Canon erweitert seine PowerShot G-Serie um zwei neue Kameras für Content Creator und Vlogger: PowerShot G5 X Mark II und PowerShot G7X Mark III mit Live Streaming-Funktion.

Krefeld, 09. Juli 2019 Canon erweitert die PowerShot G-Serie um zwei neue Kompaktkameras: die PowerShot G5 X Mark II und die PowerShot G7 X Mark III. Mit Videoaufzeichnungen in 4K (ohne Crop) sind sie die ideale Wahl für Content Creator und Vlogger. In gewohnter Qualität bietet die PowerShot G5 X Mark II ein neues f/1.8-2.8 Objektiv mit 5fach-Zoom sowie einen ausfahrbaren, elektronischen Pop-up-Sucher in einem äußerst kompakten und leichten Gehäuse. Die PowerShot G7 X Mark III überzeugt mit ihrem 4.2fach f/1.8 – 2.8 Zoom-Objektiv und einer Standard 3,5mm Miniklinke für ein externes Mikrofon. Die neue Live Streaming-Funktion der PowerShot G7 X Mark III bringt Content von der Kamera direkt live zu den Zuschauern.

Kleines Gehäuse, große Qualität

Beide Kameras wiegen lediglich 340 bzw. 304 Gramm und arbeiten mit dem Canon DIGIC 8 Prozessor. Durch den 20,1 Megapixel 1,0-Zoll-Typ Stacked Sensor sind beide Modelle in der Lage, hervorragende Bildqualität sowie 4K-Videos zu liefern. Durch den Einsatz des CR3 RAW-Formats, das durch Canon Digital Photo Professional (DPP) und andere Bildbearbeitungsprogramme unterstützt wird, bieten beide Kameras einen hohen Dynamikumfang und dem Anwender somit größere Flexibilität innerhalb der RAW-Verarbeitung.

Die PowerShot G5 X Mark II ist ausgestattet mit einem lichtstarken 1:1,8-2,8 5fach Zoom-Objektiv, das auch Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Dagegen besitzt die PowerShot G7 X Mark III ein 4,2fach 1:1,8-2,8 Zoomobjektiv, das Vloggern ermöglicht, an unterschiedlichen Orten und unter verschiedenen Bedingungen hochauflösende Videos aufzunehmen – auch unter schwierigen Lichtverhältnissen.

Die geringe Schärfentiefe, die durch die große Blende der beiden neuen Modelle entsteht, ermöglicht Fotografen, Motive mit atemberaubend scharfen Details aufzunehmen und einen schönen Bokeh-Effekt für professionell aussehende Bilder zu erzielen.

Kreative Kontrolle von Auto bis Manuell

Fotografie-Liebhaber sowie Vlogger können ihr kreatives Potenzial in allen Modi – von Auto bis Manuell – voll ausschöpfen. Mit DSLR-ähnlichen Steuerungs- und Personalisierungselementen können Benutzer ihre technischen Fähigkeiten auch unterwegs verbessern. Ein Objektivsteuerring ermöglicht Benutzern direkten Zugriff auf wichtige Einstellungen für einen schnellen und problemlosen Einsatz und eine einfachere Bedienung.

Die PowerShot G5 X Mark II beherbergt einen ausfahrbaren elektronischen OLED-Sucher mit 100% Bildabdeckung und 2.36 Millionen Bildpunkten, der kreativere Bildkompositionen ermöglicht, während das klappbare Touchscreen-Display die volle Kontrolle der Aufnahme aus unterschiedlichen Winkeln erlaubt.

Gerade für Vlogger und Content Creator garantiert dieses Touchscreen-Display perfekte Selfies und Vlogs im optimalen Fokus für einwandfreien Content.

Beide Kameras besitzen zudem die nützliche AF+MF-Funktion, mit der der Fokus auch nach automatischem Fokussieren manuell eingestellt werden kann, um ihn bei Bedarf spontan anpassen zu können. Ein integrierter ND-Filter sorgt selbst bei Aufnahmen mit hellem Licht für beeindruckende Bilder mit kräftigen Farben.

Damit Benutzer auf Reisen oder in der Stadt keinen Moment verpassen, bieten beide Kameras eine schnelle Reihenaufnahme mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde.

Beide Modelle verfügen über einen 30fps RAW Burst Modus, der garantiert, dass auch die spontansten Momente eingefangen werden können. Hier lässt sich eine Pre-Rec Funktion zuschalten, die bereits vor der Aufnahme eine halbe Sekunde aufzeichnet. So verpasst man keine unerwartete Situation mehr.

4K Content ohne Crop

Benutzer beider Modelle können dank der Kombination aus in der Kamera integrierter optischer und digitaler Bildstabilisierung beim Filmen unterwegs flüssige, verwacklungsarme Videos erstellen – egal ob sie auf unebenem Gelände oder im Fahrzeug unterwegs sind.

Durch Bildraten mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde in Full HD kann Slow-Motion-Material erstellt werden. Der extra für Social Media entwickelte Vertical Shooting Modus (im Menü Rotationsinformation) gibt auf Smartphones und kompatiblen sozialen Netzwerken das Video direkt in richtiger Ausrichtung wieder. Dadurch entfällt eine Nachbearbeitung, bei der eine Drehung des Videos vorgenommen werden müsste.

Automatische Einstellungsmöglichkeiten sind im Filmmodus beider Kameras verfügbar, um eine ausgewogene Belichtung und hohe Bildqualität zu erzielen – ideal für diejenigen, die ihre Fähigkeiten entwickeln und ihren Stil definieren wollen. Die manuelle Steuerung von Verschlusszeit, Blende und ISO steht nach wie vor zur Verfügung, um Videoenthusiasten die Möglichkeit zu geben, ihre technischen Fähigkeiten zu nutzen und weiterzuentwickeln.

Konnektivität und Live Streaming

Kompaktheit und verbesserte Konnektivität machen beide Modelle zur idealen Vlogging-Kamera. Die Wi-Fi- und Bluetooth®1-Konnektivität ermöglichen ein schnelles und sofortiges Teilen der Bilder auf sozialen Netzwerken. Durch die neue Live Streaming-Funktion der PowerShot G7X Mark III können Vlogger ab sofort ihren Content live mit ihren Followern teilen.

Für das Live Streaming wird eine einmalige Freischaltung des YouTube-Streaming-Dienstes über Canon Image Gateway benötigt. Danach erhält die Kamera einen direkten Zugang, um jederzeit über WLAN streamen zu können. Zur Wahl steht entweder ein sofortiges Live Streaming oder ein geplantes Stream-Event, welches vorher bei YouTube über den Computer oder über ein Smart Device erstellt werden kann. Content kann privat, eingeschränkt oder öffentlich gestreamt werden.

Wird eine Verbindung mit einem kompatiblen Endgerät hergestellt, können die neuen PowerShot Kameras GPS-Koordinateninformationen für Bilder automatisch empfangen, was den Prozess beim Taggen von Bildern in sozialen Medien vereinfacht. Ein HDMI-Ausgang für Streaming und externe Aufzeichnungen, bei dem die Kameras in Verbindung mit einem externen Gerät verwendet werden, vereinfacht Produktions-Workflows für die Nutzer beider Kameras.

USB-C Anschluss

Beide Kameras besitzen einen USB-C-Anschluss. Über den optionalen Canon PD-E1 USB Power Adapter lässt sich der Akku in der Kamera laden oder im Dauerbetriebsmodus nutzen, was z.B. bei Fotolangzeitaufnahmen oder längeren Videoaufnahmen sehr nützlich ist.

Preise und Verfügbarkeiten

PowerShot G5 X Mark II

Voraussichtlich verfügbar ab August 2019 zum Preis von 929,00€*

PowerShot G7 X Mark III

Voraussichtlich verfügbar ab August 2019 zum Preis von 779,00€*

*Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: Juli 2019.

Gemeinsame Hauptfeatures der PowerShot G5 X Mark II und der PowerShot G7 X Mark III:

20,1MP 1,0-Zoll-Typ Stacked Sensor

DIGIC 8

4K-Aufzeichnung ohne Crop

120 fps Full HD Filme

20 Bilder pro Sekunde im Serienmodus und 30 Bilder pro Sekunde im RAW Burst Modus

Fokus Bracketing-Funktion

Panorama-Aufnahmen

Mechanischer oder elektronischer Verschluss

Wi-Fi und Bluetooth® Konnektivität

Leicht, kompakt und handlich

Zusätzliche Features der PowerShot G5 X Mark II:

Neues 5fach f/1.8-2.8 Zoomobjektiv

Ausfahrbarer elektronischer Sucher

Zusätzliche Features der PowerShot G7 X Mark III: