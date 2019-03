Kabelauslöser X und Akkulade-Hub erweitern das Hasselblad X System

Mit diesen Tools für X-System-Benutzer erweitern der neue Kabelauslöser X und der neue Akkulade-Hub die Möglichkeiten der X1D-Kamera und machen die weltweit kompakteste digitale Mittelformatkamera noch benutzerfreundlicher.

Der Hasselblad Kabelauslöser X ermöglicht die Fernbedienung des Verschlusses, ein unschätzbares Hilfsmittel bei der Vermeidung von Erschütterungen oder Vibrationen. Ein langlebiges, textilum- manteltes 90 cm langes Kabel wird an den Mikrofoneingang der X1D-50c angeschlossen. Durch einfache Betätigung der Fernbedienung mit einer einzigen Taste können Fotografen die Bewegung auf ein Minimum beschränken. Wenn der Autofokus an der Kamera aktiviert ist, startet eine einzige Betätigung den Autofokus und löst dann den Verschluss aus. Wenn Sie die Taste im kontinuierlichen Aufnahmemodus gedrückt halten, können mehrere Bilder in Folge aufgenommen werden. Wenn Sie die Kamera auf manuellen Fokus einstellen, kann der Kabelauslöser X den Verschluss verzögerungsfrei auslösen. Seine robuste Metallkonstruktion passt zu den teilweise abenteuerlichen Einsatzbedingungen der Hasselblad X System-Benutzer und sein schlankes, ergonomisches Design liegt angenehm in der Hand.

Der Akkulade-Hub vereinfacht den Ladevorgang der Akkus, sodass X1D-Fotografen ihre kreative Arbeit erweitern können. Die doppelten Steckplätze ermöglichen das gleichzeitige Laden von zwei Akkus, wobei ein integrierter USB-Typ-C-Anschluss die Stromversorgung entweder vom mitgelieferten Netzteil oder von externen USB-Powerbanks (separat erhältlich) ermöglicht. LEDs auf der Vorderseite zeigen Status und Kapazität während des Ladevorgangs an. Oder der Benutzer kann den Akkulade- Hub verwenden, um den Ladezustand eines Akkus einfach durch Einlegen und Drücken einer Taste zu überprüfen. Der Akkulade-Hub unterstützt sowohl 3200mAh X System-Akkus der ersten Generation als auch den aktuellen 3400mAh-Akku. Letzterer unterstützt das Schnellladen – bis zu 25% schneller als die ersten Akkus. Dies entspricht einem vollständig geladenen Einzel-Akku in 2 Stunden und 18 Minuten oder zwei Akkus in 2 Stunden und 48 Minuten. Die 3200mAh-Akkus der ersten Generation werden in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen. In jedem Fall werden abgeschlossene Ladezyklen durch einen Signalton angezeigt. Mit einer robusten Metallkonstruktion und einem kompakten Design vereinfacht der Akkulade-Hub einen entscheidenden technischen Aspekt beim Fotografieren und erlaubt die Konzentration auf die Umsetzung der kreativen Vorstellungen des Fotografen.

Der Hasselblad Kabelauslöser X kann ab April zum UVP von € 69 zzgl. MWSt. bestellt werden.

Der Hasselblad Akkulade-Hub ist in den USA ab sofort verfügbar und kann in anderen Regionen ab April zum UVP von € 129 zzgl MWSt. bestellt werden.