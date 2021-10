Nikon wird heute Abend, am 28. Oktober, weitere Informationen zur Z9, dem neuen Flaggschiff, bekannt geben. Und zwar in einem Livestream auf Youtube. Zudem gibt es am 5. November einen virtuellen NikonDays-Event, bei dem es sich viele Stunden alles um die Z9 drehen wird.

Heute um 19 Uhr gibt es auf dem YouTube-Kanal von Nikon DACH (https://www.youtube.com/NikonDACH) einen kurzen Livestream mit Live-Talk und Q&A zur Markteinführung der Z 9.

Zusätzlich wird am 5. November in einem exklusiven virtuellen #NikonDays-Event zwischen 13:00 und 21:00 Uhr das neue Nikon Spitzenmodell vorgestellt. Nikon-Profis diskutieren über alle Z-Themen! Freuen Sie sich auf Q+A-Sessions, Live-Masterclasses und Tutorials. Die Veranstaltung ist kostenlos und bietet Vorträge von inspirierenden Fotografinnen und Fotografen, die zu den ersten Nutzern der Z 9 gehören. Melden Sie sich jetzt für die anstehenden Veranstaltungen an. Die Plätze sind begrenzt.

Melden Sie sich bitte hier an, um an der Veranstaltung teilzunehmen: https://nikondays.nikoneurope.com/2021/de.