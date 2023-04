PENTAX K-3 Mark III Monochrome

Eine digitale Spiegelreflexkamera mit einem Bildsensor, der speziell für die ultimative Qualität in der monochromen Schwarzweißfotografie Photographie entwickelt wurde.

TOKYO, 13. April 2023 — RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, die Einführung der PENTAX K-3 Mark III Monochrome bekannt zu geben – eine digitale Spiegelreflexkamera für das digitale APS-C-Format, die ausschließlich für die Aufnahme von monochromen (Schwarz-Weiß-) Bildern konzipiert ist.

Das Konzept einer digitalen Spiegelreflexkamera für monochrome Aufnahmen wurde bei einem PENTAX Online-Meeting, welches im November 2021 stattfand, interessierten Pentax-Fotografen vorgestellt und fand viel Aufmerksamkeit und Interesse.

Für das Entwicklerteam war das Anlass und Motivation an der Entwicklung eines kommerziellen Produkts zu forschen, das auf diesem Konzept basiert.

Das Design des neuen Modells basiert auf der PENTAX K-3 Mark III – dem Flaggschiff der PENTAX-Serie im APS-C-Format. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine bemerkenswerte Abbildungsleistung und eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen in einem kompakten und robusten Gehäuse vereint.

Mit der PENTAX K-3 Mark III Monochrome, wird eine monochromspezifische digitale Spiegelreflexkamera im APS-C-Format vorgestellt, die derzeit einzigartig auf dem Markt ist. Sie nimmt hochauflösende, mono- chrome Bilder auf, die reich an Gradationen und an der Grauwertwiedergabe ist.

Mit ihr gelingt es Fotografinnen und Fotografen, sich mit allen Sinnen und großer Vorstellungskraft, den Blick auf die farbenfrohe Welt in schlichten Schwarz-Weiß-Bildern auszudrücken.

Für die Produktion der PENTAX K-3 Mark III Monochrome werden neben den Serienbauteilen auch spezi- elle Komponenten benötigt. Dies und spezielle Faktoren im Produktionsprozess, führen dazu, dass die Kamera nur in kleinen Stückzahlen hergestellt wird, was möglicherweise zu einer Limitierung der Verfügbarkeit und zu Verzögerung bei der Auslieferung führen kann.

Hauptmerkmale der PENTAX K-3 Mark III Monochrom

1. Spezieller CMOS-Bildsensor für monochrome Bilder.

Herkömmliche Bildsensoren empfangen das Licht durch eine Matrix aus Rot-, Grün- und Blaufiltern. Je- des Pixel erfasst hierbei nur eine Farbkomponente. Um daraus ein Schwarz-Weiß-Bild zu erstellen, müssen herkömmliche Kameras eine Interpolation durchführen. Farbdaten werden hierbei in monochrome Daten umgewandelt. Der neue, exklusive Monochrom-Bildsensor hingegen erfasst ausschließlich Helligkeitsinformationen, die jedes Pixel empfängt, und erzeugt so – ohne Interpolation – feinste Schwarzweißbilder mit einer höheren Auflösung und feineren Abstufungen.

Um die Qualität von Schwarz-Weiß-Bildern zu optimieren, verfügt die Kamera über einen speziellen monochromen CMOS-Bildsensor, unter Verzicht eines Tiefpassfilters (AA), mit ca. 25,73 Megapixeln (effektiv) im APS-C-Format.

2. Bildqualität, die ausschließlich für die Schwarz-Weiß-Fotografie entwickelt wurde.

Die Bildqualität der originalen PENTAX K-3 Mark III wurde von Grund auf neu bewertet und konzipiert, um das Beste aus den Eigenschaften des neuen Bildsensors für Schwarzweißaufnahmen herauszuholen. Das Ergebnis ist ein sensiblerer Ausdruck mit einem natürlichen Bokeh-Effekt, satten Abstufungen und einer höheren Schärfe – ein Ergebnis, das nur ein Monochrom-Bildsensor bieten kann.

3. Eine Auswahl an speziellen Renderings für Schwarzweiß.

Die PENTAX K-3 Mark III Monochrom bietet drei Bildanpassungsmodi, die ausschließlich für Schwarzweiß- aufnahmen entwickelt wurden und mit denen Sie Ihren Bildern einen einzigartigen letzten Schliff verleihen können. Neben dem Standard-Modus bietet sie einen Hochkontrast-Modus, der Bilder mit hohem Kontrast liefert, und einen Soft-Modus, mit dem Sie High-Key-Aufnahmen mit reduziertem Kontrast er- stellen können.

Jeder Modus kann mit verschiedenen Einstellungen wie Tonwert, Low-key/High-key, Kontrast und Schärfe verfeinert werden. Auf diese Weise kann der Fotograf seine Fotos individuell gestalten und ihnen den gewünschten letzten Schliff verleihen.

4. Designelemente abgestimmt auf die Idee der monochromen Fotografie.

Das Konzept „Monochrome“ zieht sich durch das Gehäusedesign und wurde an verschiedenen Stellen aufgegriffen. Das Kameramenü ist standardmäßig in Schwarz-Weiß, und die Bedienelemente und aufge- druckten Symbole sind in drei Graustufen gehalten. Dadurch werden die Bedienung und das Design gleichermaßen attraktiv und bedienerfreundlich. Abgerundet wird das Das SR-Logo (Vibration Reduction) mit einer silbernen Oberfläche und der „Monochrome“ Schriftzug auf der Rückseite runden das Erscheinungsbild der Kamera ab.