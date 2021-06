Nik Collection 4 ist seit heute verfügbar und bringt einige wichtige Verbesserungen. Sie sollen die Arbeit mit den Bildbearbeitungswerkzeugen vereinfachen und komfortabler machen. Dazu hat Hersteller DxO die „U Point“-Technologie aufgeräumt, die Benutzeroberfläche von Nik Viveza und Nik Silver Efex überarbeitet sowie diverse Automatisierungsfunktionen und Presets hinzugefügt. Die Photoshop-kompatiblen Plug-Ins sind noch bis 30. Juni zum stark vergünstigten Sonderpreis erhältlich.

Für die vierte Version der Nik Collections hat sich der (nicht mehr ganz) neue Eigner DxO mächtig ins Zeug gelegt. Im Fokus beim Update auf Version 4 stand die Benutzerführung zu verbessern und an die heute üblichen Quasi-Standards anzupassen. Zudem gibt es für die Sammlung Photoshop-kompatibler Plug-Ins eine Reihe von Funktionen, die die Bildbearbeitung schneller und komfortabler machen wollen.

In Nikon Collection 4 gibt es neue Möglichkeiten für die „U Point“-Technologie: Kontrollpunkte lassen sich jetzt in allen Plug-Ins der Sammlung in Presets speichern oder kopieren und so bequem auf weitere Fotos übertragen. Zudem hat DxO die Anzahl der Regler an den Kontrollpunkten deutlich reduziert – das soll die Übersichtlichkeit erhöhen und Einsteigern den Zugang zu den Nikon Collection 4 erleichtern.

In die Plug-Ins der Nik Collection 4 ziehen neue Automatiken. Etwa die „Meta Presets“. Sie speichern die Presets der einzelnen Plug-Ins als Photoshop-Aktionen, die sich dann mit einem Klick anwenden lassen. Und in Lightroom gibt es jetzt die Möglichkeit, Einstellungen zu kopieren und auf weitere Bilder anzuwenden.

Besonders weitreichend sind die Änderungen in den Nik Viveza und Nik Silver Efex – sie haben eine komplett renovierte Benutzeroberfläche erhalten. Eine Sanierung, die den übrigen Plug-Ins der Nik Collection noch bevorsteht.

Die Nik Collection 4 laufen unter Windows und auf dem Mac. Die Plug-Ins benötigen als Host-Anwendung Photoshop CC oder Lightroom Classic, funktionieren aber auch unter Photoshop Elements und Affinity Photo. Die Kollektion umfasst die acht Plug-Ins Nik Viveza, Nik Analog Efex, Nik Color Efex, Nik DFine, Nik HDR Efex, Nik Perspective Efex, Nik Sharpener und Nik Silver Efex. Regulär ruft DxO für die Sammlung einen Preis von 149 Euro auf. Zur Einführung der Nik Collection 4 gibt es jetzt einen Sonderpreis von nur 99,99 Euro – noch bis zum 30. Juni 2021. Besitzer einer Vorversion zahlen im Aktionszeitraum nur 59,99 Euro statt regulär 79 Euro für das Update. Außerdem stellt DxO eine Testversion der Nik Collection 4 bereit, die 30 Tage lang funktioniert.

Pressemitteilung von DxO Deutschland: