Der neue Desview V5 Kamera-Monitor & -Recorder mit Touchscreen-Display und beeindruckender Helligkeit

Full-HD-Auflösung und praktische Recording-Funktion für Videoaufnahmen

Norderstedt,12.04.2023. Fotozubehör-Profi Rollei präsentiert den DesviewV5, einen durchdachten Kamera-Monitor, der speziell für professionelle Fotografen und Videografen entwickelt wurde. Der Desview V5 Kamera-Monitor & -Recorder überzeugt mit einer einfachen Bedienung über das 5,5- Zoll-Touchscreen-Display. Das Display verfügt über eine Full-HD-Auflösung und beeindruckende Helligkeit von 2.800 Nits. Dadurch ist sichergestellt, dass auch bei starker Sonneneinstrahlung die Inhalte auf dem Monitor noch bestens erkennbar sind.

Ausgestattet ist der Kamera-Monitor mit einer integrierten Aufnahmefunktion, die mit einer Auflösung von 1080 Pixel auf eine SD-Karte aufzeichnet. Außerdem verfügt die Neuheit über einen HDMI-Anschluss mit 4K-Unterstützung. So können Inhalte auf einem anderen externen Gerät zeitgleich wiedergegeben werden. Zwei 1/4-Zoll-Anschlüsse und ein Cold-Shoe-Adapter sorgen für eine sichere Befestigung in horizontaler oder vertikaler Position, direkt an der Kamera oder auf einem Stativ. Hinzu kommt die Vielzahl an Funktionen wie die „False Colour“-Funktion, bei der überbelichtete Bereiche etwa in Dunkelrot angezeigt und korrigiert werden können. Weitere Funktionen zur Optimierung der Aufnahmen während des Shootings sind Focus Peaking, Waveform, Vectorscope, Histogramm und LUT-Import.

Ein weiteres Highlight des Desview V5 Kamera-Monitors & -Recorders ist die Möglichkeit des Akkubetriebs mit Akkus vom Typ NP-F, die separat erhältlich sind. So werden eine längere Betriebsdauer und größere Flexibilität bei der Verwendung gewährleistet. Der neue Desview V5 Kamera-Monitor & -Recorder ist ab sofort für 399 Euro (UVP) verfügbar.

Darüber hinaus werden drei neue Teleprompter erstmals ins Rollei-Sortiment aufgenommen: der Desview TP150 Teleprompter (219 Euro UVP), der Desview T3 Teleprompter (119 Euro UVP) und der Desview T2 Teleprompter (79 Euro UVP). Alle drei Teleprompter sind perfekt für Präsentationen, Videos, Vlogging und Streaming. Eingeklemmt in den ausgewählten Teleprompter, sind Smartphones oder Tablets bis zu einer Größe von 15 Zoll einsetzbar. Außerdem bieten alle drei Teleprompter eine große Flexibilität durch die Kompatibilität mit verschiedensten Objektivdurchmessern.