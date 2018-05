Warum ich die Alpha 7 III nicht mit ihrer Vorgängerin, der Alpha 7 II vergleiche? Weil die Neuerungen und Verbesserungen wirklich zahlreich und gravierend sind. So zahlreich, dass ich hier nur schnell die allerwichtigsten streifen möchte:

Die Sensorauflösung ist zwar mit 24 Megapixel gleichgeblieben, aber der nagelneue BSI-Sensor der Alpha 7 III verspricht einen deutlich höheren Dynamikumfang bei niedrigen ISO-Werten und sichtbar weniger Bildrauschen bei hohen ISO-Zahlen.

Das mit der Alpha 9 eingeführte größere Gehäuse sowie eine neue Menüführung verbessern die Ergonomie der Alpha III nachhaltig.

Das Autofokussystem der Alpha 7 III ist mit 693 versus 117 Messpunkten und dem schnellen Prozessor aus der Alpha 9 um Klassen besser als bei der Vorgängerin.

Videos nimmt die Alpha 7 III in 4K auf, während sich die Alpha 7 II noch mit Full-HD zufriedengeben musste.

Handhabung

Im Vergleich zur Alpha 7R IIIkann ich zur Handhabung der Alpha 7 III kaum Neues berichten. Vielleicht, dass die etwas reduzierte Auflösung des elektronischen Suchers ein Nachteil ist? Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen, ich hatte jedoch auch keine Alpha 7R III für einen direkten Vergleich zur Hand. Das von 0,71facher auf 0,78facher Vergrößerung angewachsene Sucherbild hat sich mir als Brillenträger dagegen gleich positiv bemerkbar gemacht. Und wie immer hat Sony die Software des Suchers im Griff, Kontraste und Farben stellt der EVF vorbildlich dar, Ruckeln oder Schlieren bei schnellen Schwenks sind mir nicht aufgefallen.

Ansonsten gibt es in Sachen Handhabung kaum Unterschiede zwischen Alpha 7 III und Alpha 7R III. Der AF-Joystick ist wirklich hilfreich, die jetzt eigenständige AF-ON-Taste erleichtert die Fokusnachführung bei Action-Aufnahmen ungemein. Bei Hochformataufnahmen liegt die Taste allerdings für meinen Geschmack etwas ungünstig, weil dann der Daumen doch weit ums Gehäuse herumgreifen muss. Für Sport- und Actionfotos im Hochformat empfiehlt sich der Hochformatgriff VG-C3EM, der allerdings mit rund 390 Euro wahrlich kein Schnäppchen ist. Als Alternative habe ich den Nachbau von Meikeausprobiert, der nicht einmal ein Drittel des Originals kostet. Er wirkt zwar etwas klapprig, erfüllt aber seinen Zweck ebenso gut. Und eine Funkfernsteuerung ist zudem noch integriert.

Dass der VG-C3EM zwei Akkus aufnimmt und damit die Batteriekapazität der Kamera verdoppelt, spielt dagegen bei der Alpha 7 III nur noch eine untergeordnete Rolle. Denn mit bis zu 710 Bilder pro Akkuladung (gemessen nach CIPA-Standard) hat die Alpha 7 III bei mir locker einen ganzen Tag durchgehalten. Da könnte man dann eigentlich in der Zwischenzeit einen optionalen Zweitakku laden – wenn Sony mit der Kamera ein Ladegerät mitliefern würde. Das aber ist wohl dem Rotstift zum Opfer gefallen, der Alpha 7 III liegt (anders als der Alpha 7R III) nur ein schnöder USB-Lader bei. Über ihn wird der Akku in der Kamera geladen, die dann natürlich nicht für andere Aufgaben zur Verfügung steht. Das Akkuladegerät BC-QZ1 kostet bei Sony übrigens 99 Euro, ein Akku NP-FZ100 schlägt mit 89 Euro zu Buche.

Wie die Alpha 9 und Alpha 7R III hat Sony auch die jüngste Alpha 7 III mit einem Touchscreen ausgestattet. Nachdem ich den in meinen Besprechungen der größeren Modelle sträflich vernachlässigt habe, wollte ich mich jetzt näher damit beschäftigen. Aber ich habe die Touch-Funktion schon nach kurzer Zeit wieder abgeschaltet. Ich fotografiere meist mit dem Auge am Sucher – da positioniert man das AF-Feld mit dem präzisen Joystick wesentlich bequemer als mit einem Wischer auf dem Display. Doch auch bei einer über den Kopf oder in Hüfthöhe gehaltenen Kamera ist der Joystick klar im Vorteil. Und viel mehr Funktionen, als AF-Felder zu positionieren und die Kamera auszulösen, bietet der Touchscreen im Aufnahmemodus sowieso nicht. Vor allem kann man damit nicht durch die Menüs navigieren oder Befehle bestätigen beziehungsweise abbrechen.

So clever die Positionierung des AF-Felds mit dem neuen Joystick auch ist – eine Sache hat Sony leider nicht zu Ende gedacht: Die Markierung bleibt mittelgrau, das aktive AF-Feld ist im Sucherbild kaum auszumachen. Das war bei der ersten und zweiten Generation der Alpha-7-Familie deutlich besser, hier leuchtete die Markierung in kräftigem Orange, sobald sich das AF-Feld im „Verschiebemodus“ befindet. Sony sollte unbedingt per Firmware-Update die Möglichkeit nachreichen, das aktive AF-Feld orange hervorheben zu können, etwa durch Niederdrücken des Joysticks.

Bei der Sony Alpha 7 III bleibt der flexible Fokuspunkt grau, während er mit dem neuen Joystick verschoben wird.

Gut gefallen haben mir dagegen die Drehräder an der Alpha 7 III, die jetzt nicht mehr so fummelig sind und satter rasten als bei den älteren Generationen der Alpha-7-Familien. Außerdem schaltet die Kamera jetzt nicht mehr automatisch auf den elektronischen Sucher um, wenn sie vor den Bauch gehalten wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Display aus seiner Grundstellung herausgeklappt wird – dann deaktiviert die Alpha 7 III nämlich die Umschaltautomatik.

Wo wir gerade beim Display sind: Das ist leider nicht mehr ganz so hell wie noch bei der Alpha 7 II. Sony setzt nämlich jetzt auf eine herkömmliche RGB-Matrix statt der helleren RGBW-Pixel bei der Vorgängerin. Und warum gibt es keine automatische Helligkeitsanpassung? Kommt man mit der Kamera nach draußen ans Licht, muss man die Display-Helligkeit umständlich via Menü erhöhen.

Bei der Bedienung setzt Sony weiterhin wie kaum ein anderer Hersteller auf frei konfigurierbare Knöpfe und Taster. Das ermöglicht es zum einen, die Kamera sehr stark an eigene Bedürfnisse anzupassen. Anderseits sieht man nicht mit einem Blick aufs Gehäuse, welcher Schalter welche Funktion übernimmt. Schade auch, dass die Alpha 7 III uns links die nackte Schulter zeigt – hier wäre durchaus noch Platz für weitere Bedienelemente oder ein Info-Display gewesen.

Ihre sehr enge Verwandtschaft mit der Alpha 7R III sowie der Alpha 9 unterstreicht die Alpha 7 III mit Ihrer Menüführung – sie ist praktisch identisch mit der der großen Schwestern. Das wird vor allem jene Fotografen freuen, die mehrere unterschiedliche Kameras der aktuellen Alpha-7-Familie in der Fototasche haben: Kann man die eine blind bedienen, trifft das auch für die übrigen zu. Der Novize im Sony-Universum wird sich allerdings bei der Fülle der Menübefehle und Funktionen erst einmal zurechtfinden müssen. Gut, dass es auch bei der Alpha 7 III ein Individual-Menü gibt, das bis zu 30 der am häufigsten benötigten Einträge aufnimmt.

Wer von einer Kamera der zweiten oder gar ersten Generation der Alpha-7-Familie kommt, muss sich an das etwas größere Gehäuse der Alpha 7 III gewöhnen. Das sollte aber nicht weiter schwerfallen, denn sie liegt dank der nochmals stärker ausgeprägten Griffwulst hervorragend in der Hand. Und mit einem Gewicht von ca. 650 Gramm ist die Alpha 7 III immer noch eine der leichtesten Kleinbildkameras überhaupt. Insgesamt macht das Gehäuse der Alpha 7 III einen ordentlichen Eindruck, robust wie ein Panzer wirkt sie allerdings nicht. Bei den Schnittstellenabdeckungen an der linken Seite hat Sony gespart, die Plastikklappen wirken auf mich etwas klapprig.

Ausstattung und Funktionen

Soweit es ihre Hardware zulässt, übernimmt die Alpha 7 III weitgehend alle Funktionen, die Sony mit der Alpha 9 eingeführt hat. Das heißt aber auch: spezielle Funktionen für den Einsteiger ins Sony-Kleinbildsystem gibt es nicht. Die Alpha 7 III richtet sich schon eher an Fotografen, die halbwegs mit einer Kamera umgehen können, wenngleich es eine Vollautomatik mit Szenenerkennung und einige Motivprogramme gibt. Wobei sie natürlich weiterhin eine „grüne Vollautmatik“ bietet, bei der die Kamera weitgehend alle Parameter selbstständig einstellt. Durchaus auch für intime Kenner der Alpha 7 III interessant, falls sie ihre Kamera mal jemand nicht so versiertem in die Hand drücken.

Gestrichen hat Sony bei der aktuellen Alpha-7-Familie die Programme, die durch Mehrfachaufnahmen die Bildqualität verbessern wollen. Mit einer Ausnahme: Die Option, Belichtungsreihen automatisch zu einem HDR-Bild zu verrechnen, hat die Alpha 7 III weiterhin an Bord. Die HDR-Funktion liefert gute bis sehr gute Ergebnisse – schön, dass Sony sie beibehalten hat. Gehen musste indes die Panoramaautomatik, ich habe sie bei der Alpha 7 III jedoch kaum vermisst.

Wie die größeren Schwestern kann auch die Alpha 7 III mit einem völlig lautlosen, vollelektronischen Verschluss aufwarten. Eine clevere Einrichtung, wenn der Fotograf möglichst dezent im Hintergrund bleiben soll, etwa im Theater oder bei Wildlife-Aufnahmen. Mir sind damit jedenfalls auf Anhieb Fotos von Hunden gelungen, die nicht bei jedem Klick des Auslösers direkt in die Kamera geblickt haben – klasse!

Der voll-elektronische Verschluss hat indes auch so seine Tücken. Eine ganze Reihe von Funktionen lassen sich nämlich nicht damit kombinieren. Auch solche nicht, die auf den ersten Blick unverfänglich erscheinen, wie Bildeffekte oder Aufnahmen mit Blitzlicht. Außerdem ist er theoretisch deutlich anfälliger für den Rolling-Shutter-Effekt als etwa bei der Alpha 9 – was ich jedoch mangels geeigneter Motive nicht überprüfen konnte. Bei diesen Kinken und Ösen ist es nur gut, dass sich eine der vielen Funktionstasten als Umschalter zwischen elektronischem und mechanischem Verschluss belegen lässt. Letzterer rappelt zwar ordentlich im Karton, funktioniert aber auch bis zur maximalen Serienbildrate von 10 Bilder/Sekunde. In diesem Punkt enteilt die kleine Alpha 7 III sogar dem Top-Modell Alpha 9 – die kommt mit mechanischem Verschluss nämlich nur auf maximal 5 Bilder/Sekunde.

Doch nicht in allen Punkten ist der Funktionsumfang der Alpha 7 III auf der Höhe der Zeit. Es fehlt zum Beispiel eine Funktion für Intervall- oder Zeitrafferaufnahmen, Fokus-Bracketing kennt sie ebenfalls nicht und die Optionen zur nachträglichen Bildbearbeitung in der Kamera gehen gegen Null. Bislang ließen sich derartige Funktionen zumindest teilweise über in-Camera-Apps nachrüsten. Doch mit der jüngsten Generation der Alpha-7-Familie hat Sony diese Zusatzprogramme ersatzlos gestrichen. Das wäre OK, wenn die Alpha 7 III stattdessen entsprechende Funktionen direkt in die Firmware implementiert bekommen hätte. Hat sie aber nicht. Und so fehlen ihr Möglichkeiten, die bei der spiegellosen Konkurrenz längst Standard geworden sind.

Reihenaufnahmen und Autofokus

Wie gesagt: maximal 10 Bilder/Sekunde schießt die Alpha 7 III, wenn’s darauf ankommt. Bei dieser Höchstgeschwindigkeit kommt allerdings die Sucheranzeige nicht mehr mit, die Alpha 7 III blendet anstelle des Live-Bilds die letzte Aufnahme ein. Das geht zwar völlig ohne Dunkelphase zwischen den Aufnahmen vonstatten, es bleibt jedoch bei einem mit der Länge der Reihenaufnahme zunehmenden Versatz zwischen der Sucheranzeige und dem Motiv. Kurzum: Bei 10 Bilder/Sekunde besteht die Gefahr, dass das Motiv auswandert.

Ich habe daher in meiner Serienbild-Praxis einen Gang runtergeschaltet, auf 8 Bilder/Sekunde. Bei diesem immer noch hohen Tempo zeigt die Alpha 7 III Livebilder, die allerdings von einer kurzen Dunkelphase unterbrochen werden – selbst wenn der voll-elektronische Verschluss aktiviert ist. Kurioserweise dauert diese Dunkelphase umso länger, je weiter die Serienbildgeschwindigkeit reduziert wird.