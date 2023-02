Fujifilm X-T5 und X-H2 im Vergleich

X-T5 X-H2 Bedienung S.S. dial Model dial Sensor X-Trans CMOS 5 HR Prozessor X Processor 5 Auflösung 40 MP 160 MP (Pixel shift multi shots) ISO-Empfindlichkeit 125-12800 (64-51200) min. VerschlZeit (ES) 1/180.000 s Serienbildrate 15fps (MS), 20fps (ES) Puffer für 119 (JPEG) / 19 (RAW) 1000+ (JPEG) / 400 (RAW) Video 6.2K30p, 4K60p 4:2:210 bit 8k/30p, 4K60p 4:2:2 10 bit IBIS +7 EV EVF 0.8X 3,69 Mio. 100fps 0.8X 5.76 Mio. 120fps LCD 3" 3:2 1.84 Mil. 3 axis tiltable LCD 3" 3:2 1.62 Mil. Vari-angle LCD Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac Steckplätze 2x UHS-II x 0 1x CFExpress Typ B, 1x UHS-II Akkureichweite 740 Aufnahmen 680 / 1,760 Aufnahmen HDMI Type D Type A Φ3.5mm MIC ja ja Φ3.5mm headphone – ja OPTIONALES ZUBEHÖR File Transmitter – ja Batteriegriff – ja Kühlventilator – ja Handgriff ja –

An der einen oder anderen Stelle muss die X-T5 indes auf Features des Top-Modell X-H2 verzichten. Der Pufferspeicher fällt kleiner aus, die Videoauflösung betragt maximal 6.2K30p und bei den Speicherkartensteckplätzen und Anschlussmöglichkeiten hat Fujifilm die X-T5 ebenfalls etwas beschnitten.

Fujifilm X-T5 im Einsatz

Größe und Gewicht der X-T5 hat Fujifilm im Vergleich zur Vorgängerin also reduziert, das bewährte, klassische Bedienkonzept ist geblieben. So gibt es gleich drei griffige Einstellräder für ISO-Empfindlichkeit, Verschlusszeit und Belichtungskorrektur. Hinzu kommt ein Blendenring an den meisten XF-Objektiven, der Bildfolgemodus wird mit einem Ring unter dem ISO-Rad eingestellt. Die wichtigsten Parameter der X-T5 lassen sich also vorgeben, ohne die Kamera einschalten zu müssen.

Klasse auch: Die Einstellräder auf dem Kamerarücken laufen recht stramm, da verstellt sich so schnell nichts versehentlich. Ein Herkömmliches Daumen- und Frontrad sind ebenfalls an Bord, beide lassen sich durch sanftes Drücken in eine zweite Funktionsebene umschalten. Etwas gegeizt hat Fujifilm mit frei programmierbaren Tasten, sie fallen zudem fast winzig klein aus. Auch der kleine Joystick, mit dem sich unter anderem das Fokusfeld steuern lässt, dürfte gerne etwas größer sein. Alternativ lässt sich das Fokusfeld per Fingertipper auf dem Display positionieren. Außerdem gibt es ein leicht bedienbares Schnellmenü für Parameter, die nicht mit Schalter und Rädchen konfiguriert werden können.

Bei der X-T5 hat Fujifilm die Griffwulst neu gestaltet, die relativ kleine Kamera liegt auch mit schwereren Objektiven wie dem XF 80mm 1:2.8R LM IOS Macro (ca. 750 Gramm) einigermaßen gut in der Hand. Für noch mehr Grip bietet Fujifilm die Grifferweiterung MHG-XT5 (149 Euro) an. Sie vergrößert die Griffwulst, die Bodenplatte ist als Arca Swiss kompatible Schiene ausgeführt. Einen Hochformatgriff, der zwei Akkus aufnimmt, gibt es für die X-T5 nicht mehr. Wenngleich die X-T5 mit einer Akkureichweite von 740 Aufnahmen (laut CIPA, in der Praxis sind’s deutlich mehr) auf einen zweiten Energiespender gut verzichten kann – ein Vertikalgriff würde doch das Handling bei Hochformat nochmals deutlich verbessern. Schade, dass Fujifilm ihn gestrichen hat – da sollte offenbar der Abstand zum Top-Modell X-H2 gewahrt bleiben. Mit ihren kompakten Maßen und der geringeren Masse empfiehlt sich die X-T5 eher für den Roadtrip mit kleinen und mittelschweren Objektiven

Dem Rotstift zum Opfer gefallen ist ferner bei der X-T5 (wie schon bei der Vorgängerin) eine vernünftige Akku-Ladeschale. So muss der Energiespender in der Kamera geladen werden, wenn er erschöpft ist und blockiert sie dann.

Während Fujifilm mit der X-T4 noch versuchte, Fotografen und Videofilmer gleichermaßen anzusprechen, besinnt sich die X-T5 wieder verstärkt auf ihre Wurzeln als Fotoapparat. So ist das seitlich angeschlagene Display passé, stattdessen gibt es ein klassisches Klappdisplay. Es ist wie schon bei der X-T3 mit einem Doppelscharnier versehen, sodass es sich sowohl im Quer- wie auch im Hochformat wegklappen lässt. Vorteil dieser Konstruktion: Das Display bleibt immer in der optischen Achse.

Das 3-Zoll-Display löst mit 1,84 Millionen dots standesgemäß hoch auf, es ist berührungssensitiv. Der elektronischen Sucher hinterlässt einen hervorragenden Eindruck. Er ist zwar mit 3,69 Millionen dots nicht ganz so hoch aufgelöst wie der der X-H2 (5,76 Mio. dots), punktet aber mit einer sehr hohen Sucherbildvergrößerung von 0,8x (bezogen auf Kleinbild), einer großzügigen Dioptrienkorrektur und einen weiten Augenpunkt von 24 Millimeter – auch Brillenträger haben so keine Probleme das komplette Sucherbild mit einem Blick zu erfassen.

Eine wahre Freude ist der mechanische Verschluss der X-T5. Er läuft kaum hörbar und nahezu erschütterungsfrei ab. Da vergisst man leicht, dass die Kamera auch einen voll-elektronischen Verschluss aufweist – der zudem kaum Vorteile bietet (dazu gleich noch mehr).

Autofokus und Serienbilder

Seit Fujifilm 2014 mit der X-T1 die Ur-Ahnin der X-T-Serie vorgestellt hat, wurde unter anderem das Autofokus-System kontinuierlich verbessert. Das gilt ausdrücklich auch für die X-T5 – in Sachen AF will sie keineswegs zurück zu den Wurzeln, vielmehr strebt sie nach Höherem.

Fujifilm hat ihr dazu alles Beste mitgegeben: Das AF-System der X-T5 basiert im Kern auf dem der X-H2S und ist damit auch nahezu identisch mit dem der X-H2. Es kann schon wegen der geringeren Auslesegeschwindigkeit des 40-Megapixel-Sensors nicht ganz an die Leistung der Sportkamera anknüpfen (hier unser Testbericht). Aber den neuen X-Processor 5 hat auch die X-T5 an Bord, und der beschert ihrem AF-System zunächst einmal einen beachtlichen Funktionsumfang. Dazu zählt vor allem auch die neue Objekt- und Gesichts-/Augenerkennung.

Ganz so schnell wie bei der X-H2S mit ihrem Stacked-Sensor muss der Autofokus der X-T5 gar nicht arbeiten. Mehr als 20 Bilder/s schafft sie nicht, und die auch nur mit elektronischem Verschluss und 1,29x Crop. Dieser Bildzuschnitt fällt weg, wenn die Serienbildrate mit mechanischem Verschluss auf 15 Bilder/s reduziert wird. In Puncto Höchstgeschwindigkeit war die Vorgängerin der X-T5 um eine Nasenlänge voraus, sie kam ohne Einschränkungen auf 20 Bilder/s. Der mechanische Verschluss ist übrigens genauso schnell wie der elektronische ohne Crop, er vermeidet auch den unschönen Rolling-Shutter-Effekt. Auf der anderen Seite hat der elektronische zwei unbestreitbare Vorteile: Auf Wunsch arbeitet er völlig lautlos, zudem bleibt das Sucherbild unterbrechungsfrei.

15 Bilder/s ohne Einschränkungen, das ist eine ordentliche Serienbildleistung. Eine Sportskanone ist die X-T5 jedoch nicht. Auch deshalb nicht, weil sie – anders als die X-H2 – keine schnellen CFExpress-Karte aufnimmt. Das gepaart mit dem kleineren Puffer der X-T5 führt dazu, dass sie das Serienbildtempo nur für 119 JPEG- oder 19 Raw-Dateien hochhalten kann. Zum Vergleich: die X-H2 hält das Höchsttempo für mehr als 1000 JPEG oder 400 Raw-Dateien durch.

Die X-T5 mag keine reinrassige Action-Kamera sein, Schnappschuss-tauglich ist sie auf alle Fälle. Ihr Autofokus packt sehr schnell zu, die von den größeren X-H2-Schwestern übernommene Motiverkennung arbeitet ausgesprochen zuverlässig. Und es gibt die praktische Pre-Capture-Funktion, bei der die Kamera mit halb gedrücktem Auslöser bereits eine Endlosschleife an aufzeichnet. Für die Street-, Reportage- und Eventfotografie sowie für Schnappschüsse ist man mit der X-T5 also bestens gerüstet.

Video mit der X-T5

Gegenüber der großen Schwester X-H2 hat Fujifilm die Videofähigkeiten der X-T5 etwas beschränkt. So fehlt ihr die Möglichkeit zu Aufnahmen mit 8K Auflösung. In 6,2K 30p zeichnet die X-T5 zwar auf, jedoch mit einem Crop von 1,23. Diesen Zuschnitt gibt es ebenfalls im Modus 4K HQ, bei dem der Sensor mit 6,2K 30p ausgelesen wird und das Signal heruntergerechnet wird. Natives 4K (mit einer etwas schlechteren Einzelbildqualität) steht ohne Crop und mit bis zu 60p zur Wahl. Als bestmögliche Kompressionsstufe gibt es 4:2:2, es stehen diverse Gradationskurven zur Auswahl.