Nikon enthüllt heute die Z 9, das spiegellose Flaggschiff der Z-Familie. Die Eckdaten: 45,7 Megapixel, 30 Bilder/s bei voller Auflösung, hellster Sucher aller Klassen, 8K-Video mit bis zu 60p und ohne Zeitbeschränkung. Als erste Systemkamera überhaupt gibt es bei der Nikon Z 9 ausschließlich einen elektronischen Verschluss, der mechanische konnte weggelassen werden. Das erlaubt Nikon, den Preis der Z 9 mit integriertem Hochformatgriff auf erstaunlich günstige 5.999 Euro anzusetzen.

Nikon enthüllt heute die Z 9. Das neue Flaggschiff der Z-Serie übertrifft laut Nikon „alles, was derzeit auf dem Markt ist“, sie sei die fortschrittlichste Kamera, die Nikon je entwickelt hat. Ob Nikon da den Mund nicht etwas zu voll nimmt, müssen erste Tests zeigen. Von der Papierform her bringt die Z 9 jedenfalls schon einmal beste Voraussetzungen mit, um ganz vorne unter den Profi-Spiegellosen mitzuspielen.

Nikon Z 9 mit gleich mehreren Superlativen

Dass die Nikon Z 9 das Zeug dazu hat, Grenzen zu sprengent, ist vor allem ihrem extrem leistungsfähigen Sensor im Verein mit dem neuen Bildprozessor Expeed 7 zu verdanken. Der 46-Megapixel-Sensor der Z 9 kommt auf eine bislang in bei Kleinbildkameras unerreichte Scanrate von 120 Hz – mithin dauert es nur 8,3 Millisekunden, um den kompletten Sensorinhalt auszulesen.

Der Bildwandler mit seiner sehr hohen Ausleserate eröffnet Möglichkeiten, die Kameraherstellern bislang verschlossen waren – und die Nikon jetzt konsequent nutzt. Etwa bei der Serienbildrate: Bis zu 120 Bilder/s kann die Z 9 aufnehmen – wenngleich nur mit auf ca. 12 Megapixel reduzierter Auflösung, mehr schafft die nachgeschaltete Bildaufbereitung offenbar nicht. Bei voller Auflösung beträgt die Serienbildgeschwindigkeit bis zu 30 Bilder/s (je nach Dateiformat). Da hat der Bildsensor dann noch genügend Luft, um zwischen zwei Aufnahmen mindestens viermal die Daten der 493 Fokusmessfelder weiterzureichen.

Von der hohen Ausleserate des Sensors profitiert aber auch der elektronische Sucher der Z 9. Er zeigt laut Nikon selbst bei schnellsten Bildserien ein absolut unterbrechungs- und verzögerungsfreies Live-Bild. Die Sucherauflösung hat Nikon bei ordentlichen 3,69 Millionen dots belassen. Anstelle von mehr Bildpunkten als Z 6II und Z 7II bieten, trumpft der EVF der Z 9 mit einer eine deutlich höheren Sucherhelligkeit von bis zu 3000 Nits auf. Somit soll der EVF der Z 9 in der Lage sein, auch in sehr helle Umgebung wie einem Schneefeld das Sucherbild annähernd so widerzugeben, wie es in einem Spiegelreflexsucher erscheinen würde.

Der hochauflösende, extrem schnelle Sensor beflügelt die Z 9 auch in Sachen Video. Filme zeichnet sie in einer Auflösung von maximal 8K 60p auf. Bei Aufnahmen in 8K 30p beträgt die unterbrechungsfreie Aufnahmezeit etwas über zwei Stunden. Unabhängig von der gewählten Auflösung kann die Z 9 beim Filmen stets den Fokus nachführen.

Nikon Z 9 verzichtet komplett auf einen mechanischen Verschluss

30 Bilder pro Sekunde mit unterbrechungsfreiem Sucherbild und präziser Fokusnachführung – das ist mit einem mechanischen Verschluss unmöglich. Nikon ist bei der Z 9 nun konsequent wie kein anderer Hersteller zuvor und lässt den mechanischen Verschluss komplett weg. Möglich wird der Verzicht, weil die hohe Scanrate des Sensors einen unerwünschten Rolling-Shutter-Effekt wirkungsvoll unterdrückt. Wie schnell der elektronische Verschluss der Z 9 arbeitet, unterstreicht die Blitzsynchronzeit, die bei 1/250 s liegt. Mit dem herkömmlichen Schlitzverschluss fällt nicht nur ein Bauteil weg, das aufgrund seiner vielen beweglichen Teile verschleißanfällig ist, sondern auch kostspielig.

Mit dem Verzicht auf einen mechanischen Verschluss kann Nikon den Preis der Z 9 bei überraschend günstigen 5.999 Euro ansetzen. Dafür gibt es dann eine robuste Profikamera mit integriertem Hochformatgriff ähnlich der Canon EOS R3 (ebenfalls 5.999 Euro) – die aber mit 24 Megapixel auskommen muss. Die leistungsmäßig annähernd vergleichbare Sony Alpha 1 kostet ohne optionalen Hochformatgriff 7299 Euro – der schlägt mit nochmals 449 Euro zu Buche. Erhältlich sein soll die Nikon Z 9 ab Dezember 2021.

Nikons neue Objektive und noch mehr

Nikon enthüllt heute nicht nur die Z 9, sondern stellt auch neue Objektive und diverses Zubehör vor. Ebenfalls noch im Dezember dieses Jahr soll das Z 100–400 mm 1:4,5–5,6 VR S auf den Markt kommen – Kostenpunkt: 2.999 Euro. Das 4fach-Telezoom fällt gemessen an Lichtstärke und maximaler Brennweite relativ kompakt aus und bleibt mit einem Gewicht von 1435 Gramm (inkl. abnehmbarer Stativschelle) noch gut tragbar. Die Naheinstellgrenze beträgt nur 75 Zentimeter bei kürzester Brennweite sowie 98 Zentimeter in größter Telestellung, daraus resultiert ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:2,6.

Eigens zur Z 9 hat Nikon den FTZ-Objektivadapter überarbeitet Er fällt jetzt schmaler aus, sodass die Lücke zwischen Kameragriff und Adapter größer wird. Der neue Bajonettadapter FTZ II soll 289 Euro kosten und ersetzt das bisherige Modell.

Ebenfalls neu kommt das Universalzoom 24–120 mm 1:4 S für 1.249 Euro. Es bietet einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2,6, ARNEO- und Nanokristallvergütung sollen Geisterbilder und Streulicht wirksam unterdrücken. Wir stellen das 24–120 mm 1:4 S in diesem Beitrag ausführlich vor.

Zudem kündigt Nikon heute die Entwicklung des Superteleobjektivs Nikkor Z 400 mm 1:2,8 TC VR S an. Nikon integriert einen 1,4fach-Telekonverter in das Objektiv und verspricht eine neue Antireflexbeschichtung mit „der höchsten Entspiegelungsleistung in der Nikkor-Geschichte“. Technische Details sowie Preis und Erscheinungstermin nennt Nikon noch nicht.

Neu sind auch die Apps NX Tether und NX MobileAir. Letztere überträgt mit Nikon-Digitalkameras aufgenommene Bilder automatisch und ohne Verwendung eines Computers auf einen FTP-Server. NX Tether erlaubt es, eine Nikon-Kamera vom Computer aus einzustellen und auszulösen. photoscala wird beide Apps in Kürze ausführlich vorstellen.

