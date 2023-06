Canon feiert weiteren großen Meilenstein: 110 Millionen EOS Kameras und 160 Millionen RF/EF Wechselobjektive produziert

29 Juni 2023.

Canon Inc. gibt heute bekannt, dass zwei weitere entscheidende Meilensteine der Produktion erreicht wurden – die Gesamtzahl von 110 Millionen1 EOS Kameras für Wechselobjektive und 160 Millionen2 Wechselobjektiven der RF/EF Serie. Eine EOS R6 Mark II (erschienen im Dezember 2022) war die 110-millionste produzierte Kamera der EOS Serie, während ein RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM (erschienen im Juli 2021) das 160-millionste Wechselobjektiv des Unternehmens war.

Produktion der EOS Serie erreicht 110-Millionen-Marke dank Canons Streben nach Geschwindigkeit, Komfort und hoher Bildqualität.

Das Canon EOS System – oder Electro Optical System – wurde gemeinsam mit den EF Wechselobjektiven im März 1987 auf den Markt gebracht. Es war das weltweit erste vollelektronische Bajonett-System für Spiegelreflexkameras mit Autofokus für Silberhalogenid-Film.

Im September 2003 stellte Canon seine bahnbrechende EOS 300D (EOS Digital Rebel oder EOS Kiss Digital in anderen Märkten) vor. Seit dieser Zeit hat Canon immer wieder Modelle eingeführt, die ihrer Zeit weit voraus waren und neue Maßstäbe setzten: Dazu gehörten die EOS-1D Profi-Serie und die EOS 5D Serie, die den Weg für den Dreh von Videos mit einer DSLR ebnete. Der Wunsch, die Grenzen des visuellen Ausdrucks zu erweitern, führte Canon im Oktober 2018 mit dem EOS R System zur nächsten Kamera-Generation. Durch die stetige Erweiterung der Palette attraktiver Produkte, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden, hat die Canon EOS Serie im Laufe der Jahre die Unterstützung vieler Nutzer:innen gewonnen. Damit hat das Unternehmen die Position als Marktführer3 im Weltmarktanteil von digitalen Spiegelreflexkameras über 20 Jahre gehalten – von 2003 bis 2022. Im März 2023 produzierte Canon die 110-millionste Kamera der EOS Serie.

Fortschrittliche Imaging-Technologien führen zu Meilenstein von 160 Millionen produzierten RF/EF Objektiven.

Die EF Objektive von Canon, die im März 1987 zusammen mit dem EOS SLR-System auf den Markt kamen, wurden seit ihrer Einführung kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die Integration einer Vielzahl innovativer Technologien gelten sie als führend in der Branche, darunter Weltneuheiten4 wie der Ultraschallmotor (USM), die optische Bildstabilisator-Technologie (IS) und die mehrschichtig hergestellte DO-Linse.

Die im Jahr 2018 neu vorgestellten RF Objektive zeichnen sich durch eine hohe Lichtstärke und ein kurzes Auflagemaß aus. Das neue Bajonett ermöglicht zudem eine Signalübertragung in Hochgeschwindigkeit. Das gesamte Objektivsortiment wurde auf insgesamt 115 Modelle5 erweitert, die verschiedensten Möglichkeiten der Bilderfassung gerecht werden. Im Mai 2023 feierte das Unternehmen die Produktion von 160 Millionen Wechselobjektiven der EOS Serie.

Durch eine stetige Verfeinerung der firmeneigenen Imaging-Technologien wird Canon die EOS Serie sowie die RF und EF Objektivreihen weiter ausbauen, um zur Weiterentwicklung der Fotografie- und Videokultur beizutragen.

Die EOS Serie

Die EOS Serie wurde im März 1987 mit der EOS 650 gelauncht und stellt eine neue Generation von Spiegelreflexkameras mit Autofokus und dem weltweit ersten elektronischen Objektiv-Bajonett dar, das eine vollelektronische Steuerung des gesamten Systems ermöglicht.

Während die Analogkameras für Silberhalogenid-Film boomten, lancierte Canon verschiedene Modelle, die eine breite Palette von Nutzungsanforderungen abdeckten. Darunter die EOS-1 in Japan im Jahr 1989 für Profis und die EOS 500 (EOS Rebel XS oder EOS Kiss in anderen Märkten) im Jahr 1993, die sich durch ein kompaktes, leichtes Design auszeichnete und die Nutzerbasis von Canon erheblich erweiterte. Im Jahr 2003 überraschte das Unternehmen dann mit der Einführung der bahnbrechenden EOS 300D (EOS Digital Rebel oder EOS Kiss Digital in anderen Märkten) in Japan. Die digitale Spiegelreflexkamera für den Einstieg überzeugte mit einem kompakten und leichten Gehäuse für einen für die damalige Zeit konkurrenzlos günstigen Preis. Dieser Schritt hatte eine massive Expansion des Kameramarktes zur Folge, wobei Canon den überwältigenden Vorsprung bei seinem Marktanteil noch im selben Jahr behauptete. Mit der späteren Einführung der EOS-1D Serie für den professionellen Einsatz und der EOS 5D Serie, die Videoaufnahmen mit Spiegelreflexkameras erstmals möglich und damit populär machte, hat Canon konsequent bahnbrechende Produkte auf den Markt gebracht.

Im Oktober 2018 stellte Canon das EOS R System vor: Zunächst die EOS R und später die EOS R5 als erste Kamera mit 8K-Videoaufzeichnung, die im Juli 2020 auf den Markt kam. Darauf folgte die EOS R3 im November 2021, die sich durch die präzise Fokusnachführung sich schnell bewegender Motive und ihre enorme Leistung bei Reihenaufnahmen auszeichnet. Außerdem erweiterte die kompakte und leichte EOS R100 die Produktpalette. Im Dezember 2021 brachte Canon das EOS VR System auf den Markt, das für die Aufnahme von Videos für Virtual-Reality-Inhalte konzipiert ist. Mit der Einführung dieser Produkte und Technologien ist Canon unermüdlich auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für kreative Ausdrucksformen.

Canon RF und EF Objektive

Seit Markteinführung des ersten EF Objektivs im März 1987 zusammen mit der EOS Serie hat Canon herausragende EF Objektive produziert: Darunter das EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM mit Bildstabilisierung im Jahr 1995 in Japan, das EF 400mm f/4 DO IS USM mit einer DO-Linse in Japan im Jahr 2001 und das EF 24mm f/1.4 L II USM, das mit der hoch entspiegelnden SWC-Vergütung (Subwavelength Structure Coating6) in Japan im Jahr 2008 vorgestellt wurde. Im Jahr 2018 brachte Canon das RF 28-70mm F2 L USM auf den Markt – ein Standard-Zoomobjektiv, das weltweit erstmalig eine Lichtstärke von 1:2 über den gesamten Brennweitenbereich erreicht7. Im Mai 2023 folgte das RF 100-300mm F2.8 L IS USM – ein Telezoomobjektiv mit großem Durchmesser, das sowohl eine hohe Bildqualität als auch Portabilität bietet.

Heute bietet Canon 115 Objektive in der RF und EF Serie an, vom Ultraweitwinkel-Objektiv mit 5,2mm-Brennweite bis zum Supertele-Objektiv mit 1200mm-Brennweite und deckt mit EF Cinema Objektiven auch Modelle für die Filmproduktion ab. Mit der breit gefächerten Auswahl an Objektiven, zu denen Zoomobjektive, Objektive mit optischem Bildstabilisator, besonders lichtstarke Objektive, Makroobjektive, VR Objektive und sogar Tilt-und-Shift-Objektive zählen, ist Canon bestens aufgestellt, um alle Wünsche abzudecken.