F1.2 äußerst lichtstark sowie mit einem neu entwickelten AF-Antrieb ausgestattet. Offiziell vorgestellt werden könnten sie noch im November, Insider gehen von einem Preis von rund 350 Euro pro Objektiv aus.

Steht bei Sony die nächste große Kameravorstellung kurz bevor? Das glauben einige Gerüchteköche, weil Sony USA alle Interessierte zum Creative Space 2023-Event einlädt. Parallel dazu hat Sony Europe offenbar Sport-Fotografen zu einer Veranstaltung nach Istanbul eingeladen. Die Sony-Insider sind sich deshalb einig: die Alpha 9 III wird Anfang November offiziell vorgestellt. Dass die Kamera im Vorfeld der Olympiade kommen wird, gilt als sicher. Technische Details sind noch keine durchgesickert, gerüchteweise kommt die Alpha 9 III auf 44 Megapixel und eine Serienbildrate von deutlich über 30 Bilder/s.