Canon: Vlogger-Kamera mit APS-C-Sensor in der Pipeline? +++ Nikon: Kommt als nächste Kamera eine Z f im Retro-Look? +++ Leica: M11-P noch in diesem Jahr? +++ OM System: 50-200mm F/2.8 und 50-250mm F/4.0 könnten noch in 2023 erscheinen +++ Sigma: Lichtstarke Telezooms für APS-C und Vollformat in Arbeit? +++ Sony: Wird mit der Alpha 6700 im Juli auch die Alpha 7c II vorgestellt?

Canon baut wohl sein Portfolio an Vlogger-Kameras weiter aus. So wollen einige Gerüchteköche erfahren haben, dass eine „Powershot V100“ das nächste Modell der Serie werden könnte. Die soll dann mit einem APS-C-Sensor ausgestattet sein, der 24 Megapixel auflöst. Die Video-Auflösung soll mindestens 4K30p betragen, der Bildsensor stabilisiert sein. Wie für eine Vlogging-Kamera üblich, würde die V100 auf einen elekronischen Sucher verzichten. Aus den Gerüchteküchen dringt zudem, dass Canon den Familiennamen „Powershot“ zukünftig für Vlogging-Kameras reservieren könnte.

Von Nikon wird für dieses Jahr noch eine Z f im Retro-Look erwartet. Sie könnte ähnlich der populären Z fcgestaltet sein, aber mit einem Kleinbildsensor ausgestattet werden. Weitere Details sind derzeit noch nicht zu erfahren, nur so viel: Im August, spätestens im September könnte Nikon seine nächste Retro-Kamera der Z-Serie vorstellen.

Nachdem Leica Anfang des Jahres die M11 gebracht hat, könnte in Kürze eine M11-P folgen. Sie dürfte die Kernkompetenzen der M11 übernehmen, also den 60-Megapixel-Kleinbildsensor, den optionalen elektronischen Verschluss sowie die „Triple Resolution Technologie“. Welche Neuerungen die M11-P noch bringen könnte, ist derzeit ungewiss. Nur so viel: der ikonische rote Punkt dürfte wieder fehlen.

OM System (vormals Olympus) hat offenbar zwei neue Telezooms in der Pipeline: 50-200mm F/2.8 und 50-250mm F/4.0. Beide Objektive könnten noch in diesem Jahr erscheinen und sollen Insidern zufolge kompatibel mit Telekonvertern sein.

Auch Sigma arbeitet offensichtlich an neuen Objektiven. Das zeigt eine Patentschrift, die jetzt aufgetaucht ist. Darin werden auf den ersten Blick zwei ungleiche Zooms beschrieben: für APS-C ein 50-140mm F/2.8 DC DN sowie ein 70-200mm F/2.8 DG DN für Kleinbild. So unterschiedlich beide Zooms zunächst wirken, so ähnlich sind doch sich ihre jetzt aufgetauchten Linsenschnitte. Ob Sigma eines der zwei oder gar beide Objektive tatsächlich bringen wird, ist ungewiss.

Dass Sony in Kürze die Alpha 6700 vorstellen wird, gilt inzwischen als sicher. Seit einigen Tagen macht nun ein weiteres Gerücht die Runde: möglicherweise bleibt es nicht bei der einen Vorstellung, Sony könnte zusammen mit der Alpha 6700 auch deren Kleinbild-Pendant Alpha 7C II präsentieren. Zu den möglichen technischen Spezifikationen der Nachfolgerin der Alpha 7C ist bislang nichts durchgedrungen. Ganz anders zur Alpha 6700, die in Sachen Auflösung und Geschwindigkeit der Gegenpart zur Fujifilm X-T5 werden könnte. Mitte Juli wird es Klarheit geben – dann soll Sony die Schleier lüften.