Ansonsten hat Sony beim Display der Alpha 7C etwas gespart: Die Auflösung ist mit rund 0,92 Millionen Dots nicht mehr ganz zeitgemäß, die Touch-Funktion erlaubt keine Bedienung der Menüs (auch nicht die des praktischen Funktionsmenüs). Das Hauptmenü ist übrigens ein alter Bekannter mit der etwas unübersichtlichen vertikalen Gruppierung der Befehle und Untermenüs. Immerhin gibt es ein Favoritenmenü, in das man seine besonders häufig benötigten Einstellungen aufnehmen kann.

Ausstattungsumfang

Handling und Ergonomie sind nach meinem Geschmack bei der Alpha 7C nicht so gut gelungen. Kann die kompakte Vollformatkamera vielleicht bei der Ausstattung wieder Boden gutmachen?

Teils, teils. Auf der Haben-Seite verbucht die Alpha 7C zum Beispiel einen stabilisierten Bildsensor, der einen Gewinn von bis zu +5 EV verspricht. Angesichts der kompakten Maße der Kamera sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Keinen Platz hat dagegen ein Bordblitz gefunden. Immerhin: Der multifunktionale Blitzschuh ist geblieben.

Auch beim Verschluss der Alpha 7C hat Sony etwas gespart, kürzer als mit einer 1/4000 Sekunde kann der mechanische Verschluss nicht belichten. Vollelektronisch geht es zwar hinab bis zu 1/8000 Sekunde, allerdings bisweilen nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen auf die Bildqualität. Der erste Verschlussvorhang wird bei der Alpha 7C übrigens immer elektronisch gebildet, die kürzeste Blitzsynchronzeit beträgt daher nur 1/160 Sekunde.

Großzügig gibt sich die Alpha 7C wiederum, wenn es um Anschlussmöglichkeiten geht. Vor allem Videofilmer wird freuen, dass sich sowohl ein externes Mikrofon wie auch ein Kopfhörer zur Tonkontrolle anschließen lassen. Ebenfalls an Bord: eine Micro-HDMI-Buchse und ein USB-Anschluss des modernen Typs C. Über ihn lässt sich die Kamera laden oder im Betrieb mit Energie versorgen. Dass im kompakten Gehäuse der Alpha 7C nur Platz für ein Speicherkartenschacht (SD UHS-II) war, finde ich verschmerzbar. Ungewöhnlich übrigens: Sony hat alle Schnittstellen auf der linken Seite der Kamera untergebracht. Verschlossen werden sie mit ordentlichen Klappen an Scharnieren. Solche Klappen mag ich deutlich lieber als die bei vielen Herstellern üblichen Gummipfropfen.

Die fotografischen Funktionen der Alpha 7C sind sehr vielfältig. Der eine oder andere mag vielleicht Sonderfunktionen wie Fokusreihen oder eine Pixel-Shift-Funktion zur Auflösungssteigerung vermissen – mir haben sie nicht gefehlt. Auf frei wählbare Motivprogramme verzichtet die Alpha 7C ebenfalls, für absolute Novizen gibt es immer eine „grüne“ Vollautomatik.

Autofokus und Serienbilder

Das AF-System der Alpha 7C basiert auf 693 Phasen-AF-Sensoren auf dem Bildwandler, die 93 Prozent der Bildfläche abdecken. Daten, wie sie auch für die Alpha 7 III gelten, deren Autofokus mich seinerzeit beeindruckt hat. Doch die reinen Daten täuschen – die Alpha 7C kann trotz der auf den ersten Blick selben Technik (noch) mehr als die Alpha 7 III.

Anders als bei der älteren Schwester, gibt es zum Beispiel bei der Alpha 7C eine erweiterte Tracking-Funktion. Sie hält das gewünschte Motiv auch dann im Griff, wenn der Auslöser nicht halb gedrückt wird (also ohne zu fokussieren). „Gewünschtes Motiv“ heißt: Das Tracking funktioniert auch in Kombination mit dem Menschen- oder Tieraugen-AF sowie der Gesichtserkennung.

Und zwar richtig gut! Selbst bei höchster Bildrate von 10 Bilder/Sekunde führt die Alpha 7C den Fokus mit Schweizer Präzision auf Redaktionshündin Janna nach, wenn sie mit ihrem Spielzeug auf mich zustürmt. Sogar bei diesem hohen Serienbildtempo lag der Autofokus bei praktisch keiner Aufnahme daneben, der Ausschuss ist minimal. Und dabei habe ich für diesen Test mit dem FE 70-200/4 G OSS nicht einmal ein besonders „schnelles“ Objektiv verwendet.

Auch die Serienbildleistung der Alpha 7C kann sich sehen lassen. Die maximal 10 Bilder/Sekunde mögen heute nicht mehr als sonderlich rasant gelten. Aber die Kamera hält dieses Tempo mit JPEG-Dateien für lange 17 Sekunden durch. Dabei zeigt sie ein nahezu unterbrechungsfreies Sucherbild (allerdings blendet sie bei höchstem Tempo anstelle eines Live-Bilds die jeweils letzte Aufnahme ein). Gepaart mit dem wirklich sehr schnellen und zuverlässigen Nachführ-AF empfiehlt sich die Alpha 7C damit durchaus schon für anspruchsvollere Action-Aufgaben. Schade nur, dass die Kamera beim Wegspeichern der Daten vom Pufferspeicher auf die Speicherkarte ziemlich viel Zeit braucht. Immerhin: Auf relevante Funktionen lässt sich währenddessen zugreifen.

Video mit der Sony Alpha 7C

Sony mag die Alpha 7C (auch) speziell für Vlogger (Video-Blogger) konstruiert haben – spezielle Video-Features bietet sie jedoch nicht. Gut, sie filmt in 4K Auflösung; ohne Einschränkungen allerdings nur mit 24p. Flüssigere 30p beherrscht die Alpha 7C zwar ebenfalls, indes lediglich mit einem Crop von 1,2x. Ebenfalls nur Hausmannskost hat sie bei der Farbauflösung zu bieten, die über 8 Bit nicht hinauskommt. Für nachträgliches Color-Grading bedeutet das einen geringeren Spielraum.

Insgesamt geht die Videoqualität für mich aber in Ordnung. Weil die Alpha 7C stets alle Zeilen des Sensors ausliest, wirkt das Videobild scharf und knackig. Auch der schnelle Autofokus kann beim Videodreh helfen. Schade aber, dass es die tolle Tracking-Funktion beim Filmen nicht gibt. Klasse dagegen: Das Funktionsmenü kann für Foto und Video mit unterschiedlichen Vorgaben belegt werden.

Bildqualität – Alpha 7C und FE 28-60mm F4-5.6

In der Alpha 7C werkelt derselbe 24-Megapixel-Bildwandler wie in der Alpha 7 III. Den Bildprozessor übernimmt die Alpha 7C offenbar ebenfalls von ihrer älteren Schwester. Warum auch nicht? Der Bildwandler in rauscharmer BSI-Bauweise zählt auch heute noch zu den besten Kleinbildsensoren mit 24 Megapixel Auflösung.

Und so gilt in Sachen Bildqualität für die Alpha 7C, was ich schon vor knapp drei Jahren zur Alpha 7 III schreiben konnte: Die Aufnahmen bleiben bis in höchste ISO-Regionen erfreulich rauscharm, ISO 6400 und selbst ISO 12.800 sind (bei korrekter Belichtung) kein Problem. Hinzu kommt ein sehr hoher Dynamikumfang bei Werten bis ISO 500, der einen weiten Spielraum zur nachträglichen Aufhellung von Schattenbereichen bietet. Auch die JPEG-Aufbereitung gefällt mir, die Alpha 7C liefert (mit dem Standard-Bildstil) satte Kontraste und kräftige Farben, ohne es mit Sättigung und Nachschärfen zu übertreiben.

Kurzum: Falls 24 Megapixel Auflösung reichen, liefert die Alpha 7C eine eindrucksvolle Bildqualität, wenn es sein muss bis ISO 6400 hinauf und bei leichten Abstrichen sogar noch eine ISO-Stufe höher.

Um das hohe Potential des nicht mehr ganz taufrischen Sensors auszuschöpfen, bedarf es allerdings auch einer entsprechend hochwertigen Optik. Das mit der Alpha 7C im Kit angebotene FE 28-60mm F4-5.6 kann da in meinen Augen nicht mit der Kamera mithalten. Sony hat dessen kompakte Bauweise offenbar weit über die optischen Eigenschaften des Kit-Zooms gestellt.

Besonders in Weitwinkelstellung lässt die optische Leistung des FE 28-60 doch zu wünschen übrig. Das Objektiv verzeichnet bei 28 Millimeter ziemlich heftig, was beim ersten Sichten der Aufnahmen gar nicht mal so sehr auffällt. Standardmäßig wird die ausgeprägte tonnenförmige Verzeichnung nämlich bereits in der Kamera korrigiert, auch beim Entwickeln der Raw-Dateien in Lightroom greift die digitale Korrektur helfend ein.

Diese Verzeichnungskorrektur per Software hat indes eine unschöne Nebenwirkung: Sie reduziert den Bildausschnitt unangenehm stark. Zwar entspricht das Resultat in etwa dem Bildwinkel eines 28mm-Objektivs – das originäre Abbild im Sucher zeigt aber einen größeren Ausschnitt. Es bleibt nach der Verzeichnungskorrektur schlichtweg nicht mehr alles im Bild, was bei der Aufnahme noch zu sehen war.

Derart kräftige Eingriffe in das, was das FE 28-60 liefert, verschlechtert das Ergebnis in weiteren Aspekten: Die Auflösung geht am Rand und in den Ecken deutlich zurück. Und weil auch die Vignettierung recht ausgeprägt ist, nimmt nach dem Aufhellen der Randbereiche das Rauschen zu. Dass mich zudem das Bokeh des FE 28-60 nicht begeistern konnte, fällt da kaum noch ins Gewicht.

Mein Fazit

Die Alpha 7C und das FE 28-60mm F4-5.6 habe ich mit sehr zwiespältigen Gefühlen wieder in ihre Transportkartons zurückgelegt. Eindrucksvoll finde ich, wie es Sony bei der der Alpha 7C gelungen ist, aktuelle Vollformat-Technik inklusive stabilisiertem Sensor in ein derart kompaktes und leichtes Gehäuse zu packen. Dazu gesellen sich einige Detaillösungen, die mir gut gefallen haben – etwa das schwenk- und drehbare Display oder die festen Klappen für die Schnittstellen.

Beeindruckt hat mich auch, wie Sony die nicht mehr ganz taufrische Technik der Alpha 7 III bei der Alpha 7C aufpoliert hat. Insbesondere beim Tracking-AF zählt die Alpha 7C damit zur derzeit besten Kleinbildkamera der 2000-Euro-Klasse. Wenn Sony die Verbesserungen doch nur bei der Alpha 7 III per Firmware-Update nachreichen würde!

Die Kompromisse, die man mit der kleinen Alpha 7C eingehen muss, sind mir allerdings zu groß. Der mickrige Sucher etwa, der für Brillenträger kaum zu gebrauchen ist. Oder die fummeligen Bedienelemente sowie die halbgare Touch-Bedienung.

Hinzu kommt: Das Konzept der kompakten, leichten Alpha 7C geht nach meinem Dafürhalten nur auf, wenn die Kamera auch mit leichten und kompakten Objektiven bestückt wird. Das FE 28-60mm F4-5.6 passt in dieser Hinsicht zwar, kann aber das Potenzial der Alpha 7C bei Weitem nicht ausschöpfen. Da würde dann doch eher drei, vier Festbrennweiten in die Fototasche packen. Eine andere Alternative: die leichten FE-Zooms von Tamron.

Wenn es in erster Linie auf kompakte Maße und ein kleines Gewicht ankommt, stellt sich die Frage: Muss es tatsächlich eine Kleinbildkamera sein? Sony bietet etwa mit der Alpha 6600 eine ausgesprochen gute Halbformat-Spiegellose, deren Leistungsdaten und Ausstattungsumfang sehr ähnlich der Alpha 7C sind. Die Auswahl an kompakten und guten Objektiven ist bei der Alpha 6600 zudem deutlich größer – einen klapp- und drehbaren Selfie-Monitor hat sie allerdings nicht.