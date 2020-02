Canon I: Schleier von der R5 gelüftet +++ Canon II Steht G9 X Mark III vor der Tür? +++ Fujifilm: Wann kommt X-H2? Nikon: D850 und Z 8 mit 60 Megapixel? +++ Panasonic mit neuer Roadmap für L-Mount +++ Sony: APS-C-Sensor mit 43 Megapixel und 8K-Video in Arbeit?

Canon zeigt dieser Tage die angekündigten R5 in Las Vegas, dpreview hat sie bereits fotografiert: https://twitter.com/dpreview/status/1232682505620332545?s=20

We got as close as we could to the Canon EOS R5 at WPPI https://t.co/CWgoUWTbYu pic.twitter.com/KhZyzoaG75

— DPReview (@dpreview) February 26, 2020