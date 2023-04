Neu: Leica M11 Monochrom

Fokussiert auf die Essenz der Fotografie: Bilder gestalten mit Licht und Schatten.

Wetzlar, 13. April 2023. Die Leica Camera AG ging seit jeher ihre eigenen Wege und mehr als einmal wurden ihre mutigen Entscheidungen angezweifelt. Doch der Erfolg gab dem Traditionsunternehmen recht. Auch als es im Jahr 2012 entschied, als weltweit einziger Hersteller eine Kamera mit dediziertem Schwarz-Weiß-Sensor einzuführen: die Leica M Monochrom. Heute, im elften Jahr der Monochrom-Erfolgsgeschichte und mit einem Erfahrungsschatz aus nahezu 70 Jahren Leica Messsucherkameras, stellt die Leica Camera AG die vierte Kamera-Generation mit Schwarz-Weiß-Sensor vor: die neue Leica M11 Monochrom.

Mit ihrem vollständig auf die Schwarz-Weiß-Fotografie ausgerichteten Sensor konzentriert sich die Leica M11 Monochrom wie keine andere Kamera auf die grundlegendste aller fotografischen Praktiken: auf die Komposition von Bildern einzig durch Licht und Schatten.

Mit dem monochromen Multi-Resolution-Vollformatsensor, der exklusiv für die neue M-Generation entwickelt wurde, liefert die M11 Monochrom außergewöhnliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Es lassen sich Raw-Dateien im DNG-Format oder JPEGs wahlweise mit einer Auflösung von 60, 36 oder 18 Megapixeln erstellen. In Kombination mit dem enormen ISO-Bereich von 125 bis 200.000 gewährt die Kamera extremen kreativen Freiraum beim Fotografieren. Das Ergebnis sind Aufnahmen mit einer beispiellosen Darstellung selbst feinster Details, außergewöhnlich natürlich wirkender Schärfe auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und äußerst geringem Bildrauschen selbst im hohen ISO-Bereich.

Für einen optimalen mobilen Workflow sorgen der 256 GB große, interne Speicher und die komfortable Konnektivität zur Leica FOTOS App. Per Bluetooth oder über den USB-C-Anschluss lassen sich Bilder schnell und einfach in die App übertragen und von dort aus weiterverarbeiten. Außerdem kann die Kamera über die App direkt gesteuert und Fotos dank tethered preview sofort am Smartphone oder Tablet beurteilt werden. Darüber hinaus ist die Leica M11 Monochrom ein zertifiziertes Apple “Made for iPhone und iPad”-Zubehör und bietet als solches mit dem mitgelieferten Leica FOTOS Kabel einzigartige Optionen.

Mit einem Ganzmetallgehäuse und einer Deckkappe aus hochwertigem Aluminium, mit Saphirglas-Display, solider Belederung sowie schwarzer, kratzfester Lackierung, präsentiert sich die M11 Monochrom in zeitlosem und unaufdringlichem M-Design. Details wie der bewusste Verzicht auf das Leica Logo und die dunkel verchromte Beschichtung des optischen Suchers unterstreichen dabei das reduzierte, ikonische Design des Neuzugangs der legendären Leica M-Familie.

Dank der für Leica typischen Verarbeitungsqualität vereint die neue Leica M11 Monochrom alle Ansprüche an eine Premiumkamera „Made in Germany”.

Die Leica M11 Monochrom ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 9.450 Euro inkl. MwSt.